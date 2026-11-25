El técnico txuri urdin ha convocado por vez primera en la temporada al joven jugador del filial, al que muchos ven como el relevo ideal del lesionado Barrenetxea, y ha dejado fuera en su lugar a Marchal

Tras volver del parón con una dolorosa derrota ante el Racing de Santander (3-2) que frenó su buena dinámica en LaLiga, la Real Sociedad afronta mañana jueves otro duro e importante compromiso en la Europa League. Con 5 puntos en su casillero después de cuatro jornadas disputadas, el conjunto donostiarra visita el feudo del Crystal Palace, colista de la Premier League, con el objetivo de sumar una segunda victoria en esta Fase Liga que le asiente en la zona de 'play off' y refuerce su objetivo de acceder al 'top 8' y lograr un billete directo para los octavos de final.

Con ese reto en la mente de todos, la expedición txuri urdin ha puesto rumbo este miércoles a Londres con una importante novedad en la lista de convocados. Así, Pellegrino Matarazzo ha incluido a Dani Díaz en la relación de 24 futbolistas desplazados, aunque ayer no estuvo a sus órdenes en el entrenamiento.

Los números de Dani Diaz y el 'castigo' a Álex Marchal

De este modo, el potrillo de 20 años recibe el premio a su buen hacer en el Sanse, con el que suma dos goles y cinco asistencias en 15 partidos en Segunda división, y entra en su primera lista de la temporada. Aunque la campaña pasada Matarazzo ya le hizo jugar en dos partidos, uno en LaLiga y otro en la Copa del Rey, después de que debutase la en la 24/25 de la mano de Imanol Alguacil.

Lo llamativo es que ex canterano del Racing de Santander adelanta a su compañero Álex Marchal como relevo del lesionado Barrenetxea. El navarro sí estaba siendo un habitual en las convocatorias del primer equipo, con el que ha participado en cinco encuentros ligueros, pero esta vez se queda fuera de los planes del técnico estadounidense, después de que el pasado fin de semana fuese expulsado por doble amarilla con la Real Sociedad B.

La opinión de Matarazzo sobre Dani Díaz: "Lo tengo muy presente"

Tras el último encuentro en El Sardinero, Matarazzo ya era cuestionado por Dani Díaz y auguraba que no tardaría en darle una oportunidad. "Lo veo como un jugador con mucha profundidad, mucha velocidad, más directo, mientras que Ander Barrenetxea es más un jugador de espacios reducidos. Así que veo similitudes por su aceleración por banda, pero diferencias en el perfil y en sus cualidades ofensivas y defensivas. He podido percibir que se ha generado una gran expectación alrededor de Dani Díaz en los últimos días y solo quiero decir que estoy muy contento de ver su desarrollo y su estado de forma actual. Creo que lo más importante para Dani Díaz es seguir haciendo lo que está haciendo. Tengo muy presente a Dani Díaz. El hecho de que esté jugando todas las semanas es muy importante. Esa es la etapa de su desarrollo en estos momentos. Seguimos a Dani Díaz y esperamos tenerlo como parte de este equipo en el futuro. Llegará el momento, solo es cuestión de cuándo", explicó.

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad. / Imago

El resto de la convocatoria: Aramburu no llega a tiempo

Por otro lado, el entrenador realista no podrá contar con Jon Aramburu, que no se ha recuperado a tiempo del golpe en la cadera recibido en Santander por Iñigo Vicente. El internacional venezolano se queda por tanto en tierra y es duda para el próximo domingo ante el Sevilla FC. Su puesto en la convocatoria lo ocupa el central Luken Beitia, al no ser Rupérez sub 23.

Además del mencionado Barrenetxea, siguen fueran por lesión Yangel Herrera y Odriozola, mientras que Alex Lebarbier sigue en con el primero equipo por la baja del mediocentro venezolano.