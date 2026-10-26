Lopetegui se desmarca de Monchi y del Espanyol

El Espanyol atraviesa una crisis deportiva que pone en entredicho la continuidad de Manolo González. Ante esta situación, Monchi ya sondea posibles sustitutos, con varios nombres de pasado sevillista entre las alternativas. Uno de ellos es Julen Lopetegui, aunque ESTADIO Deportivo ha podido confirmar, a través de su entorno, que no existe nada y que el técnico está centrado en Catar

El Espanyol está inmerso en una crisis deportiva actualmente tras el inicio de la temporada y es que en las primeras 10 fechas tan solo ha ganado dos partidos. El conjunto perico está en puestos de descenso y no sabe lo que es ganar desde el pasado 12 de septiembre. Desde entonces, 4 derrotas y un empate en la competición doméstica. Y ahora, todos los focos apuntan hacia el banquillo.

Un hombre de la casa al que se le acaba el rédito

Manolo González, un hombre de la casa, es la principal diana de todas las críticas y uno de los principales responsables de la situación según la afición. Ya la pasada temporada el equipo se vino abajo en la segunda vuelta. De terminar la primera parte de la temporada luchando por los puestos europeos, hasta no cerrar la salvación en las últimas jornadas del campeonato. Aun así, Manolo González continuó al mando del banquillo a pesar de los 18 partidos que se llevó sin ganar el equipo. En el club confiaban en él y en la afición también.

Sin embargo, eso ahora parece haber cambiado. Este verano, el equipo en propiedad de Alan Pace ha dado un giro al timón para revertir la situación. No se optó por destituir a un entrenador que parecía haber hecho ya todo lo posible por el club. Se decidió invertir en uno de los mejores directores deportivos de la historia del fútbol y, de forma muy inesperada, aterrizó Monchi en Cornellá. La apuesta fue muy grande, pues Monchi solo estaba inmerso en su proyecto con el CD San Fernando 1904 y no quería distracciones. No obstante, el RCD Espanyol lo convenció.

La posición de Monchi con el banquillo del RCD Espanyol

Monchi confiaba en Manolo González; destituirlo era poner a la afición perica en contra a las primeras de cambio. Ahora, el tiempo demuestra que fue una decisión desacertada. Manolo González parece tener las horas contadas, y su última bala parece estar en el encuentro ante el Villarreal en la Cerámica. Aunque todo podría precipitarse si se consume la hecatombe absoluta y el RCD Espanyol cae derrotado en primera ronda de Copa del Rey ante el Sestao River.

La agenda sevillista de Monchi para el nuevo entrenador del Espanyol

Por ello, Monchi ya ha comenzado a buscar posibles sustitutos en su extensa agenda de contactos. El director deportivo ha sido criticado por parte de la afición perica debido al mercado realizado y los refuerzos. Acertar con el entrenador sería consagrarse con su primera plantilla y proyecto en Cataluña. La agenda de Monchi es larga, y obviamente tiene mucho nombre con pasado sevillista, del que Monchi ya habría echado mano. Lopetegui, Mendilibar o Berizzo están entre las alternativas que maneja el de San Fernando para sustituir a Manolo González si termina destituido.

Lopetegui, centrado en Catar

Sin embargo, a pesar de la gran relación entre Monchi y Lopetegui, ESTADIO Deportivo ha podido confirmar, gracias al entorno de Julen Lopetegui, que actualmente está centrado con la selección catarí y que realmente no hay nada, tan solo rumores que no son ciertos. Catar disputará la próxima edición de la Copa Asia y en febrero, cuando esta concluya, habrá finalizado el contrato de Julen Lopetegui con el combinado oriental. Por lo que sacar a Lopetegui de Catar sería complicado en caso de que el RCD Espanyol estuviera interesado. Aunque recalcando lo anteriormente redactado, por el momento no hay nada.