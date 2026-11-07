Mamadou Sarr: "No tengo ganas de volver a pasar por lo que viví en el Chelsea, la Real Sociedad es el club perfecto para mí"

El central de la Real Sociedad reconoce que tuvo que pedir ayuda profesional tras una mala racha en el Chelsea, lo que motivó su salida a la Real Sociedad: "He vuelto a nacer"

Mamadou Sarr está aprovechado su cesión en la Real Sociedad. El futbolista, propiedad del Chelsea, ha encontrado la ansiada regularidad en el once de Pellegrino Matarazzo, siendo titular en LaLiga desde el mediados de septiembre, salvo en el duelo ante el Valencia porque lo fue unos días antes en la Europa League, pero el central senegalés se ha convertido en el líder de la zaga txuri urdin.

El joven futbolista ha repasado como está siendo su adaptación a la Real Sociedad y a LaLiga en una entrevista al diario L'Équipe, donde también abordó su pasado en el Chelsea, marcado por un error en un partido ante el Paris Saint-Germain que le llevó a pasar una mala racha.

"Fue realmente complicado, una auténtica montaña rusa. Venía de la Copa Africana de Naciones y estaba en la gloria. Empecé a jugar, tuve algunos buenos partidos, pero luego llegó el del PSG y ese error se produjo rápidamente. A partir de ahí, ni una sola noticia más, ni una señal de vida", recordaba el defensa de la Real Sociedad.

Sarr tuvo que pedir ayuda a un psicólogo

Aquello le llevó a desaparecer de las alineaciones y un aluvión de críticas. "La primera semana fue horrible, por las críticas. No poder hacer tu trabajo, estar sentado en el banquillo viendo jugar a tus compañeros, fue difícil de soportar", reconocía el senegalés, que también acudió a un especialista: "Gracias a mi entrenador mental, pudimos amortiguar el golpe. Sin él, hoy podría estar aún peor".

Su mala experiencia en el Chelsea le motivó para salir en busca de otra oportunidad. "El problema en el Chelsea es que había muchos jugadores, especialmente en mi posición. Y cuando pierdes tu oportunidad, no se vuelve a presentar pronto. Francamente, no tengo ganas de volver a pasar por lo que viví y no quiero tener arrepentimientos al final de mi carrera. Hay que poner los medios para ello. Si no sale bien, qué se le va a hacer. Lo habré dado todo", explicaba.

Sobre su nuevo comenzar en la Real Sociedad, Sarr reconoce que ha "vuelto a nacer" y vuelve a disfrutar del fútbol dentro del terreno de juego, su objetivo cuando firmó: "Para recuperar minutos, confianza y descubrir un fútbol nuevo. Tengo un entrenador que cuenta conmigo e intento correspondérselo".

"La Real Sociedad es un club muy bueno en lo deportivo, pero también familiar y que confía en los jóvenes. Es el club perfecto para mí", zanjó el central por el que la Real Sociedad no tiene opción de compra alguna en su contrato de cesión, por lo que si ambas partes pretenden continuar unidos, deberán volver a sentarse con el Chelsea para negociar el próximo verano.