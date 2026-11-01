García Plaza: "Llevamos cuatro partidos con decisiones muy raras; cuando el línea levanta el banderín, el árbitro pita siempre"

El madrileño lamenta una derrota tras "dos partes completamente diferentes", con su equipo siendo "muy superior durante 60 minutos", fase en la que debió ponerse " 0-2 o 0-3", y el Getafe "más intenso" en la media hora final, en la que les "han superado", pues "la pegada fue la diferencia"

Analizaba Luis García Plaza la derrota del Sevilla FC primero en los medios oficiales del club blanquirrojo y en DAZN para acudir luego a sala de prensa, aunque en los tres frentes la mayor parte de las preguntas de los periodistas versaron sobre la polémica acción del 2-1 del Getafe CF. Con todo, el madrileño hacía un análisis más amplio: "Hay dos partes completamente diferentes. En la primera somos mejores y ellos lo son en la segunda. La pegada ha sido la diferencia. Han sido luego más intensos y nos han superado. Es difícil ser 90 minutos superior en el Coliseum y ante cualquiera. Luego, la jugada del linier, que levanta la bandera y no se pita".

Incidía el míster nervionense en que llueve sobre mojado: "Llevamos cuatro partidos seguidos así. Hoy se han quedado parados y a lo mejor no debimos hacerlo, no sé, pero es que siempre que levantan la bandera se pita. Aunque hay que reconocer que ellos nos han superado la segunda parte, como digo. No se puede ganar siempre. A veces perdemos y no salen las cosas. Me ha sorprendido lo superiores que hemos sido en la primera y que ellos hayan sido tan superiores en la segunda. Es muy difícil llegar fuera y dominar siempre. Pero el fútbol va de pegada. La primera parte es para que acabásemos 0-2 o 0-3. Ahí estuvo la clave. No somos tan buenos".

Reconocimiento al rival antes del análisis más extenso

"Estuve tres años aquí, así que quiero felicitar al Getafe FC, que es uno de mis ex equipos y donde he trabajado tiempo. Después hablaremos del resultado y por qué, pero, como siempre que me enfrento a otro, felicitarles, a la afición, cómo ha empujado y por la victoria. Ahora, analizamos el partido. Cuando tú eres durante 60 minutos muy superior al contrario, tienes que irte 0-2 o 0-3. Es que el Getafe CF, yo creo, no ha tirado ni a portería en 60 minutos y nosotros hemos tenido tres ocasiones clarísimas o cuatro. Y entonces no marcas, entonces les vas dando vida, les vas dando vida, les vas dando vida... Y en la otra media hora ellos nos han empujado y tienen arriba, realmente, goleadores. Enes Ünal es goleador, Martín Satriano es goleador. No tendrán otras cosas, pero tienen mucha área, mucha área, mucha pegada. Y después está la jugada".

Admite una roja a favor que no fue, pero van cuatro partidos de "decisiones raras"

"Ha levantado la bandera y nos hemos quejado. Y el árbitro no pita. Es que llevamos cuatro partidos seguidos con decisiones muy raras, muy raras. Desde, ¿te acuerdas de la expulsión de Isaac Romero (ante el Levante UD)? Lo del Bernabéu, que ya hemos hablado. El tema del otro día, cuando le pisan a Isaac y le hacen un agujero en la bota y es la segunda amarilla (de Alejandro Catena). Y lo de hoy. Bueno, pues ya caerán de nuestro lado. Es verdad que la primera roja del Athletic Club puede ser que no fuese roja. Porque sí que es verdad que el Getafe CF estaba siendo media hora mejor que nosotros. Pero si no marca el segundo, pues seguimos empate. Osea, es así. Yo creo que la clave es que cuando tú eres mucho mejor que el contrario, hay que transformar los goles. Y nos ha faltado. Es verdad que marcamos todos los partidos. Llevamos 11 partidos de LaLiga y hemos marcado en todos. Claro, con 0-1 el Getafe le pone corazón. Tiene arriba gol, jugadores que no tienen otros equipos de mitad de tabla. Le pueden faltar otras cosas. Yo le tengo mucho respeto a Pepe (Bordalás), pero arriba tiene muchas cosas que no tienen otros. Entonces tiene dos delanteros de área brutales. Incluso Isaac. Y sale Iván Azón. Y cuando tienen una, te la enchufan, o una de dos te la enchufan. Y es así. Y nosotros tenemos que tener más maldad. Y, a partir de ahí, hacer autocrítica. Porque cuando nos meten el 2-1, el equipo pega un bajón. Y de eso me tengo que encargar yo. Porque hasta el 2-1, 60 minutos, hemos estado muy bien en un campo de fuera. Ésa es mi sensación. Y ahí tenemos que mejorar, está claro".

