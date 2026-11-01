Puntos, uno a uno, del Sevilla ante el Getafe en LaLiga: Una desconexión fatal con muchos señalados

El equipo nervionense fue arrollado por el cuadro azulón en una segunda mitad nefasta, que evidenció una preocupante bajada de nivel de hombres como Fofana, Castrín, Suazo, Stassin. El más señalado de todos fue Manu Bueno

El Sevilla FC estaba haciendo una excelente temporada, con un gran nivel individual de todos sus jugadores y un excelente funcionamiento colectivo que hasta ahora le estaba permitiendo minimizar sus carencias y potenciar sus virtudes incluso en las derrotas. En la visita al Getafe CF, sin duda, no fue un partido para justificar los merecidos elogios. Ni mucho menos.

Salió Luis García Plaza con el esperado 1-4-4-2 al que tuvo que renunciar muy pronto por la lesión de Isaac Romero. En lugar de sacar otro delantero, jugó con el 0-1 (golazo de Kike Salas) metiendo a Manu Bueno para pasar a un 1-4-2-3-1 que tardó demasiado en deshacer. Lo hizo justo después de que el Getafe le diese la vuelta al marcador, con la entrada de Robbie Ure por un desdibujado Youssouf Fofana; pero el Sevilla FC estaba totalmente aturdido por los golpes locales y ya no hubo nada que hacer.

Así jugaron, uno a uno, los futbolistas del Sevilla contra el Getafe

ODYSSEAS VLACHODIMOS: 5

Muy seguro para atrapar los centros laterales que el Getafe hacía llover desde casi cualquier posición del campo, no tuvo que emplearse a fondo hasta el 62', cuando firmó un paradón ante Andrés García. Luego no pudo evitar el vendaval: Enes Ünal y Martín Satriano le remataron solo en el área pequeña y lo de Mangala fue un golazo.

JUAN IGLESIAS: 5

Siempre concentrado para la lucha, fue de lo poco salvable en defensa en su vuelta al Coliseum, pero no se libró de la bajada generalizada de intensidad y carácter competitivo. Despejó todo lo que pudo y, salvo el último gol, las mejores acciones de peligro no llegaron por su banda. Algo es algo.

ANDRÉS CASTRÍN: 4

Estaba mantiendo el tipo e incluso se había soltado con conducciones portentosas en los mejores minutos del Sevilla, pero sale inevitablemente en la foto al quedarse parado en el 2-1, pensando que el árbitro iba a pitar falta sobre Manu Bueno a pesar de que el silbato del colegiado catalán no llegó a sonar. Contagiado por el desconcierto general en la segunda mitad.

KIKE SALAS: 7

En la que, sin duda, está siendo la temporada de su consolidación como futbolista de elite le faltaba mostrar esa habilidad que tiene para incorporarse a las jugadas a balón parado. Hizo el 0-1, con un potente martillazo en el 19', y pudo empatar en el 87', aún con 2-1, pero se le fue fuera por poco. Aún tendría otra más, un zurdazo alto en el 90+7'. Es central pero fue el único que creó peligro arriba.

GABRIEL SUAZO: 4

Estaba firmando un inicio de temporada muy solvente y Luis García Plaza le había alineado en los 300 minutos de las 10 primeras jornadas. En Getafe tuvo una alarmente bajada de pérdida competitiva, siendo superado con excesiva facilidad por Andrés García y también por Satriano en el 1-1. Su pleno se acabó en el 87', cuando dejó su puesto a Julio Díaz.

CHIDERA EJUKE: 4

Parece que sí pero casi siempre es un 'No' rotundo. Trabajó mucho e intentó ayudar a su lateral, pero en la toma de decisiones sigue dejando mucho que desear. Además, toda la facilidad que tiene para desbordar con regates en seco, la pierde a la hora de intentar asistir o disparar.

LUCIEN AGOUMÉ: 4

En la línea de muchos de sus compañeros, se desconectó tras el descanso y se puede decir que ni siquiera salió en la segunda parte. Superado de manera permanente, el partido se rompió por su zona y Luis García Plaza acabó retirándole del campo. Otro que, como Suazo, rompe su pleno tras jugar 387 minutos de 390 posibles.

YOUSSOUF FOFANA: 5

De partida, por su enorme despliegue físico, quizás era el jugador nervionense que mejor se adaptaba al partido que Luis García Plaza había imaginado en Getafe. No obstante, estuvo bastante desaparecido e incluso anclado en campo propio, sin dejar ninguna de esas arrancadas o desmarques que tanto han enamorado. Aun siendo un día gris, demostró su calidad protegiendo muy bien la pelota y cometiendo muy pocos errores.

FÉLIX CORREIA: 7

El mejor del Sevilla FC en el Coliseum. Si bien es cierto que se suele hacer de noche cuando tiene oportunidad de disparo, tiene una enorme capacidad de trabajo para ayudar a cerrar y cuenta con un guante en su bota derecha, como se vio en el córner del 0-1. Tuvo varias internadas prometedoras por la izquierda que Stassin y Ejuke no supieron aprovechar.

ISAAC ROMERO: 5

Unas molestias en su rodilla izquierda le dejaron fuera de combate antes de cumplirse la media hora de juego. Hasta entonces se le había visto muy poco en zona ofensiva, pero justo antes de irse se llevó una pseudo-agresión de Carvajal que el Sevilla FC reclamó como penalti. El árbitro explicó que no estaba el balón en juego y, por lo tanto, no era punible.

LUCAS STASSIN: 5

Activo pero algo descoordinado, dio la sensación de acusar lo seco que estaba el césped con algún resbalón que torpedeó controles fáciles o disparos sencillos, como el que tuvo al filo del descanso. Antes había tenido otra a la media vuelta.

LUIS GARCÍA PLAZA: 3

Movió el dibujo por la lesión de Isaac Romero y en pos de mantener el 0-1 hasta el descanso, ya que la ventaja llegó después de un tramo inicial portentoso por parte del Getafe. En la segunda mitad, Bordalás reaccionó y al madrileño le costó encontrar el momento. Tardó demasiado con los cambios y cabe cuestionar que retirase a Félix Correia (el mejor) y que otros como Lucas Stassin completasen los 90'.

MANU BUENO: 1

Salió casi en frío por la lesión de Isaac Romero y se mostró bastante participativo, tanto de enganche como luego en el doble pivote. Señalado en la acción del 2-1, Andrés García le gana muy fácil -se le fue en repetidas ocasiones cuando iba a la ayuda de Suazo- y el jerezano exagera un contacto casi inexistente que engaña a Castrín. Para rematar su nefasto partido, coleccionó varias pérdidas en campo propio y en una de ellas fue expulsado tras derribar a Satriano como último hombre.

ROBBIE URE: 4

Salió cuando el Sevilla FC estaba sobre la lona y prácticamente no entró en juego, así que mucho menos sirvió para generar peligro arriba.

RUBÉN VARGAS: 4

Había estado bien en Copa del Rey y Luis García Plaza recurrió al suizo para recuperar el control del partido, pero el precio que pagó fue muy caro: retiró a Félix Correia, que estaba siendo el mejor, y sólo consiguió acentuar el derrumbe nervionense.

GIORGI KOCHORASHVILI: Sin calificar

Saltó al campo en el minuto 87, sólo para ver de cerca el 3-1.

JULIO DÍAZ: Sin calificar

Al menos, el tercer tanto no llegó por su banda, pero sólo tuvo tres minutos más el añadido.