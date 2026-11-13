Barrenetxea pasa por el quirófano

El extremo donostiarra ha sido operado con éxito en Madrid de su grave lesión en el isquiotibial derecho, una dolencia que amenaza con dejarle fuera de los terrenos de juego durante lo que resta de temporada

El extremo, que estaba atravesando uno de sus mejores momentos de forma, tuvo que abandonar la dinámica competitiva después de sufrir una lesión en la musculatura isquiosural del muslo derecho. Una dolencia que llegó en el peor momento posible, tanto para el futbolista como para una Real Sociedad que había encontrado en él una de sus principales amenazas ofensivas.

La intervención tuvo lugar en el Hospital Vithas Madrid Aravaca y fue realizada por el especialista Lasse Lempainen, integrante del equipo médico de Ripoll Medical Group. Según EFE, la operación se llevó a cabo con éxito. Ahora comienza un largo proceso de recuperación en el que no habrá atajos. Desde el entorno del club transmiten un mensaje de cautela. La prioridad es que Barrenetxea pueda recuperarse completamente y evitar cualquier riesgo de recaída, por lo que no quieren precipitar su regreso a los terrenos de juego.

Una lesión que llegó justo después de decidir el partido ante el Rayo

La mala noticia se produjo el pasado domingo en Anoeta. Barrenetxea había sido uno de los protagonistas del triunfo frente al Rayo Vallecano (1-0), después de asistir a Orri Óskarsson en el tanto que terminó dando los tres puntos a los donostiarras. Sin embargo, apenas un minuto después de aquella acción, el extremo sintió un pinchazo al realizar un control y tuvo que detenerse.

Las primeras exploraciones confirmaron la gravedad del problema muscular y el futbolista quedó descartado para los compromisos de la selección española ante República Checa e Inglaterra. Una ausencia especialmente dolorosa, ya que Luis de la Fuente había vuelto a contar con él para esta ventana internacional después de su debut con la absoluta el pasado mes de marzo frente a Egipto.

Su convocatoria era también el reconocimiento a la buena temporada que estaba firmando con la Real Sociedad. Barrenetxea había conseguido dar un paso adelante en su rendimiento y se había convertido en un futbolista fundamental para el equipo, aportando desequilibrio, velocidad y capacidad para generar ocasiones desde los costados.

Un antecedente que obliga a extremar las precauciones

La lesión actual también recuerda a un episodio que ya condicionó su trayectoria. En 2022, el extremo tuvo que pasar por el quirófano debido a un problema en el isquiotibial izquierdo, que le mantuvo varios meses alejado de los terrenos de juego. Ahora, cuatro años después, vuelve a enfrentarse a una recuperación complicada, aunque en esta ocasión la dolencia afecta al muslo derecho. La Real Sociedad quiere evitar cualquier contratiempo y centrará todos sus esfuerzos en que el futbolista pueda regresar cuando esté completamente recuperado.

Mientras tanto, Pellegrino Matarazzo tendrá que buscar alternativas para cubrir una ausencia que supone un contratiempo importante en sus planes. La banda queda abierta a diferentes candidatos, con nombres como Takefusa Kubo, Gonçalo Guedes, Ochieng, Pablo Marín, Sucic, Marchal y Dani Díaz entre las opciones que maneja el técnico. La operación ya es pasado para Barrenetxea. Ahora comienza la parte más difícil: una recuperación larga que amenaza con dejarle sin buena parte de lo que resta de temporada.