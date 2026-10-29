MotoGP Malasia 2026 | Horarios y dónde ver en TV el Gran Premio de Malasia en el circuito Sepang
Con Jorge Martín apto para competir, Sepang va a marcar el futuro del Mundial de MotoGP a cuatro carreras para el final
Aunque no lo admitiera, a Marc Márquez le debió sentar fatal la cancelación del Gran Premio de Australia el pasado domingo, ya que ha pasado de tener el Mundial de MotoGP casi encarrilado a tenerlo todo abierto de nuevo.
Su gran rival, Jorge Martín, reconocía a su llegada a Sepang que, de haber tenido perdido el Mundial, él estaría en casa con el brazo enyesado. Y si hubiera ganado Marc Márquez en Phillip Island, así había estado el campeonato. Con 35 puntos de ventaja para su rival y Martín dolorido, el Mundial tendría un color claro a favor del de Cervera.
Sin embargo, a Sepang llegan con sólo 10 puntos de diferencia, con Martín apto para competir y con Marc Márquez teniendo que rendir al máximo en un circuito que no es el mejor para él históricamente. El nueve veces campeón del mundo suma en el circuito malayo cuatro podios, dos primeros y dos segundos en 2013 y 2019, y tres caídas, en 2015, que no acabó, 2016, que regreso a la pista para concluir undécimo, y en 2024, ya como piloto de Gresini con la Ducati, que también regresó a la carrera para ser duodécimo.
Marc Márquez apenas ha logrado dos triunfos, en 2014 y en 2018, en este trazado y, el último, hace casi una década, cuando dominaba MotoGP con mano de hierro con su Honda. Este año, el piloto de Cervera es el que más gana (seis triunfos en carrera y nueve en Sprint) y eso, pese a tener una moto inferior a las Aprilia, lo que le hace ser optimista pese a todo.
La emoción no sólo estará en MotoGP, pues en Moto2, las diferencias entre los españoles Manuel 'Manugas' González e Izan Guevara. Apenas les separan 5,5 puntos después de que Guevara haya recortado 52 en las últimas carreras.
Horarios del Gran Premio de Malasia 2026
Habrá que trasnochar o levantarse temprano para poder disfrutar de MotoGP este fin de semana, con el Sprint y la carrera del domingo a las 8:00 de la mañana en España. La acción comienza desde las 2 de la madrugada (hora española) del jueves al viernes, con los primeros libres de Moto3.
Horarios Viernes (Madrugada de jueves 29 al viernes 30 de octubre de 2026 en España)
Moto3 - FP1: 02:00 horas
Moto2 - FP1: 02:50 horas
MotoGP - FP1: 03:45 horas
Moto3 - Practice: 06:15 horas
Moto2 - Practice: 07:05 horas
MotoGP - Practice: 08:00 horas
Horarios del sábado: clasificación y Sprint
Moto3 - FP2: 01:40 horas
Moto2 - FP2: 02:25 horas
MotoGP - FP2: 03:10 horas
MotoGP - Q1: 03:50 horas
MotoGP - Q2: 04:15 horas
Moto3 - Q1: 05:45 horas
Moto3 - Q2: 06:10 horas
Moto2 - Q1: 06:40 horas
Moto2 - Q2: 07:05 horas
MotoGP - Sprint (10 vueltas): 08:00 horas
Horarios del domingo: carreras
MotoGP - Warm Up: 03:40 horas
Moto3 (15 vueltas): 05:00 horas
Moto2 (17 vueltas): 06:15 horas
MotoGP (20 vueltas): 08:00 horas
Dónde ver el Gran Premio de Malasia de MotoGP 2026
El Gran Premio de Malasia de MotoGP 2026 se podrá seguir por los canales DAZN 1 (70) y DAZN 1 Bar (Movistar 149), a través de la OTT de DAZN. También se podrá ver por la plataforma DAZN y otras opciones.
Además, ofrecemos la posibilidad de seguir las pruebas sobre territorio malayo de MotoGP a través de nuestra página web, ESTADIO Deportivo, donde encontrarás toda la información de lo que ocurra en el circuito de Sepang, con especial atención a los pilotos españoles, además de mantenerte al día todo el fin de semana de la actualidad del evento.