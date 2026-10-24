Valencia - Villarreal en directo: Resultados del partido de la Jornada 10 de LaLiga en vivo online

El Valencia recibe al Villarreal en Mestalla en un derbi de la Comunitat Valenciana correspondiente a la Jornada 10 de LaLiga EA Sports. En Estadio Deportivo te contamos en directo todo lo que suceda en el encuentro

Bienvenidos al directo del Valencia - Villarreal de la Jornada 10 de LaLiga EA Sports. En Estadio Deportivo te contamos todo lo que suceda en la previa, las alineaciones oficiales, las mejores ocasiones, los goles y todas las incidencias del encuentro.

El Valencia llega después de empatar contra el Athletic y contra el Racing de Santander

El Villarreal, en cambio, llega con la perdida del partido por solo un gol contra el Liverpool en Champions y con empate a 0 contra el Elche

Aguirre señala la clave del derbi ante el Villarreal: "Tenemos que aprovechar que jugaron Champions"

En el último enfrentamiento en Mestalla, el Villarreal consiguió llevarse la victoria por 0-2 gracias a los tantos de Gerard Moreno y Santi Comesaña. Un precedente favorable para el conjunto amarillo que puedes volver a disfrutar con el resumen de aquel encuentro.

Péter Gulácsi, guardameta del Villarreal, ya está sobre el césped de Mestalla realizando los ejercicios de calentamiento.

Villarreal está un poco asfixiado en la presión que está dando el Valencia.

Ha sido un balón largo de Dimitrievski que ha querido dar un cabezazo de Renato Veiga.

Perdida de Pepelu, por un mal pase. Se compuso con un contraataque que acaba en carrera al espacio de Tajon hacia el rival. El canadiense pega un zurdazo y toca justo al portero que salva.

El Villarreal es el único equipo que está haciendo algo..... El Valencia está sufriendo mucho

Remate a la grada de Carlos Macía. Ilias no consiguió aguantar el remate de Pepe Gueye y el centro de Freeman desde la banda contraria llegó bien, pero terminó con una acción co el disparo precipitado.

Falta sobre Macías. Pisó al del Villarreal cuando ya no tenía balón.

Buena la actitud y prestaciones de la defensa del Valencia. El Villarreal ofensivamente no ha demostrado su día hasta el momento....

El Valencia recibe este sábado al Villarreal en Mestalla en un enfrentamiento que llega con necesidades diferentes para los dos equipos, pero con la misma exigencia de sumar. El conjunto valencianista busca una victoria que le permita reaccionar en este comienzo de temporada, mientras que el cuadro amarillo afronta una nueva salida liguera con el objetivo de mejorar sus resultados en la competición doméstica. En Estadio Deportivo te contamos todo lo que suceda en este encuentro, con las alineaciones, las jugadas más destacadas y el minuto a minuto.

Mestalla, escenario de un duelo de máxima exigencia

La décima jornada de LaLiga ofrece un derbi regional en el que el Valencia tratará de hacer valer su condición de local. El equipo che llega después de empatar sin goles frente al Athletic Club, un resultado que no le permitió alejarse de la zona baja de la clasificación. Con seis puntos en su casillero, los valencianistas necesitan empezar a transformar sus actuaciones en victorias para no complicar todavía más su situación.

El apoyo de Mestalla puede convertirse en un factor importante para un equipo que necesita recuperar sensaciones. Ante un rival de la entidad del Villarreal, los locales tendrán que mostrar solidez atrás y aprovechar las oportunidades que consigan generar en ataque.

El Villarreal quiere dar un paso adelante

El conjunto amarillo llega a Mestalla con la intención de dejar atrás los últimos tropiezos en Liga y encontrar una versión más regular. Después de empatar ante el Elche, el Villarreal afronta un compromiso exigente frente a un adversario que necesita reaccionar, una circunstancia que puede convertir el encuentro en una prueba de paciencia para los visitantes.

Los castellonenses también vienen de disputar un partido europeo ante el Liverpool, por lo que la gestión del esfuerzo y las decisiones en el once inicial pueden adquirir protagonismo. El equipo deberá encontrar el equilibrio entre mantener su iniciativa con balón y evitar que el Valencia aproveche los espacios para hacer daño.

La diferencia de puntos entre ambos no elimina la importancia del choque. Para los locales, ganar supondría una oportunidad de cambiar la dinámica y dar una alegría a su afición; para los visitantes, llevarse el triunfo permitiría avanzar en la clasificación y afrontar con mejores sensaciones los próximos compromisos.

Valencia - Villarreal, en directo

El partido de la Jornada 10 de LaLiga EA Sports se disputa este sábado 24 de octubre a las 18:30 horas en Mestalla. Un enfrentamiento que reunirá a dos equipos con objetivos inmediatos distintos y que buscarán imponer su plan desde los primeros minutos.

En Estadio Deportivo podrás seguir el Valencia - Villarreal en directo, con la última hora de los dos conjuntos desde dos horas antes del comienzo. La cobertura incluirá las alineaciones oficiales, las novedades previas al encuentro, el desarrollo de cada parte, los goles, las sustituciones y las acciones más relevantes.

Además, te contaremos cómo evoluciona el marcador y qué ocurre en los momentos decisivos de un derbi en el que cada detalle puede marcar la diferencia. Sigue aquí toda la información del encuentro y no te pierdas ninguna de las incidencias de la visita del Villarreal a Mestalla.