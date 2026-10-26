Jorge Martín, a por el milagro: "Lo que haremos será dividir el proceso en dos fases"

Aitor Tomás, fisioterapia que acompaña al piloto de Aprilia, ha desvelado el trabajo que va a realizar en estos días para intentar correr el Gran Premio de Malasia en el que el madrileño quiere competir para seguir en la pelea del mundial de MotoGP con Marc Márquez

Jorge Martín está atravesando unos días vitales de cara a saber si podrá competir por ganar el mundial de pilotos de MotoGP. El madrileño sigue en la pelea con Marc Márquez después de que la suerte se aliara con él ya que el Gran Premio de Australia no se disputó por una fuerte lluvia. Prueba que no iba a correr él por la caída del sábado que le provocó una lesión que, finalmente, es menos grave de lo que se pensaba. Con esta situación, Jorge Martín va a poner todo de su parte para correr el Gran Premio de Malasia que se disputa este fin de semana tal y como ha desvelado su fisioterapeuta Aitor Tomás en las últimas horas.

Hay que decir que no está fácil que Jorge Martín corra la próximo prueba del Mundial de MotoGP, que se disputarán en el circuito de Sepang este 1 de noviembre, debido a que el piloto de Aprilia sufre una fractura en el radio derecho que no sufre desplazamiento, siendo menos grave de lo que apuntaba al inicio. Pero Jorge Martín va a trabajar para que los médicos de MotoGP le den el visto bueno para participar.

Aitor Tomás, el fisioterapeuta que está encargado en su recuperación, ha desvelado el plan de trabajo en estos días. "Lo que haremos será dividir el proceso en dos fases. La primera estará centrada en la desinflamación, y todo lo que lleva consigo la lesión ósea. Lo que buscaremos será recuperar movilidad, fuerza y funcionalidad. Y eso lo conseguiremos con crioterapia y masaje", ha dicho a los compañeros de Motorsport.es.

No se ha quedado ahí Aitor Tomás que también ha explicado en que consistirá la segunda parte del proceso al que se someterá Jorge Martín. "Y luego, en la segunda parte del proceso, intentaremos regenerar el hueso en la medida que podamos, para que se vaya fortaleciendo. Eso lo haremos con magnetoterapia".

El fisioterapeuta no ha querido asegurar que este trabajo vaya a funcionarle a Jorge Martín si bien es cierto que es caso de que pueda correr el piloto seguirá siendo tratado durante el Gran Premio de Malasia. "Si le dejan subirse a la moto, entonces aplicaremos otro protocolo distinto al que empleamos con él en condiciones normales. En ese caso nos concentraremos en la muñeca, para tratar de que se le inflame lo menos posible, y terapia de control del dolor".

Las opciones de Jorge Martín de ganar el mundial de pilotos de MotoGP

Jorge Martín sigue teniendo opciones de ganar el mundial de pilotos de MotoGP, pero también es cierto que debido a sus limitaciones físicas por la caída y lesión que sufrió en el Gran Premio de Australia disputado en el circuito de Philip Island son escasas. Mas cuando también cuenta con una desventaja de 10 puntos sobre Marc Márquez que es el líder de la clasificación general.

La realidad es que si Jorge Martín participa en el resto de carreras que faltan del mundial de MotoGP lo hará mermado físicamente y en peores condiciones que un Marc Márquez que actualmente es el gran favorito para ganar.