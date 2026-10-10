Javier Aguirre, técnico del Valencia: "El que me reconoce por la calle me saluda con mucho cariño, me dicen 'Bienvenido, míster. Tiene usted un marrón..."

El preparador vasco ha repasado el estado mental y deportivo de sus jugadores, admite que le paran por la calle y no sabe si ya se verá algo que lo que quiere pero sus equipos "se caracterizan por correr y pelear mucho"

Javier Aguirre se estrena este domingo como entrenador del Valencia en el choque ante el Racing de Santander en El Sardinero. El 'Vasco' tiene la misión de reflotar a un equipo sumido en el descenso y que tan solo ha sumado cuatro puntos en siete partidos. Por eso, la rueda de prensa de hoy era muy interesante para conocer las primeras sensaciones del mexicano sobre su plantilla.

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"La lista todavía no la hemos hecho porque me falta el último acercamiento con los doctores. Hay tres o cuatro jugadores que están que sí o que no. En función de eso haremos la lista definitiva. Me falta la última charla con los doctores", ha confirmado el técnico che sobre los jugadores citados.

Sobre la plantilla que se ha encontrado, Aguirre ha reconocido: "En una palabra es muy difícil. Voy a intentar encontrarla para no extenderla. Una plantilla muy buena. Son dos palabras".

Qué partido espera contra el Racing

"Espero que el equipo esté muy serio y que trabaje mucho sin la pelota, porque el Racing es un equipo que trata muy bien el balón, circula muy bien y tiene muy buenas transiciones. Me gustaría una plantilla atrevida con la pelota. Que seamos un equipo equilibrado, evidentemente, y que busque la victoria. Uno siempre busca potenciar a sus jugadores y buscaremos ese equilibrio. Que seamos solidarios y humildes para correr detrás de ellos o detrás de la pelota, y con la pelota la personalidad de un equipo con personalidad que tiene que buscar el partido".

Ha visto evolución en el equipo desde que llegó

"Me alegra muchísimo que hayan ido sanando jugadores, es lo que más me alegra. Hay jugadores que cuando llegué estaban en camilla o con un pronóstico bastante pesimista, y a partir de ese día 24 que empezamos se han ido incorporando. Eso es lo que más contento me tiene, poder contar con casi todos. Todavía me falta alguno".

Cómo están anímicamente los jugadores

"Anímicamente el equipo está muy bien. Muy fortalecido, con muchas ganas ya de volver al campo. Es verdad que las fechas FIFA te dan un respiro, pero se hace largo. Quieres estar compitiendo semana a semana. Queremos salir cuanto antes de la situación en la que nos encontramos en la clasificación, entonces queremos ya meternos en el terreno de juego. Las sensaciones son buenas, en lo anímico y en lo físico. Intentamos dar unas pinceladas con balón y sin balón. Presentaremos un equipo fiable, de bastantes garantías, y esperamos poder superar al rival".

Sus sensaciones antes de debutar con el Valencia

"Adaptándome a la ciudad. Todavía no encuentro un lugar donde vivir, sigo en el hotel. Mi mujer está por llegar también. Muy contento, conociendo. Ya me atreví con el coche y ahí ando dando vueltas y perdiéndome. Está grande Valencia".

Cómo ha visto a los canteranos

"Con los jugadores no te fijas en el pasaporte o en la edad, te fijas en la calidad. Estos tres que mencionas la tienen (Mayol, Otorbi o Aimar), como otros que hemos estado viendo. No sé, cada semana se van ganando los lugares. En ese sentido, no estoy peleado para nada con la juventud o con la vejez. El que juega lo hace porque lo merece. Es verdad que hay de 23 a 25 jugadores y solo juegan once. Es verdad que uno puede ser injusto. No me fijo en si tiene un partido o 200. Si está bien durante la semana y tiene que jugar, lo hará. Si algo tiene este equipo es una muy buena cantera. Y como prueba un botón, ahí están Javi Guerra, Jesús Vázquez... un montón de gente que han pasado por ahí. Cuando entro a las oficinas veo el mural de los canteranos que han sido internacionales y alucinas con los nombres que ves ahí".

