Primer problema de Javier Aguirre en Valencia

El entrenador mexicano tiene a los dos teóricos titulares de la banda izquierda descartados, por lo que tendrá que 'inventar' algo para su debut en el banquillo ante el Racing

El 'Vasco' Aguirre va a debutar en el banquillo del Valencia CF este fin de semana, dirigiendo su primer partido como entrenador valencianista en el Sardinero frente al Racing de Santander. El mexicano ha tenido todo el parón de selecciones para preparar la vuelta a la competición, pudiendo haber trabajado cerca de tres semanas en Paterna.

Pese a los intensos días de trabajo, Aguirre se encuentra ya con su primer dilema al frente del conjunto che, puesto que hay posiciones en las que la falta de futbolistas es notable debido a las lesiones. Aunque hay varias zonas con dudas, la demarcación más afectada es el extremo izquierdo.

Arnaut Danjuma ha ocupado esa posición los últimos partidos, pero el nigeriano no se ha podido entrenar esta semana, por lo que es inviable que esté disponible. La alternativa es Luis Rioja, que también ha estado lesionado y todavía no ha podido realizar ningún entrenamiento con el resto del grupo. La mejoría del sevillano es progresiva y lo aconsejable con él sería la prudencia. Ante esta situación, Aguirre deberá cambiar el estilo de juego, ya que las opciones que tiene son muy diferentes, con perfiles de jugadores que tienden a ir hacia dentro en lugar de buscar la línea de fondo.

Una de las alternativas de Javier Aguirre es Dani Raba, futbolista que no contaba para Corberán y que jugó como extremo izquierdo en el Leganés, pese a que su posición más natural es la banda derecha. Su incursión sería una sorpresa, puesto que por ahora tan solo acumula 8 minutos este curso.

Algo más esperado podría ser ver a Ryunosuke Sato. La banda izquierda tampoco es la posición natural del japonés, quien sí que ha jugado ahí en alguna que otra ocasión esta temporada. Sato regresó antes de la concentración nipona y ha estado varios días trabajando a las órdenes de Aguirre, por lo que gana enteros para ocupar ese lugar.

La última opción es la de Harvey Elliott. El inglés ha aprovechado el parón internacional para su particular puesta a punto, aunque a Aguirre le gusta más por dentro, en la mediapunta, en el lugar del '10'. Una demarcación donde su carencia de físico no se nota tanto como en la banda.

Veremos cómo se estrena Aguirre y qué esquema y once saca, aunque este primer partido tampoco servirá para sacar ideas definitivas, ya que hasta que no cuente con todos los futbolistas no se podrán sacar conclusiones.