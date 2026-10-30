Marc Márquez justifica el adiós de Jorge Martín: "Si la rotura del radio es completa, ya ha hecho demasiado. Aunque seguro que están trabajando para volver a intentarlo mañana"

El piloto de Ducati prefiere centrarse en su trabajo en el Gran Premio de Malasia, donde no ha tenido rival este viernes

Cuando Marc Márquez dice que va al ataque y no lidera desde los primeros Libres es porque no puede. Y, en Sepang, lo ha hecho tanto en la FP1 como en la Práctica. El piloto de Cervera ha demostrado su nivel, incluso, en un circuito que no se le da bien históricamente y en el que sólo ha ganado dos veces.

Y eso pese a sufrir una caída en el arranque de la Práctica. Pronto regresó a pista y marcó el mejor tiempo, algo que se aseguraría al final en un viernes en el que han mandado las Ducati y, de hecho, su hermano ha acabado segundo.

Todas las miradas estaban puestas en él y... en Jorge Martín. El madrileño pilotó en la FP1 y acabó vigésimo, muy lejos de los tiempos de cabeza. Sin embargo, eso le sirvió para que le declararan apto para todo el fin de semana.

Jorge Martín debe pasar por la Q1

En la Práctica se quitó de enmedio a las primeras de cambio, por lo que tendrá que pasar por la Q1, pero al menos no se desgastará y llegará mejor al sábado, que es cuando se lo juega todo. Viendo lo que ha dado de sí, su objetivo parece lejos de ser el de pelear arriba. Y sí el de sacar el mayor número de puntos de Sepang de cara a las tres últimas carreras del mundial de MotoGP.

Por si acaso, Marc Márquez ya valora el esfuerzo que ha hecho Jorge Martín por ser competitivo y luchar en el Gran Premio de Malasia 2026 apenas seis días después de romperse el radio y la mano. "Ha sufrido hoy. Me he centrado en mi trabajo, pero evidentemente miras los dos rivales, tanto a Marco -Bezzecchi- como a Jorge, de reojo, por la lucha por el campeonato", reconoce el piloto de Ducati Lenovo.

Marc Márquez cree que lo de Martín es una machada

"No sé si el alcance de la lesión es una rotura completa del radio, parcial o una fisura. Si es completa, ya ha hecho demasiado. Pero veremos, seguro que su fisio, su doctor y él mismo están trabajando para volver a intentarlo mañana", advierte el líder del Mundial.

Marc Márquez, no obstante, prefiere centrarse en su trabajo y ahí ha salido satisfecho. "Me voy con buenas sensaciones con la moto. Era lo que buscaba desde la primera vuelta, prácticamente. He salido y me encontraba bien. Luego he intentado mantenerlo por la tarde. Es verdad que la pequeña caída nos ha lastrado y nos ha cambiado los planes durante el entrenamiento, pero hemos sabido rectificar y seguir nuestro plan", reconoce.

El piloto español ha podido hacer todas las pruebas que buscaba, pese a la caída, y llega al sábado con el trabajo hecho y plena confianza en cómo va la moto. "Ha ido muy bien esta mañana. Pero aquí del neumático blando trasero al medio duro cambia muchísimo la sensación encima de la moto y con ese medio patina -que probó en la Práctica-, vas todo el rato con la sensación de que te caes o no te caes. Con el blando hay más ‘grip’ y todo es mucho más estable. Ahí es donde se iguala todo mucho más", añade el ilerdense.