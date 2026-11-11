Mick Doohan desvela el arma secreta de Marc Márquez: "Destroza la moral de sus rivales"

El que fuese mítico campeón del mundo de 500cc, valoró la capacidad del de Ducati para comerle la morar a sus rivales desde el principio hasta el fin de los grandes premios. "Es agotador para los demás", apuntó en una entrevista en 2014

Marc Márquez está a muy poco de coronarse nuevamente campeón del mundo de MotoGP. Con esta sería la octava vez que lo logra y la décima contando el resto de categorías. A Marc Márquez le vale con ganar la carrera sprint del sábado o ser incluso segundo siempre que Jorge Martín quede detrás en la clasificación.

De este modo, el título de Marc Márquez en MotoGP parece más que probable y en esta tesitura, vuelven al presente unas palabras de Mick Doohan, mítico campeón de 500cc, que valoró al de Cervera cuando estaba a punto de ser campeón de Moto GP por primera vez en 2014.

Mick Doohan ganó cinco campeonatos del mundo de 500cc de manera consecutiva y su dominio estaba tanto en las carreras, como fuera de las pistas tal y como confesó en una entrevista para El País. "Me gustaba jugar con los rivales. La dominación empezaba por hacerles creer que era imposible ganarme".

Doohan habla de la superioridad de Marc Márquez

Ya en 2014 parecía que Doohan predijo todo lo que ocurrió después con Marc Márquez y su superioridad en MotoGP: "Marc está en la misma situación. Los demás piensan que no le pueden ganar".

El ex piloto australiano añadió también que Marc Márquez podría hacerlo de manera intencionada o no pero que lo que sí es seguro es que acaba con la moral de sus rivales: "No sé si lo hace intencionadamente, pero también el se ocupa de destrozar la moral de los rivales: eso de demostrar esa fortaleza en cada sesión, aunque sea la de calentamiento, justo después del desayuno, es agotador para los demás. Es un efecto colateral de su dominio. Marc está en la misma situación".

Marc Márquez, con una leyenda como Valentino Rossi al alcance

Si como todo apunta, Marc Márquez termina coronándose campeón del mundo de MotoGP, este o el próximo fin de semana en Valencia, el piloto de Cervera entrará en la historia del motociclismo. Con el que sería su décimo título, Marc Márquez superaría a uno de los pilotos más importantes de la historia reciente como es el italiano Valentino Rossi, que suma un total de nueve. El propio Valentino Rossi habló recientemente sobre Marc Márquez y sobre el campeonato de 2015.

Marc Márquez, ganando el título en 2026, estaría a tres del 12+1 de Ángel Nieto

El italiano declaró que en esa época, un Marc Márquez que no peleaba por el título, se dedicó a evitar el campeonato del propio Valentino. "2015 me da ahora más rabia, Márquez luchaba por hacerme perder y lo logró", afirmó.

Aún le quedarían a Marc Márquez tres títulos más para igualar a Ángel Nieto y cinco para llegar a los 15 del italiano Giacomo Agostini que sumó ocho en 500cc. Marc Márquez tiene solo 33 años y ya en varias ocasiones ha apostado por seguir pilotando porque la adrenalina que le dan las MotoGP no se lo ofrece nada en su día a día. Por lo tanto, podríamos decir que hay Marc Márquez para rato.