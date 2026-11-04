Brian Fariñas, la nueva apuesta de Flick en el Barcelona que soluciona sus problemas en defensa

El canterano de 20 años ha aprovechado los problemas defensivos del Barcelona para hacerse un hueco en los planes de Hansi Flick. Tras debutar ante el Alavés, repitió titularidad frente al Aston Villa y ha demostrado que puede ser una alternativa.

Brian Fariñas, un futbolista de 20 años que ha encontrado en Hansi Flick la oportunidad que llevaba años esperando. El centrocampista, nacido en Benicarló (Castellón), ha aprovechado las circunstancias que atraviesa el FC Barcelona en defensa para dar un paso adelante y demostrar que puede tener recorrido en los planes del técnico alemán.

Su estreno llegó el pasado sábado 31 de octubre, en el encuentro de LaLiga frente al Deportivo Alavés. Flick sorprendió incluyéndolo en el once titular y colocándolo en el lateral derecho, una posición diferente a la que ocupa habitualmente. Lejos de acusar la presión de debutar con el primer equipo, Fariñas respondió con personalidad y completó los 90 minutos de un partido que terminó con goleada azulgrana (6-1).

Pero lo que podía parecer una solución puntual terminó teniendo continuidad. Tres días después, martes 3 de noviembre, el canterano volvió a aparecer entre los elegidos para medirse al Aston Villa en la Champions League. Otra vez desde el inicio y en el mismo puesto. El Barcelona se impuso por 3-0 y el joven futbolista volvió a dejar buenas sensaciones, confirmando que su primera actuación no había sido una casualidad.

Dos partidos, dos exámenes superados

La segunda titularidad fue especial porque llegó en una noche europea y ante un rival que mucha exigencia. Fariñas volvió a demostrar que puede aportar soluciones en una posición en la que Flick acumula problemas por las lesiones. El futbolista estuvo sobre el césped hasta el minuto 82, cuando Alejandro Balde entró en su lugar.

Los números son la prueba de todo. Según los datos estadísticos del encuentro, completó 62 pases con un 97 % de acierto, una muestra de la seguridad que está ofreciendo con el balón. Además, su presencia permitió al Barcelona mantener una salida limpia desde atrás y dar continuidad a su juego. Su progresión llega, además, en un momento complicado para la defensa azulgrana. Las lesiones de Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen y Xavi Espart han obligado a Flick a buscar alternativas para completar su línea defensiva, por eso, Fariñas ha encontrado una puerta abierta que está sabiendo aprovechar.

De La Masia al primer equipo: la historia de Brian Fariñas

Detrás de ese estreno hay un niño que soñaba con lo que está viviendo. Fariñas nació el 9 de febrero de 2006 en Benicarló, llegó al Barcelona en 2018, procedente del Villarreal, y desde entonces ha ido superando etapas dentro de la cantera azulgrana. Su crecimiento fue especialmente destacado durante la pasada temporada, cuando se convirtió en una pieza importante del Barça Atlètic. Disputó 35 encuentros, anotó cinco goles y repartió seis asistencias. Un rendimiento que, unido a su buena pretemporada, terminó convenciendo al cuerpo técnico para incorporarlo definitivamente a la primera plantilla. De hecho, este verano recibió ficha del primer equipo y heredó el dorsal número 4, un número con historia en el club azulgrana. Aunque su posición natural es la de centrocampista, su capacidad para adaptarse a diferentes funciones le está permitiendo encontrar minutos en una plantilla que está condicionada por los problemas físicos.

El propio futbolista ya explicó después de su debut que no tuvo dudas cuando Flick le preguntó si podía jugar de lateral derecho: "Yo juego donde él me ponga". También reconoció que al principio sintió los nervios propios de una primera aparición, aunque aseguró que fue ganando confianza con el paso de los minutos. En ese proceso tuvo un papel importante el respaldo de sus compañeros. Fariñas destacó especialmente la ayuda de Cubarsí, Rodri, Fermín y Lamine Yamal, que estuvieron cerca de él durante el encuentro y le transmitieron tranquilidad. "Estoy muy feliz, muy orgulloso de todos estos años que he estado trabajando. Es el sueño de cualquier niño. En Primera División, con el FC Barcelona, el club de mi vida...", confesó tras estrenarse con el primer equipo.

Ahora, con dos titularidades consecutivas y la confianza de Flick, Brian Fariñas afronta un nuevo escenario. Su objetivo pasa por seguir acumulando minutos, ganar experiencia y demostrar que puede ser algo más que una solución de emergencia para el lateral derecho del Barcelona.