Discusión con un periodista local

"Yo creo que está claro. Levanta el banderín y te quedas parado. Tú analiza 30 partidos de LaLiga y tú fíjate: cuando levanta el línea el banderín, yo creo que en el 100% de las jugadas el árbitro pita. Bueno, en el 99%; nos ha tocado una. Si pita, cuando eso, no pasa nada, porque no hay gol. No hay gol. No hay gol. Porque haces así (el gesto de levantar el brazo). No hay gol. Yo doy mi opinión. Yo respeto al Getafe, ¿vale? Yo respeto al Getafe 100%. Y estoy hablando. Cuando levanta la bandera, pita siempre. Siempre. Es así. Y nos hemos quedado parados".

No le quiere dar más vueltas

"No, ya la he visto. Ya le he dicho que ha levantado la bandera. Yo creo que el árbitro no la ha visto. No lo sé. Pero siempre que levanta el línea la bandera, casi siempre, pita. Porque no es un fuera de juego. Entonces, pita. Y ya está. Y ya te he dicho. Es una jugada que incide. Pero también hay que reconocer que ellos, lo he dicho desde el principio, han sido media hora mucho mejores que nosotros. Pero nosotros hemos sido 60 minutos mejores. Y ahí sí que creo que ellos tienen una pegada importante. Ellos, en los dos delanteros, tienen una pegada muy, muy importante. Y han aprovechado sus ocasiones. O sea, es así. No puedo decir que no sean merecedores de la victoria. Porque al final todo el fútbol es meterla en la portería. Y en eso han sido mejores que nosotros. Hay que reconocerlo".

Por qué no siguieron la acción hasta el final

"Siempre les apretamos para que no se queden parados. Pero también es humano. Reaccionas, ves al línea, te quedas parado. Somos de los equipos que más entrenan el no pararse. Si nos veis entrenar, cada vez que uno se queda parado... Porque yo soy el que pita o el que no pita. Pues no tenemos que pararnos. Pero, repito, puede ser error nuestro de no pararnos, pero también lo he oído. Casi siempre que levanta el línea, se pita. Así, siempre hacen caso los árbitros a los líneas".

Un gran Kike Salas y su posible internacionalidad

"Ya lo dije hace tiempo. Creo que está haciendo una temporada excepcional, hoy con un gol. Y para mí está jugando muy bien. No sé. Y eso habrá que verlo con el seleccionador. Ahora tendrá sus listas y lo que sé es que está rindiendo bien. Y ojalá, ojalá, algún día pueda ser. Pero solo puedo decir que creo que está jugando muy bien".

Desacierto en ataque

"A veces llegas menos y aciertas. Hoy no hemos estado en la definición atinados. Porque, si no, diréis que no hemos creado ocasiones. Pero es que en la primera parte, ya lo decía en el banquillo, hay que meter el 0-2 para que esté todo más tranquilo. Pero hay que meterlo, porque estábamos siendo bastante superiores, creo yo. Como después ellos han sido mejores que nosotros, hay que reconocerlo, y nosotros no hemos estado bien. A veces en el fútbol, primero, no puede ser. Es muy difícil ser mejor. Pero el otro día ganamos 2-0. Hubo momentos en que Osasuna, un cuarto de hora en cada parte, nos complicó también. Pero nosotros ahí, dentro del tiempo, estuvimos mejor en las áreas. Metimos dos goles. Hoy creo que hemos estado 60 minutos mejores que el Getafe y ellos muy superiores a nosotros 30 minutos. Y han tenido esa pegada que nos ha faltado a nosotros. Es así. A veces el fútbol tiene menos explicaciones de las que parece. Porque creo que el equipo ha trabajado muy bien el partido. Lo teníamos estudiado. Y creo que les hemos contrarrestado. Hemos jugado en su campo mucho tiempo, adelantados. Y en la segunda parte, pues nos han ganado en eso. Felicitarles. Y por la pegada, claro. Y después de esa jugada, la comento. A lo mejor no la pitan y nos ganan, porque están siendo superiores. Pero que es una jugada que ha pasado. Y que, como la de la semana pasada, llevamos cuatro seguidas. Es así. Ojalá, y ya está, pero que caigan de cara".