Se verá su sello en El Sardinero

"A ver, es muy difícil que en 90 minutos se note algo. Pero tratando de ser lo más humilde posible, mis equipos se caracterizan por correr y pelear mucho. Eso es verdad. A veces se puede jugar bien o mal, ganar o perder, pero si hay un común denominador en mis equipos en los que he estado es que no bajábamos la guardia. Podemos perder, pero siempre dando la cara y dejándonos la última gota de sudor y mirándonos de frente al llegar al vestidor. Nunca verás un equipo mío apático o indolente. Jamás. Y esta vez no será una excepción".

El compromiso de Sato

"Vi los siete partidos del Valencia, por supuesto, y él tuvo participación. Me gustó mucho el gesto que comentas, me llamaron de Japón porque todavía conservo amigos en la Federación y me comentaron que quería volver. Para mí, toda actitud del jugador que quiere sumar es bienvenida. Vino, se presentó y no mostró síntomas de fatiga o de jet lag. Me gustó mucho su actitud. Es un jugador eléctrico, muy capaz con el balón en los pies. Lo que he visto me ha gustado. Hablé con él y el chico está aprendiendo rápido inglés y español, porque el japonés es terriblemente difícil. Lo digo en primera persona. Estoy contento por su actitud por venir antes y por sus entrenamientos. Ojalá en el campo encuentre un sitio donde pueda rendir mejor".

Ha ensayado con defensa de cuatro y de cinco

"¿Cómo se ha sabido eso? Voy a cerrar a calicanto para que no vean nada. Y aún así ven. Voy a tener que ir a entrenar a otra parte. Los sistemas de juego son actualmente tan dinámicos que si tomas una foto aérea lo ves al principio, pero a los dos minutos es otra formación. Los sistemas son números telefónicos. Es tan dinámico esto... No te voy a mentir, probamos con un hombre que se metiera entre centrales, y con dos centrales también. Intentamos probar cosas para conocer a los jugadores más si cabe e intentar ver qué es lo que más nos interesa o conviene para sacar el máximo rendimiento. En eso estamos".

Estado de Danjuma y Rioja

"Rioja seguro que no llega. Mi experiencia me dice que no lo voy a llevar, aunque está haciendo muchas cosas. A Danjuma sí".

Cómo ha visto a Elliott

"Yo tengo la fortuna de que me comunico en su idioma y eso nos ayuda a los dos. Efectivamente, lo veo más fino. Es una percepción mía, no tengo elementos ni datos, pero sí que lo veo más fino. Me dice que está trabajando con un nutricionista particular, aunque aquí tenemos nutriólogos. Yo estoy encantado con su actitud. Tiene mucha calidad. Es un jugador del Valencia y hay que tratar de sacar el mejor provecho de él. Es un jugador útil y podría jugar, por supuesto".

Se le considera un motivador de plantillas

"Te diría que no soy de escribir mis rollos, mis 'speeches' o mis conversaciones. Lo que me nace lo suelto. Por eso a veces suelto burradas. No hay una consigna o una palabra. Digo lo que siento en el momento. Veo con alegría que a veces sí que llega ese mensaje. Del día 24 al día de hoy he hablado mucho individualmente, pero también a nivel grupal. He tratado que entiendan la idea futbolística y la necesidad de los puntos. Eso es lo que he intentado que les entre en la cabeza. No tengo una palabra ancla o un mensaje fijado, pero sí soy muy machacón. Se dice que el fútbol se sostiene en una mesa de cuatro patas: físico, técnico, táctico y mental. Todos los días trabajamos el físico, lo técnico y lo táctico. ¿Y mental qué? ¿Te enteras por un papel que no entras en una convocatoria? No seas ingrato, si son seres humanos. Vas y les explicas los motivos. Son chicos que ponen todo su empeño y hay que explicarles. Eso lo hago todos los días. Soy muy parlanchín. Creo que ya se han dado cuenta".

Qué le dicen los aficionados

"No tengo redes sociales. Mi red social es bajar del hotel, saludar a la gente. El otro día estuve por ahí caminando. El que me reconoce me saluda con mucho cariño. ‘Bienvenido, míster. Tiene usted un marrón...’, me dicen. Otras cosas son impublicables. La gente está expectante. A ver si es verdad que este mexicano es capaz de darle el cambio y ver ese Valencia que todos queremos. He notado, desde el cariño, que no están siendo hostiles desde que llegué. En la calle estoy tranquilo. Siento que la genta está con ganas y contenta. También vino Braulio, que es un punto a favor. He percibido una naturalidad. No me han insultado todavía".