Pedro Acosta aclara sus polémicas declaraciones sobre Marc Márquez en La Revuelta de David Broncano: "Se malentendió lo que dije"

El piloto de KTM y futuro compañero del de Cervera el próximo año en Ducati, explicó en una entrevista para el diario AS lo que ocurrió en el programa en el que al ser cuestionado por el '93' respondió: "¿Quién? ¿Quién es Marc Márquez?"

El mundial de MotoGP está a tan solo cuatro grandes premios de llegar a su final. Después de un GP de Phillip Island que se quedó a medias a consecuencia de la lluvia, Marc Márquez dejó territorio australiano con 10 puntos de ventaja sobre Jorge Martín, al que superó en la carrera al sprint después que el piloto de Aprilia se fuese al suelo.

Por detrás de Marc Márquez y Jorge Martín están Bezzecchi y otro de los españoles que mejor está rindiendo este Mundial, Pedro Acosta. El piloto español de KTM, a pesar de no contar con una de las mejores motos del Mundial, es cuarto en la general a 102 puntos de Marc Márquez. El propio Marc Márquez y Pedro Acosta han protagonizado esta temporada varios duelos (Aragón o Tailandia) por el liderato de carrera pero el destino ha querido que el próximo año sean compañeros de equipo en KTM.

El febrero del pasado año, Pedro Acosta acudió a La Revuelta, ya como piloto de MotoGP y siendo campeón tanto de Moto3 como de Moto2. En dicho programa, presentado por David Broncano, Pedro Acosta realizó unas declaraciones que recientemente en una entrevista para el diario AS ha querido aclarar.

Pedro Acosta explica su famoso "¿Quién es Marc Márquez?" en La Revuelta de David Broncano

Pedro Acosta no dejó lugar a las dudas y explicó que después de declarar en La Revuelta de David Broncano: "¿Quién? ¿Quién es Marc Márquez?", estas palabras estaban dentro de un ambiente distendido por la propia entrevista y en cierto tono de broma. El actual piloto de KTM quiso aclarar que fue de broma aunque la gente se lo tomó muy en serio: "Mi famosa entrevista en La Revuelta. Creo que se malentendió lo que dije. Se malentendió mucho más de lo que yo pensaba, porque al final el contexto es que era una entrevista de broma o de medio de cachondeo y la gente se lo tomó muy en serio".

Marc Márquez, el mejor de los últimos 15 años para Pedro Acosta

Para disipar cualquier tipo de duda, Pedro Acosta reconoció que Marc Márquez es el mejor piloto de los últimos 15 años: "El mejor piloto de la historia de los últimos 15 años. 15 a lo mejor son muchos, pero por ahí". Además, comparó a Marc Márquez con otro grande del motociclismo, ya retirado, Valentino Rossi: "Está al nivel de Rossi. Son los dos mejores de la historia. Los pongo al mismo nivel".

Insistiendo sobre el talento de Marc Márquez, Pedro Acosta puso en valor el hecho de que el de KTM ha competido con casi la totalidad de los mejores pilotos de los últimos tiempos, a excepción de Stoner e incluyendo al propio Rossi, Pedrosa y Jorge Lorenzo: "Valentino era un movedor de masas donde iba. También él corrió en otra época bastante diferente. Al final, Marc se ha enfrentado a los mejores pilotos que ha habido en el campeonato, en toda la historia del campeonato, quitando a Stoner, que no corrió contra él. Se ha enfrentado a todos los grandes como Pedrosa, Lorenzo y Valentino, y los ha ganado. Entonces ha hecho mucho en pista, mucho más de lo que ha hecho fuera quizás".

Por último, sobre las posibilidades de que el próximo año, una vez compartan equipo en Ducati, exista una amistad con Marc Márquez, reconoció que la diferencia de edad puede ser un handicap: "Él está en una etapa diferente, en el final de su carrera, bastante más asentado y tiene 11 años más que yo. Es normal que estemos en una etapa social diferente. Si habrá amistad es algo que el tiempo dirá".