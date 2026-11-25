Las obras están muy lejos de llevar un ritmo medianamente ágil y todo apunta a que los plazos se van a retrasar muchísimo más de lo ya avisado. Las decisión de Infantino alimenta la duda suscitada por las palabras de Ángel Haro, anunciando que en la Junta de Accionistas debatirá qué hacer

La creciente incertidumbre acerca de los cada día más dudosos plazos de las obras del Nuevo Benito Villamarín va mucho más allá que el típico retraso que se da en todas las construcciones. El presidente del Real Betis, Ángel Haro, evitó el pasado lunes dar plazos concretos, pero sí dio a entender que ahora mismo hay muchas cosas que deben encajar antes de poder hablar de que las actuaciones toman la velocidad deseable.

Es más, llegó a decir que "en la próxima Junta de Accionistas de diciembre se debatirá" algo que se supone que hace mucho que no era debatible porque fue aprobado: si continúan o se abandona el proyecto. Eso, lógicamente, invita a pensar en que la estancia en el Estadio de La Cartuja va a ser incluso mucho más larga de lo que ya se había avisado meses atrás.

Incluso, cada vez salen más voces deslizando que la posibilidad de que la mudanza sea definitiva y de que el club se quede allí no es tan descabellada y está más presente de lo que aseguran los máximos dirigentes de la entidad. Por si hacía falta motivos para dudar, este miércoles ha trascendido la noticia de que la FIFA descarta al Coliseo de La Palmera como sede mundialista al constatar que no va a llegar a tiempo al Mundial de 2030.

El Feyenoord examina el estadio del césped de La Cartuja en la previa del duelo de Champions ante el Betis. / Imago

El Estadio de La Cartuja será sede del Mundial 2030 ante el frenazo en las obras del Nuevo Benito Villamarín

Ante el pensamiento de que las obras irían a un ritmo más o menos ágil a pesar de los retrasos asumidos, en teoría el Nuevo Benito Villamarín se postulaba como firme candidato a ser una de las sedes del Mundial 2030. En este sentido, he aquí otra pista de que la cosa va para rato: según una información desvelada por Canal Sur Radio, La Cartuja será uno de los escenarios elegidos por la FIFA, que ahora presiona a la RFEF para que a su vez inste a las instituciones a mejorar los accesos a la isla.

Asimismo, la misma información apunta que, por mera cuestión de tiempos estimados es imposible que esté listo para un evento tan importante y el Nuevo Benito Villamarín ha quedado ya totalmente descartado como opción para acoger algún partido de la cita mundialista que acogerán dentro de cuatro años España, Portugal y Marruecos.

Ángel Haro alimenta las dudas del beticismo con sus declaraciones antes de viajar a Bratislava

"La postura oficial es la que ya dije: en la próxima Junta General de Accionistas, los béticos, que son los que tienen que saber de primera mano todos los detalles del estadio, van a tener todos los datos. Y es ahí, en el seno de la junta, donde los béticos podremos debatir lo que sea debatible. El Betis sigue con su línea marcada de jugar en el Benito Villamarín, que es nuestro campo", explicaba Haro en la mañana del lunes, en su atención a los medios desde el aeropuerto de Sevilla.

"Es una estrategia que han hecho o están haciendo todos los equipos grandes de Europa para incrementar ingresos, para poder tener una mayor plantilla y poder estar lo más arriba posible. Seguimos con nuestra hoja de ruta de terminar el estadio. Eso sí, es importante que el estadio encaje en precios porque, afortunadamente, tenemos otro estadio (La Cartuja), un estadio que es muy digno y donde podemos estar transitoriamente el tiempo que necesitemos hasta que el estadio entre en precios", añadió.

Ángel Haro, presidente del Real Betis, al inicio de la última junta de accionistas. / Lince

Ramón Alarcón mantiene que el Nuevo Benito Villamarín "catapultará al Betis"

La inauguración del Benito Villamarín que se anunció en un primer momento para 2027, tampoco va a ser en 2028 y ya veramos si está lista para 2029. A día de hoy no parece muy factible. A pesar de ello, el CEO del Real Betis, Ramón Alarcón, volvió a presumir del proyecto el pasado jueves.

Fue durante su participación en una mesa redonda titulada 'Real Betis y el nuevo Benito Villamarín: el estadio como piedra angular del plan estratégico', dentro del Foro Estadios Summit que se celebró los días 18 y 19 de noviembre en el estadio Metropolitano de Madrid. "Es un elemento clave para que el club dé un salto de calidad", expuso, al tiempo que destacó que "el nuevo estadio responde también a una necesidad de la ciudad y está alineado con la estrategia turística de Sevilla".

"Estamos muy ilusionados y el Benito Villamarín va a ser un motor que catapulte al Betis a ser un club top 'five' de España de manera permanente", pregonó Alarcón. "El nuevo estadio es algo muy bueno para la marca del club, para el aficionado y para la proyección del club hacia fuera", argumentó ante los presentes, considerando más que justificada una remodelación que supuestamente se extendería al menos hasta el inicio de la temporada 2028/2029 y que calculó en unos 170 millones de euros de inversión.