Javier Aguirre encuentra a su Vedat Muriqi en el Valencia: "Creo que él es quien más se parece a mí, y yo no a él"

Umar Sadiq está cerca de volver tras su lesión de isquiotibiales, confiesa que ya ha hablado con el técnico mexicano y bromea sobre ocupar el mismo rol que el kosovar tuvo con Aguirre en el Valencia, donde marcó muchísimos goles: "Por supuesto, por qué no"

Umar Sadiq cuenta los días para volver a jugar al fútbol con el Valencia. El delantero nigeriano cayó lesionado tras los tres primeros partidos de LaLiga y desde entonces no ha podido ayudar a su equipo, que ha pasado por un cambio de entrenador, siendo ahora Javier Aguirre el que lleva las riendas del vestuarios, con el que Sadiq ya ha hablado.

"Sí, he hablado con él. Me ha dicho que me recupere bien y que me está esperando, porque sabe lo que puedo aportar al equipo", ha confesado el nigeriano en un acto promocional de LaLiga en el que ha estado presente junto a David Otorbi.

Allí atendió a los medios el delantero che, donde luego se fotografió con aficionados valencianistas. Antes, Sadiq también se mostró optimista con su recuperación. "Sí, creo que ya estoy casi de vuelta. Solo quedan unos pasos para reincorporarme al equipo", ha desvelado, aunque sin atreverse a dar una fecha concreta: "Mañana tengo que hacerme unas pruebas y, si todo sale según lo previsto, creo que será muy pronto".

Sobre el día a día con Javier Aguirre, Umar Sadiq ha reconocido que ha llegado con mucha energía y positividad. "Estamos bien. Intentamos aportar mucha positividad, como se vio en el último partido. Vamos paso a paso y todos apoyamos al nuevo entrenador", ha dicho.

En cuanto al objetivo, Sadiq ha sido bastante claro. "El objetivo es llevar al Valencia al lugar que se merece. No solo es mi objetivo, sino el de todos los jugadores", ha expresado el nigeriano, que también se le ha comparado por Vedat Muriqi y si él podría ser su Muriqi en el Valencia.

"Creo que él es quien más se parece a mí, y yo no a él", respondió en broma, admitido que ojalá pueda marcar los goles que marcó el kosovar con Aguirre: "Por supuesto, ¿por qué no?". Eso sí, antes de terminar su comparecencia ante los medios, no tuvo dudas en asegura que tras la lesión veremos al mejor Sadiq. "Por supuesto, sin duda", zanjó.

Tan solo tres partidos y una lesión importante

La temporada de Umar Sadiq en el Valencia ha estado marcada, por el momento, por una lesión muscular que ha frenado su progresión en el inicio del campeonato. El delantero nigeriano, que había disputado tres encuentros de Liga y anotado un gol, sufrió una lesión en el isquiotibial derecho durante el partido frente al Deportivo de La Coruña, disputado el pasado 30 de agosto en Riazor.

El club valencianista confirmó el diagnóstico el 1 de septiembre, después de que el futbolista se sometiera a las correspondientes pruebas médicas. Aunque el parte oficial no concretó el grado de la lesión ni el músculo específicamente afectado dentro del grupo de los isquiotibiales, las primeras previsiones apuntaban a un periodo de recuperación de entre ocho y diez semanas.

Un arma más para un Valencia necesitado

Ese periodo estimado de baja está a punto de alcanzarse, pues sería entre finales de octubre y principios de noviembre, por lo que se puede decir que Sadiq está cumpliendo los plazos. Para el Valencia, recuperar a Sadiq supondría ampliar las alternativas ofensivas de Aguirre en un tramo de la temporada en el que el equipo necesita disponer de sus efectivos.

El delantero, por su parte, afronta la fase decisiva de su recuperación con la intención de dejar atrás los problemas físicos y recuperar la continuidad que no ha podido tener durante las primeras jornadas, ya que su salto al equipo de Aguirre aumentaría exponencialmente las posibilidades de ganar del Valencia.