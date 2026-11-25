El central catalán y el delantero colombiano meten al Real Betis en un selecto grupo junto al Real Madrid y al Atlético de Madrid en un dato estadístico histórico en la UEFA Champions League

Si meter un gol en la UEFA Champions League, que no es nada fácil, supone una alegría enorme para cualquier futbolista, no hace falta decir que celebrar un doblete en la máxima competición continental se eleva a la categoría de éxtasis por lo complicado que resulta conseguirlo. Que los dos tantos sean de cabeza es raramente excepcional y que un mismo equipo, caso del Real Betis en esta 2026/2027, tenga dos bigoleadores con la testa es un logro histórico en la mejor competición de clubes del mundo.

Marc Bartra y el Cucho Hernández, este mismo curso para el Real Betis; Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos, para el Real Madrid en la Champions League 2013/2014 y Diego Pablo Simeone, por partida doble en la edición 1995/1996 con la camiseta del Atlético de Madrid. Eso son los tres únicos casos en la historia en los que un equipo ha celebrado dos dobletes de cabeza en un mismo curso, según destacan las estadísticas de Opta.

De Lille a Bratislava: el Betis vuela en la Champions con Bartra y Cucho

El 8 de septiembre, en la primera jornada de la Fase Liga, el Betis remontó ante al Lille (2-3) gracias a los dos martillazos de Bartra acompañados por un gol de Troy Parrott. En el primero, en el 33', el central catalán remató un córner colgado por Pablo Fornals para hacer el 1-1; mientras que en el 49' volvió a imponerse en un saque de esquina para anotar el 2-2, esta vez tras asistencia de Isco Alarcón.

Bartra cabecea a gol en el Lille - Betis. / Imago

En la fría noche de este pasado 24 de noviembre, el Cucho Hernández dio la victoria al Betis ante el SK Slovan de Bratislava (0-2) con dos potentísimos saltos en los que sacó máximo partido a sus 176 centímetros para volar por encima de los 186 cm de Svetozar Markovic o los 190 de Kenan Barjric, centrales del equipo eslovaco. En el 0-1, en el 43', llegó como un avión para cabecear un magnífico centro de Ángel Ortiz desde la derecha; y en el 0-2, en el 57', cruzó un córner colgado por Isco.

En el caso de los madridistas, son recordados los dos testarazos de Sergio Ramos en el 0-4 ante el FC Bayern de Múnich en el partido de vuelta de las semifinales del año de la Décima, y los dos de Cristiano Ronaldo en un 4-0 al FC Copenhague, en la fase de grupos tras servicios de Ángel di Maria y Marcelo Vieira. El doblete del 'Cholo' Simeone, en un 4-0 del Atlético al Steaua de Bucarest, en la liguilla de hace justo 10 años.

La lista de máximos goleadores del Real Betis en la 26/27: se aprieta la cabeza

Con este doblete del Cucho Hernández en Bratislava, para sellar el billete para la siguiente fase de la UEFA Champions League se aprieta aún más la cabeza (nunca mejor dicho) de la lista con los máximos goleadores del Real Betis en la presente campaña.

Ahora, el delantero colombiano comparte el liderato con Marc Bartra y con Rodrigo Riquelme; mientras que en el segundo escalón acechan, a sólo uno de distancia, tanto Ez Abde como Isco Alarcón. No hay nadie con tres; con dos sólo está Troy Parrott, quien suma casi tres meses sin mojar; y luego hay nueve jugadores más con una diana cada uno.