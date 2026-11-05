Luis Milla llama a la puerta de Luis de la Fuente para la nueva lista de la selección española: "Uno siempre está pendiente de que algún día pueda llegar"

El centrocampista madrileño, pieza importante para Cesc Fàbregas en el sorprendente Como, admite que no pierde la "ilusión" de estrenarse como internacional a sus 32 años

Este próximo viernes, Luis de la Fuente ofrecerá una nueva lista de convocados, la segunda tras conquistar el Mundial, de cara a los dos últimos encuentros de la selección español en la fase de grupos de la Nations League: el jueves 12 de noviembre ante República Checa a domicilio y el domingo en casa frente a Inglaterra en el Metropolitano. Una lista en la que se esperan novedades obligadas por las lesiones de los barcelonistas Dani Olmo, Eric García y Rodri.

En lugar del ex centrocampista del Manchester City, el seleccionador nacional baraja diferentes alternativas, encontrándose entre los candidatos Luis Milla. A sus 32 años, el madrileño vive un momento dulce en el Como, que el pasado verano pagó 6 millones de euros por su fichaje al Getafe, y sueña con estrenarse como internacional absoluto después de que nunca en su carrera haya tenido la oportunidad de ir con la 'Roja', tampoco en categorías inferiores.

"Ojala algún día el míster tenga en mente que puedo ayudarles"

"Uno siempre está pendiente de que algún día pueda llegar, la ilusión siempre está, y sobre todo ahora que lo has visto últimamente un poquito más cerca, pues te ilusionas", confesó el ex canterano del Atlético de Madrid en 'El Partidazo' de la Cadena Cope, donde, pese a todo, se mostró consciente de la dificultad que representa estar entre los elegidos por De la Fuente dado el gran nivel de todos los aspirantes.

"Ya sabéis la competencia que hay en España, sobre todo en esa posición, el respeto que tengo hacia todos los jugadores que han ido y lo buenos que son", afirmó, sin perder no obstante la esperanza de que "algún día, pues, el míster tenga en mente que puedo ayudarles".

Los números de Luis Milla en el Como

Para ello, su gran credencia es haberse convertido en uno de los pilares del equipo de moda en Europa. Desde el primer día, Cesc Fàbregas ha confiando en Milla y le ha dado un papel importante, participando en los 14 encuentros oficiales de Como, entre la Serie A y la Champions, 10 de ellos como titular, en los que ha firmado además una asistencia. En total, 876 minutos de juego que lo convierten en el séptimo futbolista más utilizado por el técnico catalán.

Explica la histórica goleada sobre el Lens (1-9) en la Champions

Este pasado miércoles, sin ir más lejos, partió de inicio en la histórica goleada del conjunto italiano sobre el Lens por 1-9 en la máxima competición continental. Un resultado que demuestra la ambición del cuadro transalpino. "Ganar fuera de casa en Champions es muy difícil. Yo creo que es un poco la forma de respetar al rival. Nosotros hoy queríamos seguir peleando, queríamos seguir generando, y nos lo decíamos a nosotros mismos, que queríamos más. Al final, es la forma de mantenerse vivo en el partido y de no darle, sobre todo, con el 0-2, 0-3 ó 0-4, opciones a que se acercaran", señaló al respecto Milla, prudente pese a todo con respecto a las opciones de su equipo en el torneo.

"Para nosotros y para el club es la primera vez en la historia y hay darle mucho valor. Estoy disfrutando como un enano. Hay mucha humildad, mucho trabajo, muchas ganas y gente joven que quiere crecer. La final está muy lejos, pero no me cierro absolutamente a nada. EL objetivo es querer ganar cada partido e ir pasito a pasito", añadió.

Afectado por el fallecimiento de Jesús de Miguel

Por otro lado, Luis Milla también quiso tener palabras de condolencia por la trágica muerte de Jesús de Miguel, apuntando que se enteró de lo sucedido junto a su compañero Nico Paz. "Me toca muy de cerca porque he estado en Tenerife dos años y medio y sé por lo que están pasando", aseguró, lanzando por otro lado un mensaje sobre la situación general que se vive en nuestro país. "Es un poco triste, la verdad, ver todo lo que tenemos alrededor. Ojalá que podamos, en vez de separarnos como sociedad, pues que estas cosas nos hagan unirnos y nos hagan mejorar de cara al futuro", sentenció.