La venta del Valencia beneficia al Sevilla, pero no a los sevillistas

Pitchwise Holding, nuevo propietario del 42% del capital social del Valencia, intentó hacerse antes con el Sevilla FC; ¿cómo afecta eso a la venta del club de Nervión?

ESTADIO Deportivo desveló el pasado viernes que Pitchwise Holding, nuevo fondo inversor que ha entrado en el Valencia CF haciéndose con el 42% del conjunto che intentó hacerse antes con el Sevilla FC. En concreto, fue el fondo inversor que hace justo un año se marchó de Nervión tras realizar una due diligence y gozar de un periodo de exclusividad que acabó rechazando. Los motivos esgrimidos fueron varios, aunque ahora se conforma que la razón es que estaban negociando a dos bandas: con el Sevilla FC y con el Valencia CF.

Aquello dio pie a la llegada de Sergio Ramos y Five Eleven Capital, con nefastos resultados para los sevillistas, como meses después se acabó confirmando.

Ahora, Pitchwise Holding se ha hecho con el 42% de un Valencia CF que ha sido valorado en 1.250 millones, teniendo en cuenta los 450 kilos de deuda financiera asumida. Una auténtica barbaridad que, entre muchas otras cosas, demuestra que tras Pitchwise Holding hay solvencia. Y es que son una gestora integrada por family offices e inversores institucionales a largo plazo que está respaldada por George Roberts, cofundador y copresidnete ejecutivo del importantísimo fondo norteamericano KKR, y Penner Sports Group, dueño de los Denver Broncos y familia de Walmart.

Lógicamente, este movimiento que está pendiente aún del CSD, no ha pasado inadvertido en LaLiga ni en el fútbol europeo. Y es que el valor de la operación es excesivamente llamativo para los mercados.

¿Perjudica o beneficia al Sevilla la venta del Valencia?

Con un Sevilla FC en venta desde hace más de un año, muchos son los sevillistas que, lógicamente, no han podido pasar por alto el movimiento en Mestalla. Muchos se preguntan por qué el Valencia sí y el Sevilla FC no, cuando el montante de la operación es muchísimo menor. 450 millones de euros fue tasado el Sevilla FC meses atrás, con unos 88 kilos de deuda. Y ahí sigue el equipo de Nervión, sin encontrar comprador que alcance las exigencias de los accionistas.

La respuesta a las preguntas del sevillismo no son fáciles de resolver y depende, en gran medida, de cuál sea el prisma desde el que se mire.

No hay que ser muy inteligente para deducir que una operación como la del Valencia, tan sólo superado por los tres grandes -Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid- infla el mercado. Es fácil deducir ante futuros inversores que el Sevilla FC vale, o puede valer, más de los 450 millones de euros que se estaban pidiendo por él.

Un mercado al alza, una burbuja, como la del ladrillo. Que si encuentra el inversor adecuado, un interesado de verdad y sin especulaciones, servirá para vender rápido y a mayor precio. Es decir, que beneficia al Sevilla FC. O más bien a sus accionistas.

Más dudas tengo, si me preguntaran, es si esto beneficia realmente al sevillismo de base. Al que anima a su equipo cada domingo y al que se saca su abono temporada tras temporada. Ese que lleva meses y años manifestándose en contra de la actual gestión, aunque el devenir deportivo de las últimas fechas haya apaciguado ligeramente los ánimos.

No es descabellado que a los accionistas del Sevilla FC, y con parte de razón, se le suban a la cabeza los 1.250 millones de euros del Valencia CF, lo que dificultaría aún más la venta de un Sevilla FC que lleva desde finales de este verano en manos de Goldman Sachs.

Yo, al menos, lo veo así. La venta del Valencia beneficia al Sevilla FC, aunque no a los sevillistas. Al menos, yo, tengo mis dudas.