Preocupación máxima en la Real Sociedad: Barrenetxea podría decir adiós a la temporada

El extremo de la Real Sociedad podría perderse el resto de la temporada si se confirman los peores presagios; el futbolista abandonó el campo entre lágrimas

And﻿er Barrenetxea debía estar ahora concentrado con la Selección española, sin embargo, una inoportuna lesión en el último partido contra el Rayo Vallecano le impidió acabar el partido y además acudir a la llamada de Luis de la Fuente. Pero lejos de quedarse ahí, la preocupación es máxima en la Real Sociedad ya que el extremo donostiarra podría enfrentarse a una lesión mucho más grave de lo esperado en primera instancia. Al realizar un control orientado en el minuto 71 en el Real Sociedad-Rayo Vallecano, Barrenetxea notó un pinchazo en la parte posterior de un muslo que le impidió continuar y abandonó el terreno de juego con lágrimas en los ojos.

El pasado lunes, el futbolista donostiarra fue sometido a pruebas médicas y estas arrojaron unos resultados nada esperanzadores, ya que Barrenetxea podría enfrentarse a otra larga recuperación como la que tuvo que afrontar en 2022, en aquella ocasión el futbolista "sufrió una lesión severa, con afectación tendinosa, a nivel proximal de la musculatura isquiosural del muslo izquierdo", según apuntaba el parte médico del club txuri urdin. Y se teme que ahora sea la misma lesión pero en el muslo derecho.

En la Real Sociedad andan con mucha precaución y antes de ofrecer el parte médico en el día de hoy quieren estudiar bien la situación y posiblemente hacer alguna pruebas complementaria más.

En 2022 Ander Barrenetxea estuvo aproximadamente diez meses sin competir tras lesionarse en el primer partido del año en Vitoria frente el Alavés, por lo que ahora se teme que el donostiarra puede perderse el resto de la temporada si se confirman los peores presagios.

Un largo historial de lesiones

La trayectoria de Ander Barrenetxea en la Real Sociedad ha estado condicionada en varias etapas por los problemas físicos. El extremo donostiarra ha sufrido distintas lesiones musculares desde sus primeras temporadas en el primer equipo, aunque ninguna alcanzó la gravedad de la que padeció en enero de 2022.

El 2 de enero de aquel año, durante el encuentro frente al Deportivo Alavés, Barrenetxea sufrió una lesión severa en la musculatura isquiosural del muslo izquierdo, con afectación tendinosa. La gravedad del percance obligó al futbolista a pasar por el quirófano el 11 de enero, en una intervención realizada por el especialista Lasse Lempainen en Finlandia. La recuperación se prolongó durante varios meses y estuvo acompañada de nuevas molestias que dificultaron su regreso a la competición.

En las temporadas posteriores, el atacante volvió a sufrir diferentes contratiempos físicos. Los problemas musculares y las lesiones de tobillo se repitieron, especialmente durante las campañas 2023-24 y 2024-25, impidiéndole mantener la continuidad deseada.

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En 2026 volvió a enfrentarse a otro periodo complicado. Una lesión en el aductor largo izquierdo le mantuvo apartado de los terrenos de juego durante aproximadamente dos meses. A este contratiempo se sumó un nuevo problema muscular sufrido en noviembre de ese mismo año, cuando tuvo que abandonar el encuentro ante el Rayo Vallecano entre lágrimas. Las primeras informaciones apuntaron a una posible rotura de isquiotibiales, aunque estaba pendiente de confirmación médica.

Este historial refleja las dificultades que ha encontrado Barrenetxea para encadenar periodos prolongados de regularidad. Su talento y su importancia en el ataque de la Real Sociedad han convivido con una sucesión de problemas físicos que han condicionado su disponibilidad y continuidad competitiva.

Jorge de Frutos, su sustituto en la selección española

Tras confirmarse la baja de Ander Barrenetxea, Luis de la Fuente decidió convocar a Jorge de Frutos, del Rayo Vallecano. De Frutos debutó con la absoluta el 7 de septiembre de 20925 en un partido contra Turquía. Entró en el minuto 68 para reemplazar a Pedri.

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Este año, con el Rayo, ha sido titular en los nueve partidos que ha jugado con un saldo der dos goles y dos asistencias. La selección española afronta esta semana sus dos últimos compromisos de la Liga de Naciones, se concentró este lunes y jugará este jueves frente a República Checa, y el domingo ante Inglaterra.