El Betis convoca la Junta General de Accionistas, anuncia pérdidas millonarias por la Champions y presenta una cifra récord de negocio

El Betis ha convocado la Junta General de 2026 para el 10 de diciembre con cuatro puntos en el Orden del Día y datos económicos "condicionados" por la Champions y el crecimiento: pérdidas al cierre del ejercicio y 163 millones de negocio

El Betis ha anunciado esta tarde en sus medios oficiales la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el 10 de noviembre de 2026 a partir de las 17:00 horas en el Hotel Barceló Renacimiento.

"Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 20 de octubre de 2026, se convoca a los accionistas de la entidad Real Betis Balompié, Sociedad Anónima Deportiva, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la ciudad de Sevilla, Hotel Barceló Renacimiento, sito en la Isla de la Cartuja, Avenida Álvaro Alonso Barba, s/n, 41092, el día 10 de diciembre de 2026 a las 17:00 horas, en primera convocatoria -y en segunda convocatoria al día siguiente (11 de diciembre de 2026), en el mismo lugar y hora-, para deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan sobre el Orden del Día", comunicó oficialmente el Betis, que también ha especificado los cuatro puntos del Orden del día.

Los cuatro puntos del Orden del Día

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria; así como el Informe de Gestión y el Estado de Información no Financiera de la Sociedad, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 30 de junio de 2026.

2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2026.

3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2026.

4. Autorización para el gravamen, la adquisición o la enajenación de activos esenciales a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital.

Las pérdidas que presentará el Betis en la Junta de Accionistas

El Betis ha trasladado que presentará en la Junta de Accionistas unas pérdidas que ascienden a 15,20 millones de euros después de impuestos, lo que viene provocado, tal y como apunta la entidad, por "la ausencia de operaciones de venta de jugadores con el objetivo de fortalecer la plantilla deportiva para disputar con las máximas garantías la UEFA Champions League".

"La clasificación para dicha competición supondrá una evolución favorable de las expectativas económicas de la Sociedad. Asimismo, se ha contribuido a mejorar las perspectivas de determinados jugadores de la plantilla, al incrementar su proyección deportiva y su potencial valor de mercado", especifica también el club, que también revelará cifras positivas tanto en cuanto el volumen de negocio ha alcanzado una cifra histórica de 163 millones de euros por los 151 del ejercicio anterior.

Detalles sobre el nuevo Benito Villamarín

Otro de los puntos importantes de la Junta será los detalles que Ángel Haro, presidente heliopolitano, ofrecerá sobre las obras del nuevo Benito Villamarín, con plazos realistas y costes.