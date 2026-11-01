El desconcierto que siente Agoumé, compartido por los expertos: "No se entiende..."

El mediocentro francés deja claro que no se van a "esconder detrás del arbitraje por la derrota", aunque se sorprende por la concesión del 2-1 tras "entrar casi el línea dentro del campo para parar el juego", apuntando que luego le ha confesado a él que "se había equivocado" levantando el banderín

"No nos vamos a esconder detrás del arbitraje por la derrota de hoy. Creo que hicimos una segunda parte donde no hemos jugado como teníamos que hacerlo después de la buena primera parte. Pero es cierto que todos hemos visto que en la jugada del segundo gol, el línea entra casi dentro del campo para parar el juego. Entonces, nosotros, cuando lo vimos, nos paramos porque pensábamos que el árbitro iba a pitar la falta viendo el gesto suyo. Y, después, ha dejado jugar 4-5 segundos con todos parados y nos meten ese gol, que, para mí, tenía que haber anulado", explicaba en la zona mixta del Coliseum un cariacontecido Lucien Agoumé.

En un español cada vez mejor, el pivote francés seguía analizando la polémica acción: "No sé por qué lo habrá llamado el VAR, no sé las reglas cuáles son. Porque al final no se entiende. Cada año vienen a explicarnos las cosas y, al final, durante la temporada, nunca se entiende las regla cuáles son. Entonces, más que esto no puedo decir. Pero creo que hemos visto todos y lo habéis visto todos que nosotros, todos los jugadores del Sevilla FC y algunos jugadores del Getafe CF también, han parado después de que entrara el línea dentro del campo. A final del partido intenté hablar con el él y me ha dicho que se ha equivocado".

Una reacción que el ex del Inter no acababa de entender: "No sé por qué se ha equivocado. Si eres un árbitro profesional y ves una falta a dos metros de ti, ¿quién haces tu trabajo al final? No sé, puede ser que se haya equivocado en esa jugada, pero eso nos perjudica a nosotros, que nos paramos por su equivocación y encajamos el gol después. Y los jugadores del Getafe CF creo que al final no han dicho nada porque iba en su favor. Ellos han apretado para que el árbitro vaya a revisar el gol y dijera que era gol. Pero yo creo que esa jugada nadie la ha entendido verdaderamente".

Una jugada que, además, costó tarjeta por protestar a Lucien Agoumé: "Yo solamente he dicho al árbitro que el línea ha entrado dentro del campo y, por eso, nos paramos nosotros. Me ha sacado amarilla por eso. Los árbitros creo que tienen cámara ahora (se refiere a la RefCam). Espero que nos enseñen por qué me ha sacado esta tarjeta. Creo que sólo he dicho lo que había pasado y lo que estaba pensando en ese momento. No se puede hablar con los árbitros ya". Con todo, daba la razón a Luis García Plaza: "Somos todos futbolistas profesionales. Si el árbitro no pita, no hay que pararse. Pero cuando el juez de línea entra dentro del campo y el árbitro hace ese gesto...".

Para finalizar, el mediocampista hacía esta reflexión: "Sentimos frustración, porque hemos hecho una buena primera parte. Y, después, en la segunda parte nos fuimos un poco despacito. Fue una lástima dejar escapar puntos así. Después de esa primera parte, salimos en la segunda con la misma intención. Creo que teníamos muchos argumentos para ganar este partido. Tenemos que trabajar en este punto de vista para seguir mejorando. Cuestionado de nuevo sobre el 2-1, zanjó: "A nosotros nos dicen algo cada año antes de empezar la temporada, pero después no se entiende nada y en los partidos pasa otra cosa. Habrá que preguntar al árbitro; yo sinceramente no sé qué decir".

Los analistas arbitrales tampoco se ponen de acuerdo

Los comentaristas arbitrales de las diferentes emisoras de radio tampoco se aclaraban demasiado al respecto de la polémica acción en el Coliseum. Así, en Cope, Pedro Martín apuntaba que "hay poca falta y, si deja seguir el colegiado, está bien, pero, aunque el asistente se equivoca, una vez ha pitado la falta, el árbitro tiene que acompañarle" señalándola, mientras que su compañero Heri Frade terciaba: "Ya puede dar el linier volteretas con la bandera que, si no pita el árbitro, hay que seguir jugando". Además, tras el penalti regalado al Real Madrid en Santander, añadía: "No puedo dejar de acordarme del 2-1 en Getafe".

En la Ser, el ex trencilla Iturralde González abre un debate sobre por qué el VAR intervino para advertir a García Verdura de su error de apreciación, ya que el catalán acabó señalando la falta que le indicaba su asistente pese a dejar terminar inicialmente la acción, y no ocurrió lo mismo con Milla Alvendiz y Munuera Montero tras un penalti sobre Kylian Mbappé que a nadie pareció. Sin embargo, sí impidió que el principal señalase otro por manos dudosas de Aurélien Tchoauméni. Otros habituales en la auditoría sobre los árbitros sí veían el gol legal y un error del Sevilla FC no seguir jugando hasta que la acción acabase.