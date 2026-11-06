Revolucionaria lista de 27 de Luis de la Fuente para medirse a Chequia e Inglaterra en la Nations League: tres caras nuevas y varios regresos importantes

Jacobo Ramón, Álvaro Valles y Marc Roca se estrenan en una lista de España, mientras que vuelven a la convocatoria Joan García, Barrios y Barrentexea

Luis de la Fuente ha dado a conocer la convocatoria de la selección española para los dos últimos compromisos de la fase de grupos de la Liga de Naciones, en la que España se medirá a la República Checa e Inglaterra. El seleccionador ha citado a un total de 27 futbolistas en una lista que presenta varias novedades importantes, tanto por la presencia de nuevos nombres como por la recuperación de jugadores que no pudieron estar en la anterior ventana internacional.

Las principales sorpresas son las de Álvaro Valles, Jacobo Ramón y Marc Roca. Los tres se estrenan en una convocatoria de la absoluta y tendrán la oportunidad de dar un paso adelante en sus respectivas carreras internacionales. El guardameta del Betis recibe así el reconocimiento a su trabajo, mientras que el central Jacobo Ramón, actualmente en el Como italiano, y el centrocampista Marc Roca también entran por primera vez en los planes de De la Fuente.

No son las únicas novedades de una convocatoria en la que destacan especialmente los regresos de Ander Barrenetxea y Pablo Barrios. El extremo de la Real Sociedad vuelve a contar para el seleccionador, al igual que el centrocampista del Atlético de Madrid, dos futbolistas que pueden aportar alternativas en sus respectivas posiciones.

Además, De la Fuente recupera efectivos importantes que se habían quedado fuera de la anterior convocatoria por diferentes problemas físicos. Es el caso de Pedro Porro, del Tottenham; Nico Williams, del Athletic Club; Ferran Torres, del PSG; y Joan García, guardameta del Barcelona. Cuatro regresos que amplían las posibilidades del seleccionador de cara a dos encuentros de máxima exigencia.

La presencia de Joan García también supone una novedad destacada en la portería, donde la competencia aumenta con la incorporación de Álvaro Valles. El seleccionador tendrá que decidir cómo distribuye los minutos y qué guardametas cuentan con más opciones de defender la portería española en esta última ventana de la fase de grupos.

En defensa, la llamada de Jacobo Ramón representa una de las apuestas más llamativas de la lista. El futbolista del Como tendrá la oportunidad de trabajar por primera vez con la selección absoluta y demostrar que puede hacerse un hueco en los planes de futuro del combinado nacional.

En el centro del campo, Marc Roca y Pablo Barrios amplían las alternativas de De la Fuente, mientras que el regreso de Barrenetxea ofrece una nueva posibilidad para el ataque. Con estos movimientos, España afronta sus dos últimos compromisos de la fase de grupos con una convocatoria que combina novedades, regresos y futbolistas habituales en los planes del seleccionador.

El objetivo será cerrar esta primera fase de la Liga de Naciones con buenas sensaciones ante dos rivales de entidad como la República Checa e Inglaterra. Para ello, De la Fuente ha optado por ampliar el abanico de opciones y dar entrada a tres futbolistas que todavía no habían tenido la oportunidad de estrenarse con la absoluta.

La convocatoria completa de España para la Nations League

Porteros (4):

- Unai Simón- David Raya- Joan García- Álvaro Valles

Defensas (8):

- Aymeric Laporte- Pau Cubarsí- Marc Pubill- Dean Huijsen- Pedro Porro- Jacobo Ramón- Marc Cucurella- Alejandro Grimaldo

Centrocampistas (8):

- Fabián Ruiz- Pedri- Mikel Merino- Martín Zubimendi- Álex Baena- Fermín López- Pablo Barrios- Marc Roca

Delanteros (7):

- Mikel Oyarzabal- Ferran Torres- Roberto Fernández- Lamine Yamal- Nico Williams- Yeremy Pino- Ander Barrenetxea