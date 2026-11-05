Nueva convocatoria de Luis de la Fuente para la Nations League, ante Chequia e Inglaterra

El seleccionador español dará su lista este viernes 6 de noviembre, a partir de las 11:30 horas. Lo hará a través de los canales oficiales de la RFEF, atendiendo a los medios de comunicación una hora después; como novedad, será en el Estadio Metropolitano

Este viernes 6 de noviembre, a las 11:30 horas y a través de los canales oficiales de la RFEF, Luis de la Fuente dará a conocer la convocatoria de la Selección española para los dos últimos compromisos de España en la fase de grupos de la Nations League. Una lista que llega condicionada por varias bajas importantes, dudas físicas y posibles novedades en un momento en el que el seleccionador tendrá que tomar decisiones especialmente relevantes en el centro del campo. A las 12:30 horas, el técnico riojano comparecerá ante los medios de comunicación en el estadio Metropolitano para explicar sus elecciones.

España afronta esta última ventana internacional con la clasificación para los cuartos de final ya asegurada, aunque todavía tiene pendiente certificar la primera posición del grupo. Con 12 puntos después de las cuatro primeras jornadas, el combinado nacional visitará a Chequia el jueves 12 de noviembre, en Praga, y recibirá a Inglaterra el domingo 15 en el Metropolitano. Ambos encuentros comenzarán a las 20:45 horas.

Rodri y Dani Olmo, dos bajas importantes

El principal contratiempo para De la Fuente estará en el centro del campo. Rodri Hernández no podrá estar disponible después de confirmarse el pasado miércoles su lesión, que le mantendrá aproximadamente un mes alejado de los terrenos de juego. La ausencia del capitán abre un hueco importante en una posición en la que España no cuenta con demasiados futbolistas de características similares.

Tampoco estará Dani Olmo. El futbolista del Barcelona cayó lesionado en el encuentro disputado en París ante el PSG y se convierte en otra ausencia de peso para el seleccionador. Dos bajas confirmadas que obligarán a modificar sus planes para los encuentros ante Chequia e Inglaterra.

A estas dos ausencias se suma la incertidumbre que puede generar la jornada liguera del fin de semana. Aunque la convocatoria se anunciará antes de que se disputen esos encuentros, cualquier nuevo contratiempo físico podría provocar cambios posteriores en los planes del seleccionador y obligar a realizar alguna sustitución de última hora, algo a lo que ya está acostumbrado Luis de la Fuente.

Eric García, Joan García y Pedro Porro, las novedades esperadas

En el capítulo de novedades, uno de los nombres propios es el de Eric García. El defensa del Barcelona ha dejado atrás sus problemas físicos, lleva varios días trabajando con balón y estará disponible para el próximo compromiso liguero. Su recuperación le abre de nuevo las puertas de la Selección, donde puede ofrecer a De la Fuente una alternativa por su polivalencia, ya que puede actuar tanto en el eje de la defensa como en el lateral derecho o incluso en el centro del campo. Pese a ello, está por ver si el seleccionador acaba contando con él o si, por el contrario, prefiere no correr y evitar riesgos.

También apunta a regresar Joan García. El guardameta ha vuelto a competir con normalidad y, salvo sorpresa, recuperará su sitio en la convocatoria. Su presencia dejaría sin opciones a Josep Martínez y a Álvaro Valles, una de las sensaciones bajo palos en el campeonato doméstico.

Otro regreso que se espera es el de Pedro Porro. El lateral del Tottenham vuelve a estar disponible después de superar sus problemas físicos y podría recuperar su sitio en la lista, lo que dejaría fuera a Iván Fresneda. Tres nombres que apuntan a reforzar distintas líneas del equipo nacional y que pueden marcar buena parte de las novedades de esta convocatoria.

Pablo Barrios, Marc Roca e Isco, entre las alternativas para el centro del campo

La gran incógnita está en quién ocupará el lugar de Rodri. Uno de los principales candidatos es Pablo Barrios, centrocampista del Atlético de Madrid, que está firmando buenas actuaciones y se encuentra entre los favoritos para hacerse con una de las plazas disponibles. Eso sí, su perfil no es exactamente el de un pivote posicional, por lo que De la Fuente tendrá que valorar qué necesita para sus dos próximos compromisos.

En esa lista de alternativas aparecen también Marc Roca, del Betis; Luis Milla, del Como, y Sergi Altimira, del Sporting de Portugal. Distintos perfiles para una posición que se ha quedado especialmente debilitada por la lesión del capitán español. El seleccionador también podría optar por modificar la distribución de sus centrocampistas y apostar por futbolistas con otras características. En ese escenario aparecen Javi Guerra, del Valencia, y Pablo Fornals, del Betis, dos jugadores que vienen reclamando protagonismo con sus actuaciones. Entre las opciones tampoco se puede descartar a Isco Alarcón, quien ya estuvo en prelistas anteriores y sólo su lesión le impidió acudir. El malagueño sigue siendo un futbolista muy del agrado de De la Fuente y su posible regreso sería una de las grandes sorpresas de la convocatoria. Su situación física será, en cualquier caso, un factor importante a la hora de tomar una decisión definitiva.

Con este panorama, el centro del campo concentra buena parte de las incógnitas de una lista en la que las ausencias de Rodri y Dani Olmo obligan a buscar alternativas, mientras que las recuperaciones de Eric García, Joan García y Pedro Porro pueden permitir al seleccionador recuperar efectivos importantes. Quien ocupará el rol de tercer delantero es otro de los aspectos por resolver en esta lista, después de que Carlos Espí y Roberto Fernández ya entraran en la anterior. Amén de otros nombres que aparecen en la prelista facilitada por el seleccionador español Luis de la Fuente.

David Gordo también anunciará la lista de la sub 21

La jornada del viernes tendrá también protagonismo para la Selección española sub-21. David Gordo dará a conocer su convocatoria a las 12:00 horas, antes de la comparecencia de Luis de la Fuente.

El combinado sub-21, ya clasificado para el próximo Europeo después de completar una buena fase de grupos, afrontará dos amistosos internacionales para continuar preparando el torneo continental. El primero será ante Japón, el viernes 13 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Francisco de la Hera de Almendralejo. El segundo llegará el martes 17, también a las 19:00 horas, frente a Albania, en el Arena Kombëtare de Tirana.