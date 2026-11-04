Palo para el Barcelona y la selección española con la lesión de Rodri: parte médico y tiempo de baja

El centrocampista azulgrana pidió el cambió en el descanso del encuentro de Champions ante el Aston Villa y este miércoles se ha sometido a pruebas médicas que han confirmado que sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha

Tras su tropiezo ante el PSG, el FC Barcelona retomó la senda de la victoria en la Champions con una contundente victoria por 3-0 sobre el Aston Villa. Pero no todo fueron buenas noticias para el conjunto azulgrana, donde saltaron las alarmas después de que Rodri pidiera el cambio al sentir unas molestias musculares en el tramo final de la primera mitad.

El centrocampista no saltó al césped tras el descanso y en su lugar lo hizo Marc Bernal, confirmando Hansi Flick tras el choque que este miércoles se sometería a pruebas médicas complementarias. "Veremos cómo está. También está cansado y quise cambiarlo", anunció el técnico alemán, que parecía restarle gravedad a la dolencia de su pupilo.

Rodri, un mes de baja

Las primeras exploraciones tampoco hacían intuir lo que los exámenes pertinentes han revelado hoy mismo. Ni siquiera se descartaba en un principio su concurso ante el Atlético de Madrid el próximo domingo. Pero el internacional español no solo se perderá la importante cita que tendrá lugar en el Metropolitano, con el liderato de LaLiga en juego, sino que permanecerá en torno a un mes de baja.

Según ha informado el club catalán a través de sus canales oficiales, "las pruebas confirman que sufre una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha". Por ello, de momento, es baja segura para medirse a los rojiblancos, indicándose que "el plazo exacto de recuperación lo marcará la evolución de la lesión". Pero se da por hecho que serán al menos cuatro semanas las que tenga que estar en el dique seco.

No estará este viernes en la lista de Luis de la Fuente

De este modo, Rodri tampoco podrá ser convocado por Luis de la Fuente, que este viernes ofrecerá la lista para los dos próximos compromisos de la selección española en la fase de grupos de la Nations League. Sin duda, una baja de peso en el combinado nacional, que visitará a República Checa el jueves 12 de octubre y recibirá a Inglaterra el domingo 15, precisamente en el Metropolitano.

Se perderá cuatro partidos de LaLiga y uno de Champions

Tras el parón, por su parte, aún seguirá siendo baja con un Barça con el que se perderá en total cuatro partidos de LaLiga y otro de Champions. Así, será baja en el campeonato doméstico ante Villarreal, Deportivo de La Coruña y Celta de Vigo, ausentándose también entre medias en el desplazamiento a Bakú para medirse al Sabah.

El objetivo, volver ante el Manchester City

El foco está puesto ya en el 8 de diciembre, fecha en la que el cuadro culé recibirá al Manchester City en otro importante duelo de Champions. Si se cumplen los pronósticos, Rodri llegaría muy justo a una cita sin duda especial, pues el pasado verano puso fin a una exitosa etapa de siete temporada en el conjunto inglés para vestir de azulgrana, tras ser tanteado también por el Real Madrid.

Sin duda, se trata de un importante contratiempo para Hansi Flick, que desde el primer día ha convertido al campeón del mundo en uno de sus baluartes. Hasta la fecha ha participado en los 14 encuentros oficiales en los que ha estado disponible, 11 de ellos como titular, acumulando un total de 945 minutos, en los que ha firmado un gol y una asistencia.