Jorge Martín toma una decisión que puede marcar el Mundial y Raúl Fernández se despide de Sepang

Jorge Martín, condicionado por su lesión, acabó vigésimo, y renuncia a la segunda sesión del viernes y Raúl Fernández se ve obligado a abandonar el fin de semana por lesión

Uno de los principales focos de atención estaba situado en el garaje de Aprilia. Jorge Martín regresaba a la competición apenas seis días después de su caída en Australia, todavía condicionado por la lesión que sufrió en la muñeca. El madrileño ha conseguido completar doce vueltas y terminar la sesión en vigésima posición, a 1,835 segundos de Márquez. Más allá del resultado, el objetivo principal era comprobar su capacidad para pilotar y valorar sus sensaciones físicas antes de afrontar el resto del Gran Premio.

Jorge Martín ha decidido no participar en la segunda sesión de entrenamientos del viernes, pese a haber recibido el visto bueno médico para continuar en el Gran Premio. La decisión, acordada con el doctor Ángel Charte, busca favorecer su recuperación de la fractura en la muñeca derecha y volverá en la jornada del sábado.

Raúl Fernández dice adiós a Sepang

Peor suerte ha corrido Raúl Fernández. El piloto español, que también llegaba con problemas físicos después de sufrir fracturas en los dedos de la mano derecha, apenas ha podido completar cinco vueltas antes de detener su actividad. Las molestias han resultado demasiado importantes y, tras consultar con los responsables médicos del campeonato, ha sido declarado no apto para continuar participando en el Gran Premio de Malasia.

Márquez golpea primero en una lucha por el Mundial al rojo vivo

Marc Márquez ha comenzado el Gran Premio de Malasia lanzando un serio aviso a sus rivales. El piloto español ha sido el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres de este viernes en Sepang, donde ha vuelto a demostrar que llega dispuesto a dar otro golpe sobre la mesa en la pelea por el título mundial. Una jornada que también ha estado marcada por el complicado regreso de Jorge Martín y la retirada de Raúl Fernández por problemas físicos.

El ilerdense, que aterriza en Malasia con apenas diez puntos de ventaja sobre Martín en la clasificación general, no ha tardado en imponer su ley. Con un registro de 1:58.912, el de Ducati ha sido el único piloto capaz de bajar de la barrera del minuto y 59 segundos, dejando a sus perseguidores a una distancia considerable.

Marco Bezzecchi, uno de los principales aspirantes al campeonato, ha terminado segundo, a 474 milésimas del español, exactamente la misma diferencia que Pedro Acosta, tercero con su KTM. Un resultado que confirma las buenas sensaciones del murciano y el potencial de la marca austriaca en un circuito especialmente exigente.

Sepang empieza a decidir el futuro del Mundial

Márquez parece dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad. Su superioridad en los primeros libres ha sido evidente, aunque todavía queda por comprobar si Ducati consigue mantener esa ventaja cuando el resto de pilotos busque sus mejores tiempos en la sesión decisiva del viernes. Por detrás de los tres primeros, Enea Bastianini ha finalizado cuarto, seguido de Brad Binder, confirmando el buen arranque de KTM. Franco Morbidelli ha sido sexto, mientras que Álex Márquez ha ocupado la séptima posición. Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio y Diogo Moreira han completado las diez primeras plazas.

La primera toma de contacto también ha dejado algunas sorpresas. Pecco Bagnaia, compañero de Márquez en Ducati, no ha pasado de la decimotercera posición, mientras que Joan Mir ha terminado decimocuarto y Álex Rins, undécimo. No obstante, los primeros entrenamientos libres solo han servido como aperitivo de una jornada que todavía tiene por delante su sesión más importante.