MotoGP Qatar 2026 | Horarios y dónde ver en TV el Gran Premio de Qatar en el circuito de Lusail
Marc Márquez tiene en Qatar su primera oportunidad para proclamarse por décima vez campeón del mundo de MotoGP
El polémico Gran Premio de Qatar podría decidir el campeón de MotoGP, ya que Marc Márquez llega con opciones de alzarse con la victoria en un trazado favorable para sus intereses pese a contar con curvas rápidas, propicias para Aprilia.
La confianza que el piloto catalán ofreció en Sepang, donde dominó de principio a fin, le hacen partir también como favorito en Lusail. Con 44 puntos de ventaja sobre Jorge Martín y 67 sobre Marco Bezzechi, Marc Márquez debería sumar en Qatar 30 puntos más que el madrileño y 7 más que el italiano para ser campeón.
Martín, pese a que la rotura del radio sigue ahí, se ha decidido a correr para evitar el triunfo del catalán y apurar sus últimas opciones de título. "Toca ver cómo responde el cuerpo, empezar a trabajar y ver hasta dónde podemos llegar", reconocía en unas palabras publicadas por su equipo.
La diferencia está en que Marc Márquez, con tanta ventaja, puede ir a asegurar y no "al ataque" como en los dos últimos grandes premios. Al madrileño le basta con ser conservador, ya que Martín no está en condiciones de pelear por la victoria en una carrera larga y con Bezzecchi sólo tiene que sumar algunos puntos para superarlo.
Sin embargo, el mayor de los Márquez es imprevisible y cuando parece que tiene que ir a asegurar es cuando más arriesga. Por eso, entre otras cosas, se ha forjado su leyenda.
Hay hasta ocho opciones que dan campeón al piloto de Ducati en Lusail, pero en todas ellas, él debe acabar entre las dos primeras posiciones en la carrera dominical (25 o 20 puntos) y entre los cinco primeros en la Sprint del sábado (de 12 a 5 puntos).
Horarios del Gran Premio de Malasia 2026
Tras varios madrugones, Qatar trae de vuelta unos horarios más normales en MotoGP, ya que tanto el Sprint como la carrera del domingo serán a las 17:00 de la tarde en España. La acción comienza desde las 11 de la mañana (hora española) del viernes, con los primeros libres de Moto3.
Horarios viernes 6 de noviembre
Moto3 | FP1 - 11:00 horas
Moto2 | FP1 - 11:50 horas
MotoGP | FP1 - 12:45 horas
Moto3 | Practice - 15:15 horas
Moto2 | Practice - 16:05 horas
MotoGP | Practice - 17:00 horas
Horarios sábado 7 de noviembre
Moto3 | FP2 - 10:30 horas
Moto2 | FP2 - 11:15 horas
MotoGP | FP2 - 12:00 horas
MotoGP | Q1 - 12:40 horas
MotoGP | Q2 - 13.05 horas
Moto3 | Q1 - 14:50 horas
Moto3 | Q2 - 15:15 horas
Moto2 | Q1 - 15:45 horas
Moto2 | Q2 - 16:10 horas
MotoGP | Sprint - 17:00 horas (11 vueltas)
Horarios domingo 8 de noviembre
MotoGP | Warm Up - 12:40 horas
Moto3 | Carrera - 14:00 horas (16 vueltas)
Moto2 | Carrera - 15:15 horas (18 vueltas)
MotoGP | Carrera - 17:00 horas (22 vueltas)
Dónde ver el Gran Premio de Qatar de MotoGP 2026
El Gran Premio de Qatar de MotoGP 2026 se podrá seguir por los canales DAZN 1 (70) y DAZN 1 Bar (Movistar 149), a través de la OTT de DAZN. También se podrá ver por la plataforma DAZN y otras opciones.
Además, ofrecemos la posibilidad de seguir las pruebas sobre territorio árabe de MotoGP a través de nuestra página web, ESTADIO Deportivo, donde encontrarás toda la información de lo que ocurra en el circuito de Lusail, con especial atención a los pilotos españoles, además de mantenerte al día todo el fin de semana de la actualidad del evento.