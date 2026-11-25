Antonio Pacheco, futbolista del Albacete Balompié, próximo rival del conjunto canario, ha dicho que el equipo de Álvaro Cervera tiene mucho mérito después de haberse repuesto a todo lo que le ha pasado en las últimas semanas en clara referencia a la muerte de Jesús de Miguel

El CD Tenerife vuelve a la acción este fin de semana con un nuevo partido de Segunda división en donde se enfrentará, el sábado, a un pujante Albacete Balompié que ha reaccionado tras un mal comienzo de de temporada y apunta a lograr la permanencia cuando hace unas semanas parecía una quimera. Un Albacete Balompié que a través de su futbolista Antonio Pacheco ha mostrado su respeto para un CD Tenerife que sigue con su vida a perder de que ha perdido a un compañero en plena temporada ya que Jesús de Miguel falleció a comienzos del mes de noviembre en un partido entre el CD Tenerife y el CF Andorra.

Antonio Pacheco, futbolista del Albacete Balompié, ha reflexionado acerca de la pérdida de Jesús de Miguel la cual también ha afectado al resto de equipos. "Han sido semanas también duras para todos los futbolistas, después de lo qué pasó con De Miguel. Nos puede tocar a cualquiera, hemos visto que esas situaciones pueden pasar. Sentimos mucha tristeza por lo que le ha pasado a Jesús. El fútbol es un juego de contacto y pueden ocurrir accidentes. Sentimos tristeza por la familia de Jesús y empatizamos con ellos", ha explicado en una entrevista concedida a Radio Marca Tenerife.

El jugador del Albacete Balompié no ha dudado en elogiar al CD Tenerife del que dice que tiene mérito que estén jugando al fútbol y a buen nivel después de haber perdido la vida uno de sus compañeros. "Tiene mucho valor cómo ha regresado a la competición el Tenerife tras lo de De Miguel. Tendrán un grupo humano muy bueno, es muy difícil la situación en la que están, y saltar al campo y conseguir los resultados que han logrado estos dos partidos tiene mucho valor".

Antonio Pacheco ha señalado que algunos de los puntos fuertes del CD Tenerife que entrena Álvaro Cervera son su defensa y también el acierto goleador de Enric Gallego, su veterano delantero que ya ha marcado un total de 7 goles en lo que va de temporada y pelear por ser el máximo goleador. "El Tenerife siempre es un rival muy duro y rocoso. Sabemos de la fortaleza de Enric Gallego, el talento de Nacho Gil... tienen jugadores muy buenos y trataremos de contrarrestarlos con nuestras armas. Para frenarlos hay que igualar su intensidad, en los duelos, en segundas jugadas y que se sientan incómodos aquí".

Joseba Etxebarría, entrenador del Albacete Balompié, también alaba al CD Tenerife

Otro miembro del Albacete Balompié que ha elogiado al CD Tenerife ha sido Joseba Etxebarría. El técnico, en su caso, no ha dudado a la hora de apostar por el equipo que entrena Álvaro Cervera como uno de los que luchará por conseguir el ascenso a Primera división.

Al margen de eso, también ha añadido, en los micrófonos de la Cadena SER, que tiene mucho mérito que el CD Tenerife se haya sobrepuesto a la muerte de Jesús de Miguel. "Tiene mucho mérito ver cómo el CD Tenerife se está reponiendo de una tragedia".