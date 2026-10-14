Javier Aguirre mira a México para los fichajes del Valencia

El representante de Erik Lira, centrocampista de Cruz Azul e internacional con México, ha visitado la Ciudad Deportiva de Paterna para reunirse con Braulio Vázquez, en un movimiento que vuelve a poner al futbolista en el radar valencianista

El Valencia rastrea el mercado en busca de soluciones el próximo mercado de invierno para una plantilla que no ha arrancado la temporada como se esperaba. Con el equipo en puestos de descenso después de las primeras ocho jornadas de LaLiga, la llegada de Javier Aguirre al banquillo abre una nueva etapa en Mestalla, también en lo que respecta a la planificación deportiva, donde ha tomado las riendas Braulio Vázquez. En ese escenario vuelve a aparecer el nombre de Erik Lira, centrocampista mexicano que ya estuvo relacionado con el club en el pasado.

Este miércoles, Tarek Sebiat, responsable en Europa de StayPro, la agencia de representación del futbolista de Cruz Azul, se ha desplazado hasta la Ciudad Deportiva de Paterna para mantener una reunión con el director deportivo del Valencia. Un encuentro que alimenta las especulaciones sobre el posible interés valencianista en el internacional mexicano, aunque por el momento no ha trascendido ningún detalle sobre lo tratado en dicha reunión.

A la salida de las instalaciones, Sebiat evitó hacer declaraciones ante los medios de comunicación. El representante sí recordó que su agencia trabaja con otros futbolistas y, al ser preguntado por Lira, se limitó a definirlo como "un buen jugador".

StayPro cuenta con una cartera de deportistas en la que figuran nombres como Edson Álvarez y Kevin Álvarez. La agencia mexicana también trabaja con creadores de contenido y periodistas, aunque la visita a Paterna ha vuelto a situar el foco sobre el futuro de un futbolista que lleva tiempo apareciendo en la órbita del Valencia.

Aguirre ya habló de su compatriota

Durante la presentación oficial de Javier Aguirre como técnico valencianista, el 'Vasco' fue preguntado por Lira y la posibilidad de incorporar a su compatriota, dejando claro el preparador mexicano que cualquier decisión deberá pasar por la dirección deportiva y por el conocimiento de las necesidades reales de la plantilla.

"Yo soy empleado del club y no manejo dinero ni presupuestos. Me sentaré con Braulio cuando los dos llevemos un tiempo prudente conociendo la situación y veremos qué necesitamos", explicó el entrenador.

Aguirre, eso sí, no escatimó en buenas palabras hacia el jugador de Cruz Azul, de 26 años, aunque sin confirmar que su fichaje sea una posibilidad concreta. "Erik es amigo y es un jugador sensacional, como muchos futbolistas mexicanos que pueden jugar perfectamente en Europa. Pero ahora mismo no te puedo contestar concretamente si tiene sitio en el Valencia", afirmó.

El rendimiento de los fichajes, otro problema

La visita del representante de Lira a Paterna se produce en un momento delicado para el Valencia, que necesita encontrar soluciones para cambiar su dinámica. El pasado verano quedaron pendientes dos posiciones, la de central y la de delantero centro, aunque son pocas las demarcaciones que no necesitan algún retoque. Pero el problema no se limita a las necesidades que quedaron sin cubrir. El rendimiento de las incorporaciones también está bajo la lupa.

Entre las novedades de esta temporada figuran Arnau Martínez, Justin de Haas, Aliou Dieng y Ryunosuke Sato, fichados en propiedad, además de Kayne Van Oevelen, Pablo Maffeo y Harvey Elliott, que llegaron cedidos. Guido Rodríguez y Stole Dimitrievski también fueron contabilizados entre las incorporaciones tras quedarse en el club al ampliar sus contratos.

En total, el Valencia ha invertido alrededor de diez millones de euros en las siete caras nuevas, pero su participación está siendo reducida. Solo Maffeo ha superado la mitad de los minutos disputados y, en conjunto, los siete fichajes apenas acumulan el 36,6 % del tiempo de juego.

Un escenario que obliga a Aguirre a buscar un mayor rendimiento de los recursos disponibles mientras Braulio debe buscar oportunidades de mercado que mejoren lo que hay en el plantel. En ese contexto se enmarca la reunión con el representante de Erik Lira, aunque todavía no hay confirmación de que el interés vaya a traducirse en una operación.