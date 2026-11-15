El gol de Dani Díaz con el Sanse que hace enloquecer a LaLiga Hypermotin

El lateral del filial de la Real Sociedad marcó el 2-1 en el 55 después de una jugada 'maradoniana' en la que dejó atrás hasta a tres rivales. Definió con pierna izquierda y llama a la puerta del primer equipo

A pesar de que el fútbol de LaLiga EA Sports ha parado estos días a consecuencia del fútbol de selecciones, esto no significa que nos hayamos quedado huérfanos de goles de gran factura en competiciones españolas. LaLiga Hypermotion, como es habitual, no ha tenido parón de selecciones a pesar de que son numerosos los jugadores de los 22 equipos de Segunda que son baja tras ser llamados por sus respectivos países.

En uno de los equipos que cuenta con una plantilla más joven de toda LaLiga Hypermotion, como es el filial de la Real Sociedad, el Sanse, se ha disfrutado del que es posiblemente, uno de los mejores goles de toda la jornada del fútbol de plata. Su protagonista fue Dani Díaz, extremo de la Real Sociedad B.

Corría el minuto 55 cuando el jugador que porta en su camiseta el '7', cogía el balón en su área para tras sortear a varios rivales por el camino, llegar hasta el área del Sporting de Gijón y definir con una gran calidad para hacer el 2-1. Dani Díaz, bajo una intensa lluvia, corría a toda velocidad de cara a la portería rival y con el interior de su pierna izquierda y poniéndola al palo largo, marcaba el mejor gol de toda la jornada.

Dani Díaz llama a la puerta de la Real Sociedad de Matarazzo

Dani Díaz está cuajando una gran temporada en la Real Sociedad B y tras el gol marcado este pasado sábado ha vuelto a tocar la portería del cuadro del primer equipo donostiarra. La Real Sociedad de Matarazzo cuenta actualmente con la lesión de Barrenetxea, que podría alargarse lo que resta de temporada.

'Barrene', como Dani Díaz, también luce el siete y podría tener en el filial de Jon Ansotegi al recambio ideal. Dani Díaz ya sabe lo que es jugar con el primer equipo pero si se tiene en cuenta su nivel actual, esta vez su subida con los mayores podría ser para contar con más minutos. El pasado curso con el Sanse marcó cuatro goles en su debut en Segunda y esta temporada, ya suma dos y cinco asistencias.

La Real B empieza a coger aire en LaLiga Hypermotion

Aunque el empate a dos del Sanse ante el Sporting de Gijón sepa a poco por la sensación de que podrían haber sido tres, los de Ansotegi suman su tercer encuentro sin perder en el que además han sumado cinco de nueve puntos en juego. La Real B está, después de disputar 14 jornadas, justo por encima de los puestos de descenso a Primera RFEF con 13 puntos. A favor de los donostiarras juega que el Andorra tiene aún un un partido por disputarse.