El piloto español ha reflexionado sobre lo que le ha cambiado la vida el tener un hijo. El asturiano ha señalado que es difícil compaginar su actividad deportiva con la de criar a un niño y que, por momentos, se hace duro estar lejos de casa

Fernando Alonso ha mostrado su lado más humano en una entrevista desvelado por Aston Martin, su actual equipo en el Fórmula 1, en la cual ha señalado lo difícil que es compaginar su vida como piloto con la de ser padre y criar a su hijo. El español ha dicho que ahora comienza a comprender lo complicado que es estar lejos de casa durante muchas semanas al año y pensar que se está perdiendo muchas cosas importantes en la vida de su niño.

Fernando Alonso, que no está teniendo su mejor temporada con Aston Martin, ha desvelado que muchas noches le ha estado dándole vueltas a la cabeza pensando en que se está perdiendo momentos importantes en la vida de su hijo. "Ha sido lo más difícil compaginar la familia y las carreras. Muchas noches, a lo largo del año, me he preguntado si me estaré perdiendo momentos importantes".

Una pregunta que antes no comprendía y que ahora la entiende perfectamente el asturiano según ha señalado él mismo. "Antes de ser padre, no entendía del todo lo que significa tener hijos y lo difícil que es estar lejos tan a menudo. Ahora lo comprendo perfectamente".

Fernando Alonso, durante el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. / IMAGO

Uno de los principales problemas en la actual Fórmula 1 es que hay muchas carreras las cuales obligan a los pilotos a estar muy lejos de sus familias durante buena parte de año. Una sacrificio que tienen que hacer otros trabajadores como los mecánicas.

De hecho, Fernando Alonso, tras ser padre, se ha mostrado empático con otras personas que lo rodean. "También pienso en mi equipo. Mi mecánico principal tuvo un hijo con su pareja hace tres años y pronto tendrán otro. Pienso en la gente del equipo porque trabaja más duro que yo. Pasan más horas en el circuito que yo. Viajan antes que yo y regresan después. Pero trabajan con gran esfuerzo y siguen motivados. Ver eso me ayuda a entender la posición privilegiada que ocupa y me impulsa a esforzarme más".

Fernando Alonso no cierra ninguna puerta de cara al futuro

Fernando Alonso también ha valorado las posibilidades que tiene en el futuro. El español está totalmente centrado en hacerlo lo mejor posible con Aston Martin y Honda en quienes confía para tener un mejor coche en la temporada 2027. El español ha renovado y va a seguir en la Fórmula 1, de momento, una campaña más.

Sin embargo, Fernando Alonso no ha descartado la posibilidad de competir en otras modalidades en los próximos años. De hecho, el asturiano no le ha cerrado la puerta a regresar a la Indycar, para ganar las 500 millas de Indianápolis, o volver al Mundial de Resistencia. "Me plantearía volver a la Indy porque la relación entre riesgo y recompensa es mayor que cualquier otra. Hay riesgo, requeriría preparación, pero la recompensa es un logro histórico. También me planteo volver a las 24 Horas de Le Mans. Pero, por el momento, no tengo planes más allá del Dakar y sólo me interesaría algo muy emblemático y prestigioso".