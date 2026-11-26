El conjunto gallego volvió a tropezar con sus propios fantasmas en Balaídos. Ni el tanto de Iago Aspas ni la superioridad numérica durante más de una hora fueron suficientes para frenar al líder de la competición, que remontó y dejó a los celestes contra las cuerdas

El Celta ha quedado al borde de la eliminación en la Europa League tras sufrir su cuarta derrota﻿, esta vez ante el Bournemouth ﻿(1-2), en un partido que se le puso de cara con el golazo de Aspas y la expulsión de Diakité en el minuto 23, pero en el que acabó cediendo ante la pegada de un rival que remontó con tantos de Álvaro Rodríguez y Rayan en la segunda parte.

Como Bill Murray en su célebre película 'Atrapado en el tiempo', los celestes viven su particular 'día de la marmota' con otra derrota de difícil explicación ya que por tercera vez consecutiva en la competición europea comenzaron ganando en Balaídos y terminaron perdiendo por 1-2 ya que ocurrió lo mismo contra Juventus y Union Saint-Gilloise﻿. Una repetición de acontecimientos esperpéntica que deja a los de Claudio Giráldez al borde de la eliminación.

Aspas pone la magia y Diakité deja al Bournemouth con diez

Y eso que el Celta salió decidido a llevar la iniciativa y pronto encontró espacios para hacer daño. Couhaib Driouech, uno de los futbolistas más activos en el arranque, avisó con un disparo que Di Gregorio desvió con una gran intervención. El rechace lo aprovechó Pablo Durán para marcar, aunque la jugada quedó invalidada por fuera de juego.

Los de Claudio Giráldez movían el balón con velocidad y obligaban al Bournemouth a replegarse. El equipo inglés, que llegaba a Vigo con pleno de victorias en la Europa League, apenas encontraba la manera de salir de su campo ante el empuje local. Driouech volvió a generar peligro con un centro que Aspas intentó convertir en gol con una chilena. El guardameta italiano respondió de nuevo, pero la jugada todavía tenía reservado un desenlace mejor para el capitán celeste.

Javi Rueda conectó con el de Moaña y este, con un recorte para hacerse hueco﻿, se inventó un disparo preciso al palo largo. Un gol marca de la casa para adelantar al Celta en el minuto 19 y encender Balaídos.

La noche se puso todavía más de cara cuatro minutos después. Diakité llegó tarde y golpeó a Driouech en el tobillo. El árbitro alemán Harm Osmers revisó la acción en el monitor y cambió la amarilla inicial por una roja directa. El Bournemouth se quedaba con diez y el Celta tenía más de una hora por delante para gestionar una ventaja que parecía muy favorable.

Iago Aspas celebra su golazo que adelantó a su equipo ante el Bournemouth. / IMAGO

Sin embargo, los vigueses no terminaron de aprovechar la ventaja. Pablo Durán volvió a ver cómo le anulaban un tanto por fuera de juego y, antes del descanso, el conjunto inglés ya había encontrado un par de situaciones para inquietar a Radu. Kluivert probó al guardameta rumano y Álvaro Rodríguez estuvo cerca de conectar un buen centro del neerlandés.

Álvaro Rodríguez cambia el partido nada más volver del descanso

Lo que parecía una segunda parte plácida para los locales se convirtió en una pesadilla desde el primer momento. El Bournemouth no necesitó demasiado para igualar el encuentro. Nada más reanudarse el juego, Amine Adli puso un centro al área y Álvaro Rodríguez, con un remate de cabeza poco ortodoxo pero efectivo, sorprendió a Radu para firmar el 1-1.

El tanto alteró por completo el guion. El Celta perdió la claridad que había mostrado durante buena parte del primer tiempo y el equipo inglés, pese a jugar en inferioridad, empezó a sentirse cada vez más cómodo. James Hill obligó a intervenir a Radu con un disparo desde la frontal y Giráldez movió el banquillo en busca de una reacción. Álvaro Núñez y Hugo Álvarez entraron por Javi Rueda y Driouech.

Aspas tuvo en sus botas la posibilidad de devolver la ventaja a los celestes, pero Di Gregorio respondió con una buena mano. El capitán seguía siendo el principal argumento ofensivo de un Celta que volvió a tomar la iniciativa, aunque le costaba traducir su dominio en ocasiones claras.

El técnico gallego dio entrada después a Jutglà y Williot Swedberg para reforzar el ataque. Los locales se volcaron en busca de un segundo gol que les permitiera evitar otro tropiezo europeo en casa, pero terminaron pagando los espacios que dejaron a su espalda.

Rayan culmina la remontada y agrava la crisis europea

El golpe definitivo llegó en el minuto 78. El Bournemouth lanzó una rápida transición, el Celta reclamó una falta sobre Carreira en el inicio de la jugada y el balón acabó en los pies de Rayan. El brasileño, que había entrado poco antes, no perdonó y batió a Radu con un remate de primeras para completar la remontada.

El Celta se quedó sin margen de reacción y volvió a marcharse de Balaídos con una derrota que complica seriamente su futuro en Europa. El equipo de Giráldez había tenido el partido de cara, con ventaja en el marcador y un futbolista más desde el minuto 23, pero acabó cediendo ante un Bournemouth que mantuvo su pleno de victorias.

Ficha técnica

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda (Álvaro Núñez, min. 67), Burcio (Ángel Arcos, min. 80), Febas, Carreira; Aspas, Driouech (Hugo Álvarez, min. 67) y Pablo Durán.

Bournemouth: Di Gregorio; Diakité, Hill, Silva, Soler (Tavernier, min. 68); Scott (Christie, min. 65), Cook, Brooks (Rayan, min. 68), Amine Adli (Truffert, min. 68); Kluivert (Adams, min. 46) y Rodríguez.

Goles: 1-0, min. 19: Aspas. 1-1, min. 47: Álvaro Rodríguez. 1-2, min. 78: Rayan.

Árbitro: Harm Osmers (Alemania). Expulsó con roja directa a Diakité (min. 23). Amonestó a Javi Rodríguez (min. 57), Javi Rueda (min. 59) y Aspas (min. 79), por el Celta; y a Álvaro Rodríguez (min. 30) y Scott (min. 33), por el Bournemouth.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Europa League, disputado en Balaídos ante 20.002 espectadores.