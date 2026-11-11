James Rodríguez, ex de Real Madrid, Rayo Vallecano o Bayern Múnich, está de vuelta

El centrocampista de 35 años marcó un gol decisivo con Atlético Nacional para empatar la contienda ante Once de Caldas en la Copa de Colombia. No marcaba desde noviembre del pasado año

James Rodríguez vivió años dorados en el Real Madrid, desde la 2014/15 hasta la 2016/17, luego tuvo otro gran momento en el Bayern de Múnich y en la 2019/20 regresó en un breve periodo de tiempo al Bernabéu para terminar saliendo definitivamente rumbo al Everton. Ahí empezó posiblemente su declive como futbolista de clubes ya que en la selección colombiana siguió siendo líder hasta el pasado Mundial de 2026.

James Rodríguez regresó a España en la 2024/25 cuando el Rayo Vallecano de Iñigo Pérez lo fichó. Tanta ilusión generó James Rodríguez como decepción con apenas seis participaciones en liga y una salida rumbo a México en el mercado de invierno. De México pasó a Estados Unidos y desde el pasado mes de septiembre está en su Colombia natal defendiendo los colores de Atlético Nacional, a donde llegó como agente libre. Esta pasada madrugada, James Rodríguez se volvió a reencontrar con el gol, casi un año después.

James Rodríguez marca un año después con Atlético Nacional de Colombia

James Rodríguez se mostró salvador en la madrugada de este miércoles al marcar el tanto del empate para Atlético Nacional en la Copa de Colombia. James Rodríguez anotó el 1-1 ante Once Caldas en la ida de las semifinales copera. James Rodríguez recibió con el pecho en le área un pase en largo mandado por el central William Tesillo y de primera, con su pierna zurda, remató para empatar en el 82.

La emoción de James Rodríguez

En la celebración del gol de James Rodríguez afloraron todas las emociones después de casi un año sin marcar un gol. La última vez que James Rodríguez marcó, fue el 19 de noviembre de 2025 en un encuentro de la selección de Colombia. James Rodríguez celebró su tanto con Atlético Nacional en el estadio Palogrande de Manizales en el que fue su décimo partido oficial con el club que le devolvió a Colombia el pasado mes de septiembre.

James Rodríguez con Colombia

James Rodríguez ya logró estrenarse con Atlético Nacional en asistencias, lo hizo en sus primeros minutos el pasado 17 de septiembre ante Inter Bogotá y repitió ante Junior para ayudar en el contundente triunfo por 3-1.

Enésima oportunidad, ahora en casa, para James Rodríguez

La historia de James Rodríguez con sus clubes ya le costó más de un dolor de cabeza, por ejemplo, en el Rayo Vallecano. En Vallecas no se explicaban como un jugador que no daba el nivel con Iñigo Pérez, se salía cuando vestía la camiseta de su país. Por esto, la sombra de la sospecha siempre ha estado sobre James Rodríguez y su falta de implicación con los clubes, muy lejos de la que siempre ha mostrado con la selección cafetera.