Valentino Rossi, sobre Marc Márquez y su posible título mundial: "2015 me da ahora más rabia, Márquez luchaba por hacerme perder y lo logró"

El piloto italiano ha dejado claro que no perdona aquella pelea con el español que acabó dándole el campeonato a Jorge Lorenzo

Marc Márquez no ha podido cerrar el campeonato en Qatar, pero ha dejado prácticamente sentenciado el Mundial 2026. A falta de dos carreras, con 74 puntos en juego, aventaja en 60 a Jorge Martín y en 74 a Bezzecchi, por lo que sólo un descalabro casi imposible impediría que se proclamase campeón.

No es que le falten 14 puntos, es que no sólo entra él en la ecuación, sino un Jorge Martín que sólo ha sumado los 25 un domingo en una ocasión en todo el año y que tendría que aspirar al pleno y varios 'ceros' del piloto de Cervera para poder soñar con su segundo campeonato.

También es el décimo título Marc Márquez, el octavo en MotoGP y, con ello, supera los números de Valentino Rossi en la categoría e iguala a Giacomo Agostini como el piloto con más campeonatos en la categoría reina en toda la historia.

Las comparaciones son odiosas y a veces, por ser en diferente época, no son justas, pero Valentino Rossi se ha dado por aludido. Ya lo dijo recientemente Fonsi Nieto. Si Marc Márquez ganaba el título, al italiano le fastidiaría. "Obviamente. Cómo no le va a joder a Valentino Rossi. El deportista es deportista hasta que se muere", señalaba el expiloto español.

Valentino Rossi no se olvida de 2015

Coincidiendo con la casi sentencia del campeonato, Valentino Rossi acudió este domingo al programa italiano 'Che tempo che fa'. El motivo es que presenta hoy un libro llamado: 'Valentino Rossi, la mia storia', escrita junto al periodista italiano Giorgio Terruzzi. Y allí, le preguntaron por ese décimo campeonato del mayor de los Márquez, octavo de MotoGP, que supera sus nueve entorchados y sus siete en la categoría reina.

'Il Dottore' no dudó en arremeter contra el piloto de Cervera y recordó lo vivido en 2015. "Cada uno tiene su límite. Algunos lo tienen más bajo, otros más alto. Lo que pasó en 2015 todavía me enfada más: Márquez no luchaba por el campeonato, luchábamos Lorenzo y yo, él solo luchaba para hacerme perder a mí y lo consiguió", señala antes de admitir que "eso es algo que no se olvida" y que todavía le "escuece".

De haber ganado aquel campeonato, ahora, Marc Márquez sólo le empataría y él habría cogido, con ocho, a Giagostini. Por eso, insiste. "Márquez solo luchaba para hacerme perder y al final, lo logró. Eso es algo que nunca se olvida, todavía duele. Han pasado más de 10 años, pero la sensación y mi estado de ánimo cuando pienso en ello son los mismos que aquella noche en Valencia, y eso me preocupa un poco. Muchas veces me miro al espejo y me digo: 'No nos centremos en el que se perdió, sino, quizá, en los demás'. Pero así es el deporte. Lo que se pierde duele mucho más que lo que ganas", reconoce el italiano.

Alargó su retirada para no arrepentirse

Rossi también habló de por qué alargó tanto su carrera en busca de ese último titulo que no llegó antes de decir adiós con 42 años. "Probablemente, debería haber parado un poco antes, pero siempre me ha gustado correr. Hablé con Schumacher, con Troy Bayliss... y recuerdo que se habían retirado por una razón u otra. Pero los vi un poco arrepentidos de su decisión, con remordimientos, y siempre pensé: 'Correré hasta que no pueda más'. Y desde la última vez que crucé la línea de meta fue un capítulo cerrado. Nunca he pensado en volver a MotoGP. Fue realmente como escribir la palabra "fin", en el momento justo", sentencia el de Tavullia.

De todo ello habla en su libro, donde Marc Márquez, de forma indirecta, también tiene un capitulo. Tal vez el más doloroso de la exitosa carrera de Valentino Rossi.