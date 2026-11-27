El CEO de Aprilia, Massimo Rivola, vuelve a ensalzar al piloto ilerdense, pese al malestar que creó en Ducati cuando centró los logros de esta marca en el piloto ilerdense

El CEO de Aprilia, Massimo Rivola, creó polémica antes del Gran Premio de Portugal al señalar que Ducati no había vencido a sus motos este año, sino que había sido cosa de Marc Márquez. Aquello molestó en la fábrica de Borgo Panigale y Gigi Dall'Igna le recordó que si iban en cabeza en el Mundial de Constructores -entonces eran líderes- se debía a la aportación de todos los pilotos de Ducati.

Ahora, tras la culminación del Mundial por parte del piloto de Cervera, Rivola ha vuelto a salir para asumir que Marc Márquez los ha derrotado. El italiano ha ensalzado lo realizado por el español, la mayor remontada de la historia de MotoGP, aunque con esas palabras vuelve a 'ningunear' a sus grandes rivales en Italia, con los que se está jugado ese Mundial de marcas.

"Felicidades a Marc, porque al final nosotros no podemos estar lamentándonos. Él durante la temporada ha hecho algo absolutamente especial, pero porque es un piloto especial, se lo ha merecido", señalaba Rivola.

Massimo Rivola, CEO de Aprilia / Imago

Dicho esto, dio un palo a la organización de MotoGP, ya que, según él, el Mundial de marcas debería estar ya resuelto a su favor y no depender de lo que pase en Valencia. Al tiempo que sacaba pecho por no haber dado órdenes de equipo, algo que daban por hecho en Ducati que haría. "Siempre hemos dejado a nuestros pilotos libres de competir desde el inicio del año, incluidos los de Trackhouse. No quiero hacerme el purista, quizá si hubiera sido otra condición lo habríamos pensado, pero en esa condición -que Márquez se hubiera caído o estuviera en Portimao más atrás del noveno puesto- no había motivo", reconocía, aunque tiene claro que igual Bezzecchi no se prestaba a lo de dejarle la primera plaza a Jorge Martín.

Marc Márquez, cauto y al ataque

Precisamente, la lucha por el Mundial de marcas es lo que centra la emoción en MotoGP en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana que se disputa este domingo. Es la motivación con la que llegan en Aprilia, pero también la que hace que Marc Márquez no se haya relajado tras proclamarse campeón en Portugal y llevar toda la semana celebrándolo.

"Quiero saborear bien el título de Portugal y quiero saborear bien este fin de semana", señalaba a su llegada a Cheste el piloto de Cervera, quien reconocía que se había liberado tras asegurar el Mundial en el Algarve. "Este fin de semana vengo con la chispita necesaria para tener esa alegría en pista, ir con la concentración, pero con ganas también de celebrarlo y de no tener esa presión extra", añade el español.

Marc Márquez, piloto de Ducati / Imago

Marc Márquez tiene claro que Cheste es un circuito que se le da bien, pero no quiere correr riesgos innecesarios ahora que ya empieza a pensar en lo que llega el próximo año, empezando por los test de la próxima semana.

"Si nos estuviéramos jugando el Mundial o este circuito estuviera por la mitad del calendario, te diría que venimos a atacar, venimos a ganar, porque es un circuito de izquierdas. Pero también soy consciente y tengo muchas ganas de hacer un invierno normal", afirma el piloto ilerdense. Aunque, añade, sabe lo que se juega Ducati. "Una de las razones de mantener esa intensidad es para ayudar a Ducati a luchar por ese título de constructores, aunque el título más importante para mí y para Ducati, para los dos, ya lo tenemos en el bolsillo", sentencia.