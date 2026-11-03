Gigi Dall'Igna y Tardozzi se rinden a Marc Márquez: "Ha conseguido creer y en torno a él hemos hecho todo el trabajo"

El español tiene prácticamente en la mano el ganar el mundial de pilotos de MotoGP. Un éxito que se veía complicado después de la carrera en Mugello, pero en el equipo italiano siempre confiaron en el piloto catalán

Marc Márquez está cerca de ganar un nuevo mundial de MotoGP, que sería el octavo de su carrera deportiva, después de haberse impuesto en el Gran Premio de Malasia que le permite tener 44 puntos de ventaja sobre Jorge Martín y 67 puntos sobre Marco Bezzecchi. Una situación que llena de orgullo a Ducati que no puede estar más contenta con Marc Márquez tal y como han manifestado en las últimas horas Gigi Dall'Igna y Davide Tardozzi.

Giggi Dall'Igna, impresionado con Marc Márquez

Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse, elogió la carrera de Marc Márquez en el Gran Premio de Malasia. "He de decir que Marc Márquez ha hecho una carrera fantástica, hoy no era fácil. Había que gestionar bien el tema de los neumáticos e ir rápido, que son dos cosas que no son fáciles de conseguir. Y él ha conseguido hacer ambas de manera tremenda", afirmó en DAZN.

El ingeniero italiano también desveló que Marc Márquez ha sido clave para que Ducati tenga una moto para ganar, de nuevo, el mundial de MotoGP. "Como siempre, el mérito es de todo el equipo. Principalmente de Marc Márquez que ha conseguido creer y en torno al piloto hemos hecho todo el trabajo y nos ha motivado porque ha ido más rápido que nosotros".

Dall'Igna también valoró la capacidad de Marc Márquez para adaptarse a cualquier circunstancia. "Creo que es el piloto que mejor se puede adaptar. No son las diferencias de la moto, sino a sus dificultades y diferencias. Entonces, una persona que sabe adaptarse y, si encuentra la manera, aprovecha de la mejor manera posible tanto la moto como su cuerpo. Creo que es una capacidad fantástica la que él posee y enhorabuena a él".

El director general de Ducati Corse señaló que ahora no deben cometer errores para que Marc Márquez gane el mundial de MotoGP. "Lo que tenemos que hacer es evitar errores, así que continuamos repitiendo el mensaje que teníamos desde Mugello. Marc creo que ayer utilizó la mejor estrategia que era mantenerse detrás, no conseguir llevarse a casa la victoria, pero sí el máximo de puntos".

Por último, reflexionó sobre las posibles órdenes de de equipo en Ducati que Massimo Rivola, jefe de Aprilia, dejó caer que habrían. "Primero de todo, esto es un deporte. Es importante y necesario respetar a todos los pilotos que se juegan la vida. Está claro que los constructores pueden pedir algo, pero esto acaba cuando se acaba el respeto. Marc y Álex son hermanos y todo se hace más fácil. Lo que siempre hemos pedido a nuestros pilotos es no crearse problemas entre nosotros y así está siendo".

Davide Tardozzi dice que Marc Márquez es el mejor de siempre

Davide Tardozzi, jefe de equipo de Ducati, no dudó en calificar a Marc Márquez como el mejor de la historia. "Es real que Marc es uno de los más grandes campeones de la historia, si no el más grande campeón de la historia".

El italiano calificó la remontada de Marc Márquez, que tras la carrera de Mugello estaba a 102 puntos del liderato, de inimaginable. "Es verdad que esto era inimaginable después de Mugello, pero no para nosotros. Yo he creído siempre. Y lo que sucedió en Mugello fue la gasolina que nos hacía falta, por lo que dijeron los otros, por la victoria espantosa para nosotros que consiguieron y nuestra debacle por esa derrota acabó resultando nuestra fuerza. En Mugello dijeron no, esta no es la Ducati ni la posición de Marc Márquez".

Por último, Davide Tardozzi dijo que uno de los puntos fuertes de Marc Márquez es su fortaleza mental. "Es posible por su mentalidad. No es una cosa solo de talento sino también de cabeza. Marc no es solo su talento. Hay tantos pilotos con talento... pero él tiene la mejor cabeza de todos".