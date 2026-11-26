El delantero noruego se destaca como el objetivo prioritario de la dirección deportiva valencianista para reforzar el ataque en el mercado invernal; el Atlético está dispuesto a escuchar propuestas, aunque sus exigencias económicas y la competencia de otros clubes amenazan con complicar una operación que lleva semanas gestándose

El Valencia ha comenzado a lanzar sus tentáculos en sus movimientos para enero y uno de los nombres que viene ganando fuerza en las últimas horas es el de Alexander Sorloth﻿.

El club che habría dado un nuevo paso para intentar hacerse con los servicios del atacante del Atlético de Madrid, hasta el punto de que el periodista Ekrem Konur ha informado de que se ha presentado una oferta por el internacional noruego. Se trata de una operación complicada pero que, de concretarse, supondría uno de los movimientos más importantes del próximo mercado invernal.

El Atlético pone precio a la salida de Sorloth

La predisposición del Atlético a negociar juega a favor de los intereses valencianistas. Según informó Matteo Moretto en DAZN , la entidad rojiblanca estaría dispuesta a escuchar ofertas por el delantero ﻿y habría situado en unos 25 millones de euros la cantidad necesaria para facilitar su salida en enero, una cifra considerablemente inferior a los 40 millones que reclamaba durante el pasado verano, cuando tampoco encontró un comprador dispuesto a alcanzar sus pretensiones.

El interés del Valencia en el noruego no es ninguna novedad. Braulio Vázquez ﻿contactó con varios clubes para explorar la situación de futbolistas con poco protagonismo en equipos importantes y entre ellos estaba el Atlético para abordar el caso de Sorloth. El primer acercamiento se quedó en una consulta y la operación quedó congelada al conocer las exigencias rojiblancas.

Ahora, se apunta a un avance significativo en las gestiones valencianistas, aunque todavía no se conocen las condiciones económicas de esa propuesta ni si el Atlético la considera suficiente.

La fórmula del Valencia, el principal obstáculo

El gran problema para Braulio Vázquez es encajar la operación en las posibilidades económicas del club. La prioridad de la dirección deportiva pasa por incorporar futbolistas mediante cesiones ﻿y evitar grandes desembolsos en enero, mientras que el Atlético pretende ingresar una cantidad importante por el traspaso del noruego.

De hecho, una de las fórmulas que habría estudiado el Valencia sería una cesión con compra posterior garantizada, asumiendo aproximadamente la mitad de la ficha del futbolista hasta final de temporada. El salario de Sorloth se sitúa en 7,2 millones de euros brutos anuales﻿, según Capology, por lo que también sería necesario encontrar una solución para encajar sus emolumentos.

El delantero, de 30 años﻿, tiene contrato con el Atlético hasta junio de 2028 ﻿y su valoración de mercado se sitúa alrededor de los 15 millones de euros. La diferencia entre esa estimación y los 25 millones que pretende ingresar el conjunto madrileño escenifica el contexto de las negociaciones.

Alexander Sorloth es un jugador que interesa mucho al Valencia CF.

Alexander Sorloth es un jugador que interesa mucho al Valencia CF.

Juventus, Stuttgart y Trabzonspor también llaman a su puerta

El Valencia no está solo en la carrera por Sorloth. La Juventus mantiene su interés desde el pasado verano y Luciano Spalletti sigue teniendo al noruego en su radar para reforzar la delantera en enero.

También ha aparecido el Trabzonspor, antiguo equipo del atacante, que estaría estudiando la posibilidad de recuperarlo. El periodista Nicolo Schira, a través de una información recogida por el medio turco Haber61, apuntó a contactos para explorar esa opción. A la lista se suma el Stuttgart, que también permanece atento a su situación.

El propio Sorloth, mientras tanto, tendría como primera opción continuar en el Atlético porque le gustaría seguir viviendo en España, aunque vería con buenos ojos la posibilidad de probar suerte en la Serie A.

Su situación en el Atlético también tendrá mucho que decir antes de que se abra el mercado invernal. Una lesión muscular le impidió comenzar la temporada con normalidad y retrasó su debut hasta el 10 de octubre. Ahora, después de marcar frente al Viking, ha comenzado a recuperar sensaciones, Simeone quiere contar con él y su aportación antes de enero volverá a estar a examen antes de negociar su salida.