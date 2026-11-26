El madirleño le dio a España el primer punto en los cuartos de final de la Copa Davis tras vencer a Schwaerzler por dos sets a cero en hora y 20 minutos. En el segundo partido de los de David Ferrer, el encargado de defender la ventaja y sentenciar la eliminatoria será Rafa Jódar

Daniel Mérida era el encargado de firmar el estreno de España en la fase final de la Copa Davis 2026 que se está disputando en Bolonia (Italia). Daniel Mérida fue el elegido por el capitán David Ferrer para estrenarse ante Schwaerzler, por debajo del top 100 de la ATP. Austria es sobre el papel un rival inferior a España y por ello quizás, David Ferrer optó por reservar a su mejor tenista: Carlos Alcaraz.

España ya ha disputado la final de la Copa Davis en 11 ocasiones y la ha ganado en un total de seis. Fue en 2025 la última vez que España jugó la final y cayó en ella, para sorpresa de muchos, ante la Italia de Sinner. En el caso de Carlos Alcaraz, el murciano solo jugaría en el caso de que España tenga que recurrir al doble para firmar el desempate.

Trató Daniel Mérida de empezar con buen pie el encuentro ante Schwaerzler, aunque se encontró a un austriaco peleón y echado hacia delante desde el primer momento. En el primer set, Daniel Mérida salvó dos bolas de break en el segundo y cuarto juego para demostrar que está convirtiéndose en un tenista cada vez más maduro. Pasase lo que pasase en este primer encuentro, este jueves también se disputaría el segundo choque de estos cuartos de final entre Rafa Jódar y Rodionov.

Daniel Mérida se lleva el primer set de la Copa Davis para España

Después de salvar dos bolas de rotura, Daniel Mérida se mostró muy sólido con su servicio y llevó el primer set al 4-4 y saque para su rival. Fue ahí donde Daniel Mérida volvió a demostrar su madurez para ser conservador y terminar culminando un break que se llevó por 30-40. Con Daniel Mérida sacando para ganar el primer servicio para cerrar el primer set, el tenista español se impuso en la primera manga con un juego en blanco después de 41 minutos.

Daniel Mérida siguió fuerte en el segundo set ante Schwaerzler

En la segunda manga, Schwaerzler ya no estaba con tanta confianza para mandar bolas profundas y eso lo aprovechó rápidamente Daniel Mérida. No tardó demasiado el español en tomar ventaja en el segundo set. En el quinto juego, Daniel Mérida volvió a romper el servicio de Schwaerzler con un apabullante 15-40. Pero ahí no se quedó Daniel Mérida ya que en el sexto juego, para poner el 2-4 en el marcador, volvió a ganar su servicio y confirmó el break.

Le entraron las prisas a Daniel Mérida en el noveno juego, sirviendo Schwaerzler ya que el madrileño aceleró para cerrar la segunda manga en poco más de media hora. A pesar de contar con tres bolas de rotura, el austriaco consiguió remontar y alargar un poco más el encuentro. Schwaerzler no pudo frenar a Mérida en el definitivo 6-4 en 39 minutos la segunda manga. En la segunda cita de España en esta Copa Davis, llegaría el turno de Rafa Jódar.