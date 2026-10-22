Sadiq, al rescate del Valencia

El delantero nigeriano del Valencia ha vuelto a los entrenamientos con el grupo aunque todavía le quedan unos días para estar en disposición de poder jugar, lo que previsiblemente suceda la próxima semana

Muy buenas noticias para Javier Aguirre y su Valencia en el día de hoy, y es que el técnico mexicano ha podido contar en la sesión de entrenamiento con Umar Sadiq, uno de los futbolistas llamados a liderar el ataque che y que por las lesiones apenas ha podido ayudar en este primer tramo de LaLiga.

Aunque parece todavía demasiado precipitado que pueda estar para el derbi autonómico frente al Villarreal del próximo sábado en Mestalla, Sadiq ha saltado al campo de entrenamiento y ha completado la primera parte de la sesión de trabajo junto a sus compañeros, lo que sin duda es sinónimo de que la vuelta del delantero nigeriano está más cerca que nunca, pudiéndose ser su regreso a una lista de convocados la próxima semana bien para el partido de Copa del Rey ante el Tavernes de la Valldigna o en Liga frente al Elche.

El que sí apunta a regresar a una convocatoria este mismo fin de semana y ocho meses después de su última aparición es el central José Copete, que ha vuelto a completar la sesión de entrenamiento con total normalidad en la que no estuvieron los lesionados de larga duración Diego López, Sergi Canós y Dimitri Foulquier, cuya situación es particular.

El lateral derecho francés, que no juega un partido desde el 1 de febrero, sigue un plan específico de entrenamientos puesto que sigue arrastrando unos problemas en la rodilla que le impiden entrenar con regularidad, aunque desde el club apuntan que su vuelta podría estar cerca.

Sadiq, con ganas de ayudar con goles

Hace tan solo unos días el delantero nigeriano participaba en un acto publicitario y dejaba sus sensaciones y sus ganas de volver al terreno de juego. "Sí, creo que ya estoy casi de vuelta. Solo quedan unos pasos para reincorporarme al equipo", desvelaba la semana pasada.

También desvelaba que ya ha tenido varias charlas con Javier Aguirre, quien lo espera como agua de mayo. "Sí, he hablado con él. Me ha dicho que me recupere bien y que me está esperando, porque sabe lo que puedo aportar al equipo. Estamos bien. Intentamos aportar mucha positividad, como se vio en el último partido. Vamos paso a paso y todos apoyamos al nuevo entrenador", admitió.

Tan solo tres partidos y una lesión importante

La temporada de Umar Sadiq en el Valencia ha estado marcada, por el momento, por una lesión muscular que ha frenado su progresión en el inicio del campeonato. El delantero nigeriano, que había disputado tres encuentros de Liga y anotado un gol, sufrió una lesión en el isquiotibial derecho durante el partido frente al Deportivo de La Coruña, disputado el pasado 30 de agosto en Riazor.

El club valencianista confirmó el diagnóstico el 1 de septiembre, después de que el futbolista se sometiera a las correspondientes pruebas médicas. Aunque el parte oficial no concretó el grado de la lesión ni el músculo específicamente afectado dentro del grupo de los isquiotibiales, las primeras previsiones apuntaban a un periodo de recuperación de entre ocho y diez semanas.

Ese periodo estimado de baja está a punto de alcanzarse, pues sería entre finales de octubre y principios de noviembre, por lo que se puede decir que Sadiq está cumpliendo los plazos. Para el Valencia, recuperar a Sadiq supondría ampliar las alternativas ofensivas de Aguirre en un tramo de la temporada en el que el equipo necesita disponer de sus efectivos.