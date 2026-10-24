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Valencia - Villarreal en directo: Resultados del partido de la Jornada 10 de LaLiga en vivo online

El Valencia recibe al Villarreal en Mestalla en un derbi de la Comunitat Valenciana correspondiente a la Jornada 10 de LaLiga EA Sports. En Estadio Deportivo te contamos en directo todo lo que suceda en el encuentro

Valencia - Villarreal en directo: Resultados del partido de la Jornada 10 de LaLiga en vivo online

Directo Valencia - VillarrealESTADIO Deportivo

María FuentesMaría Fuentes 4 min lecturaSin comentarios
Valencia

Valencia

En Directo1 - 0

Villarreal

Villarreal
GolPepelu38' (p.)

Minuto a minuto

Actualizar narración
Tiempo añadido

COMIENZA LA SEGUNDA PARTE

Buena la actitud y prestaciones de la defensa del Valencia. El Villarreal ofensivamente no ha demostrado su día hasta el momento....

Tiempo añadido

NOS VAMOS AL DECANSO

Centro de Buchanan que atrapan perfectamente

5 minutos de añadido

Falta de Ayoze sobre Gayá

Disparo Potente

GOOOOOOOLLLLLLLLLLLL DEL VALENCIAAAAA

Pepelu del lado derecho de la portería que acaba en gol.

Oportunidad del Valencia para adelantarse

VAR

Var a favor del Valencia que existe contacto finalmente entre Veiga y Rabi.

Tarjeta Amarilla

Amarilla para Veiga

Bomba

Valencia pide Penalti

Tarjeta Amarilla

Amarilla para Dani Raba

Falta sobre Macías. Pisó al del Villarreal cuando ya no tenía balón.

Fuera

Remate de Gueye que va por encima de la portería de Dimitrievski.

Disparo que pierde de oportunidad el Villarreal.

Remate a la grada de Carlos Macía. Ilias no consiguió aguantar el remate de Pepe Gueye y el centro de Freeman desde la banda contraria llegó bien, pero terminó con una acción co el disparo precipitado.

El Villarreal es el único equipo que está haciendo algo..... El Valencia está sufriendo mucho

Dimitrievskiiiiiiiii!!!!!!!!

Perdida de Pepelu, por un mal pase. Se compuso con un contraataque que acaba en carrera al espacio de Tajon hacia el rival. El canadiense pega un zurdazo y toca justo al portero que salva.

Cambio

Cambio de Otrobi por Raba

Lesión

Otorbi lesionado!

Ha sido un balón largo de Dimitrievski que ha querido dar un cabezazo de Renato Veiga.

Villarreal está un poco asfixiado en la presión que está dando el Valencia.

Pepe Gueye la tira por encima de Dimitrievik.

Falta en ataque de Guildo cuando buscaba presión. Un arranque con tensión en ambos partidos

Gol o Balon

Rueda la pelota en el Mestalla

Silbato

Saltan los jugadores al terreno de juego

Péter Gulácsi, guardameta del Villarreal, ya está sobre el césped de Mestalla realizando los ejercicios de calentamiento.

En el último enfrentamiento en Mestalla, el Villarreal consiguió llevarse la victoria por 0-2 gracias a los tantos de Gerard Moreno y Santi Comesaña. Un precedente favorable para el conjunto amarillo que puedes volver a disfrutar con el resumen de aquel encuentro.

Explosión

ONCE DEL VALENCIA

Explosión

Último baile de este derbi en el Mestalla

Y tenemos el ONCE INICIAL DEL VILLARREAL

Los máximos goleadores del encuentro son Sadiq, del Valencia y Gueye del Villarreal

El Villarreal, en cambio, llega con la perdida del partido por solo un gol contra el Liverpool en Champions y con empate a 0 contra el Elche

El Valencia llega después de empatar contra el Athletic y contra el Racing de Santander

Silbato

El encargado de pitar este encuentro será Alejandro Quintero González

Exclusiva

¡Muy buenas!

Bienvenidos al directo del Valencia - Villarreal de la Jornada 10 de LaLiga EA Sports. En Estadio Deportivo te contamos todo lo que suceda en la previa, las alineaciones oficiales, las mejores ocasiones, los goles y todas las incidencias del encuentro.

¡Arrancamos!

El Valencia recibe este sábado al Villarreal en Mestalla en un enfrentamiento que llega con necesidades diferentes para los dos equipos, pero con la misma exigencia de sumar. El conjunto valencianista busca una victoria que le permita reaccionar en este comienzo de temporada, mientras que el cuadro amarillo afronta una nueva salida liguera con el objetivo de mejorar sus resultados en la competición doméstica. En Estadio Deportivo te contamos todo lo que suceda en este encuentro, con las alineaciones, las jugadas más destacadas y el minuto a minuto.

Mestalla, escenario de un duelo de máxima exigencia

La décima jornada de LaLiga ofrece un derbi regional en el que el Valencia tratará de hacer valer su condición de local. El equipo che llega después de empatar sin goles frente al Athletic Club, un resultado que no le permitió alejarse de la zona baja de la clasificación. Con seis puntos en su casillero, los valencianistas necesitan empezar a transformar sus actuaciones en victorias para no complicar todavía más su situación.

El apoyo de Mestalla puede convertirse en un factor importante para un equipo que necesita recuperar sensaciones. Ante un rival de la entidad del Villarreal, los locales tendrán que mostrar solidez atrás y aprovechar las oportunidades que consigan generar en ataque.

El Villarreal quiere dar un paso adelante

El conjunto amarillo llega a Mestalla con la intención de dejar atrás los últimos tropiezos en Liga y encontrar una versión más regular. Después de empatar ante el Elche, el Villarreal afronta un compromiso exigente frente a un adversario que necesita reaccionar, una circunstancia que puede convertir el encuentro en una prueba de paciencia para los visitantes.

Los castellonenses también vienen de disputar un partido europeo ante el Liverpool, por lo que la gestión del esfuerzo y las decisiones en el once inicial pueden adquirir protagonismo. El equipo deberá encontrar el equilibrio entre mantener su iniciativa con balón y evitar que el Valencia aproveche los espacios para hacer daño.

La diferencia de puntos entre ambos no elimina la importancia del choque. Para los locales, ganar supondría una oportunidad de cambiar la dinámica y dar una alegría a su afición; para los visitantes, llevarse el triunfo permitiría avanzar en la clasificación y afrontar con mejores sensaciones los próximos compromisos.

Valencia - Villarreal, en directo

El partido de la Jornada 10 de LaLiga EA Sports se disputa este sábado 24 de octubre a las 18:30 horas en Mestalla. Un enfrentamiento que reunirá a dos equipos con objetivos inmediatos distintos y que buscarán imponer su plan desde los primeros minutos.

En Estadio Deportivo podrás seguir el Valencia - Villarreal en directo, con la última hora de los dos conjuntos desde dos horas antes del comienzo. La cobertura incluirá las alineaciones oficiales, las novedades previas al encuentro, el desarrollo de cada parte, los goles, las sustituciones y las acciones más relevantes.

Además, te contaremos cómo evoluciona el marcador y qué ocurre en los momentos decisivos de un derbi en el que cada detalle puede marcar la diferencia. Sigue aquí toda la información del encuentro y no te pierdas ninguna de las incidencias de la visita del Villarreal a Mestalla.