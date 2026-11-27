El doblete en Champions del colombiano, que no saltó en el derbi por su amarilla en el banquillo, le permite empatar con Bartra y Riquelme como máximo goleador del equipo y sobresalir para la UEFA, al tiempo que se afianza la sequía fuera de su selección del irlandés, que no marca aquí desde septiembre; mientras, las quinielas arriba no cesan

El doblete de cabeza del 'Cucho' Hernández frente al Slovan de Bratislava no sólo selló la cuarta victoria en cinco partidos del Real Betis en la fase liga de la Champions, sino que coloca al de Pereira en lo más alto del ranking de anotadores verdiblanco esta campaña, empatando a cinco días con un sorprendente Marc Bartra y un Rodrigo Riquelme que está aprovechando bien sus minutos. Ausente en El Gran Derbi pese a que apretó para llegar tras su lesión muscular (debido a que vio una amarilla sentado en el banquillo durante el primer tiempo, lo que echó para atrás a Manuel Pellegrini), el '9' deshace el debate sobre quién debe jugar arriba como titular con un Troy Parrott que está que se sale con su selección, pero que no marca con su equipo desde septiembre (casi dos meses y medio ya).

El 'Ingeniero', con todo, continuará con su mesurada política de rotaciones, que, aunque también suele premiar momentos concretos de rendimiento, busca tener a todos 'enchufados' en las tres competiciones. Este sábado, ante el Rayo Vallecano, le tocaría en principio iniciar al irlandés, aunque el momento del colombiano podría romper esa dinámica. Sea como fuere, llega enseguida (el martes que viene) la Copa del Rey ante el CD Extremadura, más luego la visita liguera al Atlético de Madrid, el duelo de UCL contra el Como 1907, seguramente una nueva ronda del torneo del K.O. y las citas en el de la regularidad contra el enrachado Real Racing Club y el Athletic Club en San Mamés antes del parón navideño, por lo que habrá oportunidades para ambos, así como para el comodín Aitor Ruibal.

El 'Cucho' Hernández, por cierto, ha sido reconocido por la UEFA como uno de los candidatos a jugador de la quinta jornada de la Champions League, junto al barcelonista Anthony Gordon (finalmente el que ha tenido más votos), Antonio Nusa (del RB Leipzig) y el madridista Kylian Mbappé. Igualmente, el 'cafetero' ha sido incluido en el equipo ideal de esta entrega de la máxima competición continental junto al delantero francés y el también merengue Jude Bellingham, el extremo culé y otros destacados como el meta del Liverpool Alisson Becker; los defensas Nathan Ngoy (Lille), Logan Costa (Villarreal CF) y Mario Hermoso (Roma); así como los medios Rayan Cherki (Manchester City), Nicolò Barella (Inter) y Luis Milla (Como 1907).

Como y Villarreal aprietan por el madrileño; el marroquí, fuera de órbita

Ya se apuntaba en ESTADIO Deportivo que, como muchos otros clubes, en La Cartuja están muy atentos a la decisión de Sergio Camello, que termina contrato el próximo verano con el Rayo Vallecano y quedará libre con 26 años. Autor de siete goles y dos asistencias en 13 citas oficiales, el madrileño interesa no sólo por el coste cero, sino por su buen momento. Lógicamente, la competencia será máxima. Tanto es así que, con el Villarreal CF en la carrera para la 27/28, desvela el experto en el mercado Matteo Moretto que el Como 1907, próximo rival en UCL de los verdiblancos, estudia presentar una oferta ya en enero para convencer tanto a los franjirrojos como al campeón olímpico y adelantarse a otros pretendientes.

Por su parte, Manu Fajardo se ha pronunciado al respecto de Yassir Zabiri, que se está saliendo en el Real Racing Club de Santander, con 11 goles en 13 partidos, y que ya se vinculó recientemente tanto con el Real Betis como con el Sevilla FC, pues fue el 'pichichi' del Mundial sub 20 disputado en Chile en 2025 y ya había descollado en el Famalicao portugués. Así, si su homólogo nervionense, José Ignacio Navarro, confirmaba el seguimiento desde entonces aunque también que se les iba ya de precio, el director deportivo verdiblanco, que seguramente también lo tenía en su agenda desde hace años, deja claro en 'WinWin' que el punta marroquí no es una opción a corto plazo: "No está entre nuestros planes de fichajes de cara al próximo periodo de transferencias".