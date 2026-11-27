El piloto italiano no podrá despedirse en la pista de Ducati; los médicos no se lo han permitido por un hematoma en la cabeza que podría ir a más en caso de accidente

Después de perderse el Gran Premio de Portugal tras su lesión en Qatar, se esperaba que Pecco Bagnaia pudiera despedirse en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Ducati, la marca con la que ha logrado sus mayores éxitos, entre los que están los dos Mundiales de MotoGP.

No será así y finalmente, el de Rimini tampoco podrá correr en Cheste por culpa de aquel accidente. Aunque sí ha querido estar presente para despedirse y cerrar personalmente una de las etapas más importantes de su carrera deportiva. El italiano, que se desplaza con ayuda de muletas debido a su lesión, viajó hasta Valencia para decir adiós a la fábrica de Borgo Panigale.

Ducati quiso tener un detalle especial con él y le recibió con una GP26 de decoración exclusiva, combinando los colores blanco y rojo. Se trataba de una moto diseñada para la que tendría que haber sido su última participación con el equipo.

Los médicos no le han concedido el permiso necesario para competir. Y el motivo lo ha hecho público él mismo en una rueda de prensa especial, donde Bagnaia no ha podido contener la emoción. En ese encuentro, además, desveló el detalle hasta ahora poco conocido sobre su accidente en Qatar y que es el motivo por el que no le aconsejan correr: tras la caída le llegaron a detectar una pequeña hemorragia en la cabeza.

"Es una pena no poder pilotar la moto una última vez, pero el médico ha dicho que no. El problema no son los pies. Los pies ya están casi bien. La caída que sufrí en Qatar fue muy fuerte. Tuve un 'hematoma' en la cabeza. Todavía me queda algo de sangre en la cabeza. No nos preocupa porque es muy poca, pero existe la posibilidad de que haya consecuencias más graves, así que no podemos volver a compartir nuestros últimos momentos juntos. Para mí es una pena. También para mi equipo, para todos", desveló el piloto italiano.

La despedida de Bagnaia de Ducati

El piamontés no podrá cumplir su sueño de despedirse en la pista de la marca con la que ha corrido tantos años y que le ha llevado a lo máximo. "Siempre me ha encantado Ducati. Siempre me ha encantado este equipo. Y hemos compartido... El mejor momento que he vivido en mi carrera. Es una pena no poder pilotar la moto una última vez", reconocía emocionado.

Pecco Bagnaia, con sus trofeos, en Valencia / Imago

"Quiero dar las gracias a Ducati por todo. Creí mucho en este proyecto. En cuanto tuve la posibilidad de elegir, allá por 2017. Nuestro primer contacto fue en 2016. Tras una apuesta, me permitieron dar las primeras diez vueltas en una sesión de test con su MotoGP. Para mí fue increíble. Solo un año después tuve el primer contacto con Ducati para empezar a hablar de MotoGP. Era durante mi primera temporada en Moto2. Creímos juntos en nosotros. Yo creía mucho en Ducati. Ducati creía mucho en mí y emprendimos este viaje que nos ha traído mucha gloria. Ha sido maravilloso: 31 victorias, 63 podios, dos títulos. Nadie nos puede quitar estos resultados. Esto es mucho más de lo que esperaba desde que era un niño, desde que era un soñador. Y este pequeño soñador ha recibido esta recompensa por sus sueños", señala Bezzecchi, que apela a la "mala suerte" para explicar lo vivido durante las dos últimas temporadas.

Marc Márquez despide a "un caballero"

El homenaje no sólo le llega del equipo, sino también de su compañero, un Marc Márquez al que ayudó a comprender la Ducati cuando éste llegó de Honda y pilotaba de una forma muy diferente a la que requería la moto italiana. Entonces, aún, no era compañero de equipo. Luego sí lo fue durante los dos últimos años.

“Pecco es un caballero. Él sigue siendo quien más ha dado a Ducati, porque comenzó su carrera aquí, y ha ganado dos títulos y muchas carreras. Cuando llega alguien a tu garaje, puedes cerrarte o intentar que las cosas fluyan. Y él optó por la segunda, lo que dio mucha armonía. Por todo ello le deseo lo mejor”, reconoce el piloto ilerdense.