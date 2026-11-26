El astro rosarino regresará a su país el próximo 20 de diciembre para participar en uno de los grandes acontecimientos futbolísticos de este final de año: la despedida de Carlos Tévez

Leo Messi volverá a enfundarse la camiseta de Argentina el próximo 20 de diciembre. / IMAGO

Lionel Messi volverá a jugar en Argentina. Al menos una vez más. La estrella del fútbol mundial ha confirmado su regreso a su país para participar en un evento futbolístico de primer orden tan solo dos meses después de su despedida oficial de la 'albiceleste'.

No será en un partido oficial ni defendiendo a su país en una competición internacional sino para decir adiós a otra leyenda del fútbol. El futbolista del Inter Miami se vestirá de corto en La Bombonera para participar en el partido de despedida de Carlos Tévez.

Ha sido el propio 'Apache' quien ha confirmado la presencia del rosarino en una entrevista concedida este jueves a TyC Sports, convirtiendo su anuncio en uno de los grandes reclamos de un homenaje que contará con numerosas estrellas.

Messi vivió su despedida de la selección argentina el pasado 6 de octubre en Buenos Aires. / IMAGO

¿Reencuentro con Cristiano Ronaldo en La Bombonera?

La cita tendrá lugar el próximo 20 de diciembre en el estadio de Boca Juniors, donde Tévez pondrá el broche definitivo a su carrera como futbolista. Messi no estará solo. Entre los invitados confirmados aparecen Sergio 'Kun' Agüero, Gianluigi Buffon, Rio Ferdinand, Martín Palermo, Leandro Paredes y Juan Román Riquelme.

Se trata de una convocatoria con numerosos nombres que compartieron vestuario con el delantero de Fuerte Apache a lo largo de su extensa trayectoria futbolística. Especialmente significativa será la presencia de Messi, con quien coincidió en la selección argentina en distintas fases de clasificación para los Mundiales, varias ediciones de la Copa América y las citas mundialistas de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Leo Messi y Carlos Tévez vivieron muchos partidos juntos con Argentina. / IMAGO

La lista de invitados también incluye a deportistas de otras disciplinas, como el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto y el extenista Juan Martín del Potro. Además, hay un nombre que todavía despierta más ilusión si cabe entre los aficionados: Cristiano Ronaldo﻿.

Tévez coincidió con el portugués durante su etapa en el Manchester United y no ha cerrado públicamente la puerta a que pueda sumarse a la celebración, aunque por el momento no figura entre los confirmados.

El deseo de Tévez: jugar con Palermo y Riquelme

El partido enfrentará al equipo 'Apache' contra Boca Juniors, aunque todavía no se han anunciado las alineaciones ni la distribución de los futbolistas entre titulares y suplentes. El propio homenajeado tiene algunas preferencias muy claras. El ilustre futbolista reconoció que le gustaría compartir delantera con Martín Palermo, máximo goleador histórico de Boca con 236 tantos, y Juan Román Riquelme, actual presidente de la entidad y uno de los grandes ídolos de su historia.

Tampoco están confirmados los entrenadores, aunque Tévez ya había expresado su intención de contar con dos técnicos muy especiales: Carlos Bianchi y el italiano Roberto Mancini.

Un homenaje con parada en Fuerte Apache

La despedida tendrá un alto impacto sentimental. Tévez quiere que los futbolistas y deportistas invitados conozcan Fuerte Apache﻿, el barrio de Buenos Aires en el que nació y del que procede el apodo que le ha acompañado durante toda su carrera.

Carlos Tévez prepara su partido de despedida en La Bombonera. / IMAGO

El exdelantero debutó con Boca Juniors en 2001 y defendió sus colores en dos etapas: entre 2001 y 2005 y posteriormente entre 2014 y 2020. En total, disputó 279 partidos﻿, marcó 94 goles y conquistó una Copa Libertadores﻿, una Copa Sudamericana, una Intercontinental y siete títulos nacionales.

Las entradas para el encuentro ya están a la venta y se espera una Bombonera repleta para una jornada que permitirá volver a disfrutar de Messi sobre el césped argentino y despedir definitivamente a uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente del fútbol argentino.