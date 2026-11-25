El máximo goleador caballa sufre la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, una lesión que llega con el equipo colista de LaLiga Hypermotion y sin encontrar todavía la reacción tras el cambio de entrenador

Cuando las cosas vienen torcidas, siempre parece que puede llegar otro contratiempo, y el Ceuta acaba de recibir uno de los peores que podía imaginar. Jordi Escobar, su máximo goleador esta temporada, se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla izquierda y no volverá a jugar en lo que resta de campeonato. Una baja de enorme calado para un equipo que necesita reaccionar cuanto antes y al que los problemas no dejan de acumularse.

La lesión se produjo el pasado lunes, durante el partido frente al Almería en el Alfonso Murube. Escobar tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 41 y las pruebas posteriores confirmaron el alcance de una dolencia que le obliga a despedirse de la temporada. El club caballa hizo pública la noticia este miércoles, "con el expreso consentimiento del jugador", y quiso arropar al delantero en un momento especialmente delicado.

Desde la entidad le han trasladado todo su "apoyo, cariño y fuerza en estos momentos tan complicados", convencidos de que afrontará la recuperación con la misma entrega que ha mostrado desde su llegada. "¡Mucho ánimo, Jordi! El ceutismo está contigo. ¡Volveremos a verte sonreír!", concluye el comunicado.

Llegado el pasado verano procedente de la SD Huesca, Escobar se había convertido en la principal referencia ofensiva del equipo. Sus cinco goles, cuatro en LaLiga Hypermotion y uno en la Copa del Rey, le situaban como el máximo realizador del equipo, que ahora tendrá que buscar soluciones para cubrir su ausencia.

Además, el delantero había recuperado protagonismo con la llegada de Sergio Lobera al banquillo. Sin embargo, el cambio de entrenador todavía no ha servido para sacar al Ceuta del pozo clasificatorio. La derrota ante el conjunto almeriense, además de dejar la lesión de Escobar, prolongó las dificultades de un equipo que sigue sin encontrar el camino de la reacción.

El Ceuta ocupa la última posición de LaLiga Hypermotion, con solo cinco puntos después de 14 jornadas. Su balance es de una victoria, dos empates y once derrotas, con diez goles a favor y 32 en contra. Unos números que explican la urgencia de cambiar la dinámica y que convierten cada contratiempo en un obstáculo todavía más difícil de superar.

Ahora, la dirección deportiva tendrá que valorar cómo afrontar la ausencia de su máximo goleador. El club no descarta acudir al mercado de agentes libres para incorporar a un delantero, aunque existe la duda de si un futbolista sin equipo podría recuperar el ritmo competitivo necesario a estas alturas del curso. La otra opción pasa por esperar al mercado de invierno. La temporada se le está haciendo cuesta arriba al conjunto caballa y la lesión de Escobar añade otro problema a una situación que ya era delicada.