Competición no ha atendido las alegaciones presentadas por el FC Barcelona y mantiene una sanción que supone un contratiempo importante para los planes de Flick en una semana exigente para los azulgranas

El FC Barcelona ya conoce las consecuencias de la expulsión de Fermín López en el encuentro del pasado domingo frente al Villarreal. El Comité de Competición ha desestimado el recurso presentado por la entidad catalana y ha impuesto al centrocampista dos partidos de suspensión por su comportamiento hacia el equipo arbitral.

Esta resolución le impedirá estar en los dos próximos compromisos ligueros, con especial trascendencia en el duelo frente al Atlético de Madrid del próximo miércoles 2 de diciembre.

El organismo disciplinario ha considerado que la acción del futbolista encaja en el artículo 127 del Código Disciplinario de la RFEF﻿, relativo a las protestas al equipo arbitral. Este apartado contempla suspensiones de entre dos y tres encuentros, por lo que Competición ha optado finalmente por el castigo mínimo previsto en la normativa.

El Comité mantiene la mínima sanción posible a Fermín, pero no estará ante el Atlético / DAZN

Fermín se pierde el Deportivo y el Atlético

De esta forma, el canterano azulgrana no podrá participar en la visita del Barça al Deportivo de La Coruña, prevista para este domingo 29 de noviembre en Riazor, ni tampoco para el importante enfrentamiento contra el Atlético de Madrid, que se disputará el miércoles 2 de diciembre en el Spotify Camp Nou. Este último encuentro fue adelantado por la disputa de la Supercopa de España.

La segunda ausencia supone un contratiempo especialmente sensible para Flick, que pierde a uno de sus futbolistas más determinantes en un momento trascendental puesto que es evidente que los favoritos están fuertes y nadie puede permitirse un solo fallo en la lucha por el campeonato.

Paso a paso y codo a codo, Fermín se ha ganado a pulso la condición de jugador diferencial y atraviesa un gran momento de forma. Sus números esta temporada hablan por sí solos: nueve goles y siete asistencias en 16 partidos. De hecho, también fue protagonista ante el Villarreal, frente al que consiguió marcar antes de protagonizar el incidente que terminó con su expulsión.

El acta de Hernández Hernández, determinante

La decisión de Competición llega después de que el Barcelona intentase rebajar el castigo mediante unas alegaciones en las que defendía que la reacción del jugador no debía acarrear una sanción de dos encuentros. Sin embargo, el organismo no ha atendido los argumentos azulgranas.

Alejandro Hernández Hernández explicó en el acta arbitral los motivos de la expulsión, que se produjo en el minuto 74, cuando Fermín ya había sido sustituido por Dani Olmo. El colegiado señaló que el futbolista se levantó del banquillo para dirigirse al cuarto árbitro, al que se acercó a escasa distancia mientras protestaba a viva voz y repetía en varias ocasiones la expresión "¡No me jodas!".

Además, el árbitro hizo constar una circunstancia particular: Fermín abandonó el terreno de juego y se dirigió a los vestuarios antes de que pudiera mostrarle la tarjeta roja.

Competición ha entendido que se trata de una protesta tipificada en el artículo 127 y no de una infracción más grave. Según este precepto, la acción del sancionado no requiere insultos ni amenazas, simplemente puede manifestarse de forma verbal, gestual o mediante comportamientos de disconformidad dirigidos al equipo arbitral﻿.

Al tratarse del grado mínimo de sanción contemplado en dicho precepto, las posibilidades de modificar el castigo en una eventual apelación son reducidas. Mientras tanto, Flick tendrá que buscar alternativas para cubrir la ausencia de uno de sus jugadores más determinantes.