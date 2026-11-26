La quinta jornada de la máxima competición continental ha dejado un escenario muy favorable para los españoles tras ganar sus partidos, manteniendo intactas sus aspiraciones de prolongar la aventura europea; con tres encuentros todavía en disputa, la inteligencia artificial les otorga diferencias importantes, aunque todos ellos tienen buenas razones para verse en las rondas finales

La Champions League entra en su tramo decisivo de la fase liga y el panorama para los representantes españoles invita por completo al optimismo, aunque no todos afrontan las últimas jornadas con las mismas garantías. El nuevo formato mantiene abierta la puerta a los octavos de final y al playoff, pero también obliga a no cometer errores en un momento en el que cada punto puede marcar la diferencia.

Real Madrid, Barcelona y Betis ﻿miran de cerca la posibilidad de acabar entre los ocho primeros﻿, mientras Atlético de Madrid y Villarreal tienen en sus manos la continuidad en el torneo, aunque con situaciones mucho más exigentes. Las proyecciones estadísticas y los pronósticos de la inteligencia artificial dibujan un panorama de luces y sombras para los cinco.

El nuevo formato de la Champions League permite que los 24 primeros continúen en competición: los ocho mejores acceden directamente a octavos de final y los otros 16 deben superar una eliminatoria de playoff. Pues bien, a estas alturas, Real Madrid, Barcelona y Betis están en puestos privilegiados, ﻿mientras que Atlético de Madrid y Villarreal tienen margen para asegurar su continuidad.

El Real Madrid, con pie y medio en octavos

El pleno de victorias del Real Madrid le ha permitido colocarse líder en solitario con 15 puntos de 15 posibles. El 5-1 ante el PSV Eindhoven ha reforzado todavía más su posición y le deja con un colchón importante respecto a sus perseguidores.

Los blancos tienen casi ya asegurada su presencia entre los 24 primeros y cuentan con opciones elevadísimas de terminar entre los ocho mejores. Le quedan Arsenal, LASK y Shakhtar Donetsk, un calendario que, pese a la exigencia del duelo ante los ingleses, invita a pensar que puede cerrar la fase liga sin demasiados sobresaltos.

El pronóstico del superordenador es clarividente: 99% de opciones de pasar y 90% de acabar entre los ocho primeros. El modelo de la IA concede al equipo de Mourinho un 99,62% de probabilidades de acabar entre los ocho mejores de la fase liga ﻿y le proyecta hasta los 20,57 puntos, la cifra más alta de toda la competición.

La paradoja está en que la máquina vaticina que será el mejor equipo de la primera fase, pero no lo ve como máximo favorito al título en las eliminatorias. Los blancos aparecen ahora en la quinta posición entre los candidatos al título, con un 10,69% de opciones de conquistar la 'Decimosexta'.

Kylian Mbappé celebra uno de los dos goles marcados al PSV. / IMAGO

Barcelona y Betis, con la clasificación directa al alcance

El Barcelona sigue siendo uno de los equipos más fiables del panorama internacional, sobre todo tras confirmar su situación privilegiada en la tabla después de golear al Sabah (1-4),﻿ situándose cuarto con 12 puntos. Su balance de cuatro victorias y una derrota le coloca en una posición muy favorable, aunque todavía deberá medirse al Manchester City, Sporting de Portugal y Como.

Los azulgranas tienen argumentos para mantenerse entre los ocho mejores, aunque el calendario que les resta todavía tiene en cuenta que pueden producirse movimientos importantes en la zona alta de la clasificación.

La recreación de la IA otorga un 79,3% de posibilidades de quedar entre los ocho primeros ﻿gracias a los triunfos y al buen average de goles. Las opciones de caer al playoff son de apenas un 20,7%, mientras que la eliminación directa está descartada. El 'superordenador' coincide con un pronóstico de un 98% de opciones de pasar ﻿y 75% de terminar en el 'top 8'.

Los jugadores azulgranas celebran uno de los goles contra el Sabah. / FC Barcelona

El Real Betis, por su parte, se confirma como la gran revelación europea tras ganar en Eslovaquia. Suma también 12 puntos, aunque ocupa la sexta plaza por su diferencia de goles (+4). Las proyecciones son algo más conservadoras puesto que le conceden un 42,3% de posibilidades de acabar entre los ocho primeros﻿.

El conjunto verdiblanco tiene todavía por delante a Como, Arsenal y Bayern, ﻿tres colosos de envergadura. Ganar dos de esos encuentros, especialmente si también consigue puntuar en el restante, podría acercarle muchísimo a los octavos sin necesidad de pasar por el playoff. Las estimaciones le otorgan un 45,18% de posibilidades de terminar en el 'top 8' y un 54,82% de acceder al playoff. La eliminación, de nuevo, vuelve a estar descartada.

El superordenador le vaticina un pronóstico aún más optimista con un 96% de opciones de clasificación y un 40% de acabar entre los ocho primeros.

Atlético y Villarreal, obligados a mirar hacia arriba

El Atlético de Madrid ha dado un paso adelante con su victoria ante el Viking (2-0), pero todavía ocupa la 18ª posición con siete puntos. PSV, Bodo/Glimt y Fenerbahçe serán sus últimos rivales, un calendario que permite soñar con una escalada que debería bastar para asegurar su presencia entre los 24 primeros. El pronóstico del superordenador le concede un ﻿90% de opciones de pase﻿, pero solo un 7% de terminar entre los ocho primeros.

El Atlético venció con superioridad al Viking noruego en el Metropolitano. / IMAGO

Más delicada es la situación del Villarreal, que ganó al Slavia de Praga (0-1) y se sitúa 24º con seis puntos. Está en el límite de la zona de clasificación y no tiene margen para relajarse. Sabah, Fenerbahçe y Manchester United serán sus tres últimas pruebas, con la obligación de aprovechar especialmente los dos primeros encuentros.

El pronóstico de la máquina le da un 78% de opciones de pasar y solo un 2% de acabar entre los ocho primeros. ﻿En cuanto a la predicción de la IA, es aún más pesimista ya que prácticamente descarta sus opciones de clasificación directa (0,45% de opciones).

La repesca o 'play off' se antoja la opción más probable para Atlético (82,50%) y Villarreal (62,23%), aunque el 'Submarino' no puede relajarse en absoluto ya que también cuenta con un 37,32% de opciones de quedar eliminado.