Racing de Santander 2-1 Espanyol: Zabiri deja tocado a Manolo González

El conjunto perico no levanta cabeza y cae a puestos de descenso después de reclamar un penalti y adelantarse en el El Sardinero, viendo cómo los cántabros le daban la vuelta al marcador con el octavo tanto del delantero marroquí

En un choque en el que no faltó la polémica, por un penalti no pitado al Espanyol por falta previa de Roberto Fernández, el Racing de Santander logró tres puntos de oro al certificar su remontada con el octavo tanto del marroquí Zabiri en diez jornadas de LaLiga, alargando el mal momento de un conjunto perico que cae a puestos de descenso, lo que deja tocado a su entrenador, Manolo González.

Los dos equipos llegaban al encuentro en una situación similar en cuanto a sensaciones y la misma necesidad de puntos, pero el Racing jugaba en casa y estaba obligado a llevar la iniciativa, algo que asumió ante un Espanyol bien replegado atrás buscando su oportunidad al contragolpe o a balón parado.

Con el paso de los minutos el cuadro barcelonés se sintió cada vez más cómodo con el balón, equilibró la posesión al Racing, aunque ninguno de los equipos llegaba a generar peligro en área contraria hasta que, a la media hora de encuentro, en una buena combinación entre Zabiri y Andrés Martín al borde del área, sirvió a Canales, que se plantó ante Fortuño, pero el guardameta sacó una pierna milagrosa para evitar el primer tanto del partido.

El VAR dejó sin penalti al Espanyol

Tras la ocasión de Canales el partido pareció animarse un poco antes del descanso y hubo tiempo también para la polémica, ya que el VAR tuvo que intervenir para revisar un posible penalti en el área del Racing, por mano de Pablo Ramón, que finalmente fue desestimado al considerar que existió una falta previa de Roberto sobre Belocian.

Del 0-1 al 1-1 en solo siete minutos

En el inicio de la segunda mitad los cántabros saltaron al terreno de juego con más intensidad y empezaron a llegar al área de Fortuño de forma más clara. Sin embargo, cuando parecía estar más cerca el tanto de los locales, en una contra, tras el lanzamiento de un córner, el Espanyol llegó con varios efectivos al ataque y Javi Hernández puso el balón al corazón del área para que Edu Expósito hiciera el primer gol del partido.

El Racing respondió bien al tanto rival y, lejos de venirse abajo, buscó con insistencia la portería de Fortuño. Ese empuje le llevó, siete minutos después, a conseguir el empate gracias a un disparo desde la frontal de Belocian, que aprovechó un rechace para empalmar un potente disparo cruzado que sorprendió al portero perico.

El oportunismo de Zabiri en la recta final

Los locales no se conformaban con el empate y, a falta de cinco minutos para el final, en un barullo en el área después de un saque de esquina, el delantero marroquí Zabiri tiró de oportunismo y consiguió meter la puntera y culminó la remontada con su octavo gol de la temporada.

En los últimos instantes el Espanyol se volcó hacía la portería de Agirrezabala para tratar de, al menos, conseguir el empate; pero los racinguistas esta vez se mostraron sólidos atrás y consiguieron mantener un triunfo que les da algo de aire respecto a los puestos de descenso, a la espera de recibir el próximo domingo, catorce años después, al Real Madrid en El Sardinero.

Ficha técnica:

Racing de Santander: Agirrezabala; Mantilla, Pablo Ramón (Pedro, m.82), Belocian, Salinas; Andrés Martín (Pablo García, m.68), Prati (Iker Luque, m.68), Canales (Almeida, m.82), Iván Martín, Íñigo Vicente (Maguette, m.87); Zabiri.

Espanyol: Fortuño; El Hilali, Drkušić (Núñez, m.90+5), Cabrera, Quilindschy; Cala (Marcos, m.85), Edu Expósito, Pol Lozano (Urko, m.85), Javi Hernández (Dolan, min.76), Bryan Zaragoza (Puado, m.76); Roberto.

Goles: 0-1, m.62: Edu Expósito. 1-1, m.69: Belocian. 2-1, m.84: Zabiri.

Árbitro: Jesús Gil. Amonestó a los locales Íñigo Vicente (m.8), Pablo Ramón (m.67) y Salinas (m.90+6) y a los visitantes Pol Lozano (m.17), Manolo González (entrenador) (m.43), Fortuño (m.70), Urko (m.70), Puado (m.89) y Edu Expósito (m.90).

Incidencias: Partido de la décima jornada de LaLiga EA SPORTS celebrado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 21.473 espectadores.