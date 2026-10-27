La lesión de Jorge Martín, piloto de MotoGP: "Es imposible hacer predicciones"

En una nota de prensa compartida por Aprilia, el pilotp madrileño apostó por ir día a día y llegar a Sepang "en las mejores condiciones posibles"

La caída el pasado sábado de Jorge Martín en la carrera al 'sprint' de Phillip Island trastocó los planes del Mundial de MotoGP de cara a los últimos grandes premios. Jorge Martín llegaba al GP de Australia que por último año se disputó en Phillip Island con dos puntos de ventaja sobre Marc Márquez en el liderato de MotoGP y dependía de sí mismo para salir nuevamente líder de camino a Sepang.

La caída de Jorge Martín y el triunfo de Marc Márquez provocaron un vuelco en la clasificación del mundial de MotoGP con el de Ducati líder con 10 puntos de ventaja sobre el de Aprilia. Sin poder competir el domingo a consecuencia de la lesión en el radio de su mano derecha, el tiempo se alió con Jorge Martín para suspender la carrera y dejar la ventaja del de Cervera en una decena de puntos.

La vuelta de Jorge Martín a MotoGP

Posiblemente si Jorge Martín no se estuviese jugando el título de campeón del mundo de MotoGP, el segundo de su carrera como piloto de la máxima categoría, el madrileño estaría casi descartado para correr en Sepang el primero de los cuatro grandes premios que quedan. Las circunstancias son muy diferentes y Jorge Martín sabe que tiene que apurar sus opciones para estar en Malasia y tratar de arrebatarle nuevamente el liderato a Marc Márquez.

En una nota de prensa ofrecida por Aprilia, Jorge Martín no ha dado esperanzas sobre una recuperación milagrosa pero tampoco las ha eliminado de cara a su presencia, en las mejores condiciones posibles, en el GP de Malasia. Jorge Martín ha declarado estar siguiendo los tratamientos necesarios para recuperarse y llegar al trazado de Sepang: "Estoy siguiendo los tratamientos necesarios para recuperarme de la lesión y llegar a Sepang en las mejores condiciones posibles".

Pero Jorge Martín sabe que hacer predicciones cuando se habla de tan pocos días, (el GP de Malasia se disputará el próximo fin de semana), se sumamente complicado por lo que el piloto de Aprilia prefiere no vaticinar lo que puede pasar e ir día a día: "Es imposible hacer predicciones, tenemos que evaluar la situación día a día". En esta línea se expresó este pasado lunes Aitor Tomás en declaraciones para Motorsport.

El proceso de recuperación de Jorge Martín

El fisioterapeuta encargado de la recuperación de Jorge Martín explicó que primero se centrarán en la desinflamación de la zona, darle movilidad, fuerza y funcionalidad a la mano derecha de Jorge Martín: "Lo que haremos será dividir el proceso en dos fases. La primera estará centrada en la desinflamación, y todo lo que lleva consigo la lesión ósea. Lo que buscaremos será recuperar movilidad, fuerza y funcionalidad. Y eso lo conseguiremos con crioterapia y masaje".

El fisio explicó que en la segunda parte del proceso lo que se buscará es la regeneración del hueso mediante magnetoterapia: "Intentaremos regenerar el hueso en la medida que podamos, para que se vaya fortaleciendo. Eso lo haremos con magnetoterapia".

La inteligencia artificial apuesta por el título de MotoGP

Tal y como apuntamos este pasado lunes en ESTADIO Deportivo, la inteligencia artificial Claude de Anthropic, le dio el mayor porcentaje de posibilidades de hacerse con el título de campeón del mundo de MotoGP a Marc Márquez con un 75 por ciento. Por detrás estaría Jorge Martín con un 20 por ciento ya que se vería condicionado por la lesión en su mano derecha y por las características de alguno de los cuatro circuitos que restan de campeonato. El último en discordia sería Bezzecchi, con apenas un cinco por ciento.