La RFEF ha elegido un estadio cargado de historia para su gran cita en el país dentro del calendario internacional 2027, con un duelo de máxima exigencia y un añadido sentimental que convertirá la noche en algo especial para el fútbol hispano

La RFEF confirma la sede española para el España-Francia de los cuartos de la Nations League. / RFEF

Mestalla será el estadio local del España-Francia ﻿del próximo 25 de marzo de 2027, correspondiente al partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Nations League﻿.

La Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha ratificado este jueves la elección del estadio valencianista, que acogerá así el último encuentro de la selección española en un recinto que está a las puertas de cerrar una etapa centenaria. La decisión ya había sido adelantada meses atrás por el presidente federativo, Rafael Louzán﻿, que veía en el campo del Valencia el lugar idóneo para rendir homenaje a uno de los estadios más emblemáticos del fútbol español﻿.

Con el traslado del conjunto che al Nou Mestalla cada vez más cerca, el viejo Mestalla afronta su última temporada en activo y la visita de la 'Roja' servirá para poner el broche a una relación que comenzó hace más de un siglo.

El encuentro, además, reunirá a dos de las grandes potencias del fútbol internacional en una eliminatoria que tendrá su continuidad cuatro días después, con la vuelta en territorio francés y una plaza para la 'Final Four' de la competición en juego.

Más de un siglo de recuerdos de la selección en Valencia

La historia de España en Mestalla arrancó el 14 de junio de 1925. Aquel día, el combinado nacional se enfrentó a Italia en un amistoso que terminó con victoria española por 1-0 gracias al gol de Errazquin. Desde entonces, la selección ha disputado 33 encuentros en el estadio valencianista, con un balance de 20 victorias, ocho empates y cinco derrotas, además de 63 goles a favor y 29 en contra.

Mestalla será por última vez el estadio local de la selección española en la eliminatoria contra Francia. / Valencia CF

De esos 33 partidos, 15 fueron oficiales y 18 amistosos﻿. Un recorrido que ha convertido Mestalla en uno de los puntos de encuentro más habituales de la selección a lo largo de su historia y que tendrá un último capítulo el próximo mes de marzo.

España, además, lleva 32 años sin perder en el feudo valencianista. Su última derrota se remonta al 23 de marzo de 1994, cuando Croacia se impuso por 0-2 en un encuentro amistoso. Desde entonces, el estadio ha sido territorio favorable para la 'Roja', que ha protagonizado allí algunas de sus actuaciones más memorables.

Entre ellas sobresale el contundente 9-0 a Austria en 1999﻿, en un encuentro de clasificación para la Eurocopa del año 2000 que permanece como una de las mayores goleadas de la selección en toda su historia.

Un precedente reciente que invita al optimismo

La última visita de España al estadio valencianista tuvo lugar el 23 de marzo de 2025, curiosamente también en una eliminatoria de cuartos de final de la Nations League. En aquella ocasión, el rival fue Países Bajos y el combinado dirigido por Luis de la Fuente logró avanzar a la 'Final Four' después de un emocionante encuentro que terminó 3-3 y se decidió en la tanda de penaltis.

Mestalla volverá a albergar, por tanto, un duelo de máxima trascendencia para el futuro de la selección en el torneo, esta vez frente a Francia. Un rival de primer nivel que llega con una enorme capacidad ofensiva y nombres como Mbappé, Dembélé u Olise, en una eliminatoria que promete máxima exigencia.

El estadio, con capacidad para 49.430 espectadores, se prepara para una última gran noche con España. Más allá todo lo que está en juego en esta edición de la Nations League, será una despedida cargada de simbolismo para un recinto que ha acompañado a la selección durante más de un siglo y que ahora afronta el final de su historia.