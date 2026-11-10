Valentino Rossi, asúmelo, Marc Márquez es mejor

El ex piloto italiano declaró recientemente en la publicación de su libro que el actual piloto de Ducati fue en 2015 a hacerle perder. "No se me olvida, todavía me duele"

Valentino Rossi dejó el motociclismo en 2021 y no pudo hacerlo como acostumbraba el italiano, ganando el campeonato del mundo. En ese 2021 fue Fabio Quartararo el que terminó como campeón, seguido de Bagnaia y de Joan Mir. El último título de campeón del mundo que celebró Valentino ROssi fue 2009, desde entonces, el piloto italiano tuvo que pelear, entre otros, con un jovencísimo Marc Márquez.

Valentino Rossi se retiró con nueve títulos mundiales, entre los que aparecen 1 de la desaparecida categoría de 500cc y seis de la actual MotoGP. En número de títulos, Valentino Rossi y Marc Márquez están igualados sin contamos los de todas las categorías y el de Cervera está en disposición este curso de superar al italiano.

Recientemente, Valentino Rossi demostró que aún tiene una espina, que no espinita, clavada con Marc Márquez al recordar al de Ducati en la presentación de su autobiografía: "En 2015 Marc Márquez solo luchaba por hacerme perder a mí. No se me olvida, todavía duele".

Valentino Rossi, Marc Márquez te ha superado

Pero después de estas declaraciones, yo creo que es el momento de recordarle a Valentino Rossi la cruda y pura realidad. Marc Márquez está a solo dos grandes premios, que puede ser uno, de ser campeón del mundo de MotoGP por octava vez y un total de en 10 ocasiones sumando 125cc y Moto2.

Valentino Rossi junto a Marc Márquez

Marc Márquez, más aún después de la remontada que ha llevado a cabo este curso (salió de Mugello con 102 puntos de desventaja sobre Bezzecchi), ha demostrado que está en clara disposición de ser nombrado uno de los mejores pilotos de la historia.

Así que solo me queda decirte a ti, Valentino Rossi, que asumas la superioridad de Marc Márquez en cuanto a capacidad competitiva ya que esto no te resta valor como piloto. Yo crecí viendo las motos con Valentino Rossi dominando y no fue hasta la llegada de pilotos como Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Stoner o el mismísimo Marc Márquez, cuando el italiano empezó a cuestionársele su liderazgo en la categoría reina del motociclismo.

Márc Márquez podría ser campeón del mundo por décima vez en su carrera

A pesar de que Marc Márquez tenga muy cerca su octavo titulo en la categoría reina, igualando a otra leyenda del pasado como Agostini y con la sensación de que aún tiene mucho que decir en MotoGP, Valentino Rossi no dejará de ser uno de los mejores pilotos de la historia pero también es de ser un gran deportista, reconocer cuando otro te adelanta, ya sea por dentro o por fuera. Por ello, Valentino Rossi, asume lo de Márquez y sobre todo reconoce su talento dejando atrás batallas de las que solo te acordarás tu por haberlas perdido.